Рейтинг@Mail.ru
Москвичей в среду ожидает жара до 33 градусов - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/zhara-1811729508.html
Москвичей в среду ожидает жара до 33 градусов
Москвичей в среду ожидает жара до 33 градусов - РИА Новости, 24.08.2022
Москвичей в среду ожидает жара до 33 градусов
Сухая, солнечная погода и до плюс 33 градусов ожидают москвичей в среду, по прогнозам синоптиков, в этот день может быть побит температурный рекорд 1938 года,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T08:23
2022-08-24T08:23
москва
общество
погода
центр "фобос"
елена волосюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799803619_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_afa281fcfff484a4c980d12754436059.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сухая, солнечная погода и до плюс 33 градусов ожидают москвичей в среду, по прогнозам синоптиков, в этот день может быть побит температурный рекорд 1938 года, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик отметила, что в среду столичный регион по-прежнему будет оставаться во власти малооблачного антициклона, который обеспечит жителей сухой, солнечной и по-летнему жаркой погодой. Температура будет почти на 8 градусов выше средних многолетних значений."При небольшой облачности в течение дня в Москве температура повысится до плюс 31-33 градусов, в столичном регионе обещают плюс 29-34 градусов... Сегодня под угрозой оказывается рекорд далекого 1938 года, который составляет плюс 33 градуса ровно", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление снизится незначительно и составит 757 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220824/zhara-1811728394.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799803619_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_482b2e2aec843893e4b0156e0fe490c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, погода, центр "фобос", елена волосюк
Москва, Общество, Погода, Центр "Фобос", Елена Волосюк
08:23 24.08.2022
 
Москвичей в среду ожидает жара до 33 градусов

Москвичей в среду ожидает сухая солнечная погода и до 33 градусов жары

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушки гуляют в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сухая, солнечная погода и до плюс 33 градусов ожидают москвичей в среду, по прогнозам синоптиков, в этот день может быть побит температурный рекорд 1938 года, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Синоптик отметила, что в среду столичный регион по-прежнему будет оставаться во власти малооблачного антициклона, который обеспечит жителей сухой, солнечной и по-летнему жаркой погодой. Температура будет почти на 8 градусов выше средних многолетних значений.
"При небольшой облачности в течение дня в Москве температура повысится до плюс 31-33 градусов, в столичном регионе обещают плюс 29-34 градусов... Сегодня под угрозой оказывается рекорд далекого 1938 года, который составляет плюс 33 градуса ровно", - рассказала Волосюк.
По словам синоптика, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление снизится незначительно и составит 757 миллиметров ртутного столба.
Без запаха гари: в Москве сохраняется легкая дымка от лесных пожаров в соседних областях - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
08:10
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
 
МоскваОбществоПогодаЦентр "Фобос"Елена Волосюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала