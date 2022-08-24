https://ria.ru/20220824/zhara-1811729508.html
Москвичей в среду ожидает жара до 33 градусов
Москвичей в среду ожидает жара до 33 градусов - РИА Новости, 24.08.2022
Москвичей в среду ожидает жара до 33 градусов
Сухая, солнечная погода и до плюс 33 градусов ожидают москвичей в среду, по прогнозам синоптиков, в этот день может быть побит температурный рекорд 1938 года,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T08:23
2022-08-24T08:23
2022-08-24T08:23
москва
общество
погода
центр "фобос"
елена волосюк
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сухая, солнечная погода и до плюс 33 градусов ожидают москвичей в среду, по прогнозам синоптиков, в этот день может быть побит температурный рекорд 1938 года, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик отметила, что в среду столичный регион по-прежнему будет оставаться во власти малооблачного антициклона, который обеспечит жителей сухой, солнечной и по-летнему жаркой погодой. Температура будет почти на 8 градусов выше средних многолетних значений."При небольшой облачности в течение дня в Москве температура повысится до плюс 31-33 градусов, в столичном регионе обещают плюс 29-34 градусов... Сегодня под угрозой оказывается рекорд далекого 1938 года, который составляет плюс 33 градуса ровно", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление снизится незначительно и составит 757 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220824/zhara-1811728394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, погода, центр "фобос", елена волосюк
Москва, Общество, Погода, Центр "Фобос", Елена Волосюк
Москвичей в среду ожидает жара до 33 градусов
Москвичей в среду ожидает сухая солнечная погода и до 33 градусов жары
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сухая, солнечная погода и до плюс 33 градусов ожидают москвичей в среду, по прогнозам синоптиков, в этот день может быть побит температурный рекорд 1938 года, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Синоптик отметила, что в среду столичный регион по-прежнему будет оставаться во власти малооблачного антициклона, который обеспечит жителей сухой, солнечной и по-летнему жаркой погодой. Температура будет почти на 8 градусов выше средних многолетних значений.
"При небольшой облачности в течение дня в Москве
температура повысится до плюс 31-33 градусов, в столичном регионе обещают плюс 29-34 градусов... Сегодня под угрозой оказывается рекорд далекого 1938 года, который составляет плюс 33 градуса ровно", - рассказала Волосюк.
По словам синоптика, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление снизится незначительно и составит 757 миллиметров ртутного столба.