https://ria.ru/20220824/zhara-1811728394.html
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары - РИА Новости, 24.08.2022
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
Гидрометцентр объявил в четверг "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T08:10
2022-08-24T08:10
2022-08-24T09:28
москва
московская область (подмосковье)
общество
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811732084_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_98939c2a77beb380a97b969c83ffffda.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в четверг "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Предупреждение о пожарной опасности в Москве и Подмосковье действует до 14.00 25 августа.Кроме того, в Москве предупреждают об очень высокой температуре с 12.00 25 августа до 18.00 25 августа.В Москве сохраняется легкая дымка от лесных пожаров в соседних областях, но запах гари во многих районах уже не ощущается. Как передают корреспонденты РИА Новости, относительно чистый воздух на Северо-Западе и Западе Москвы, в центре еще ощущаются остаточные явления. На Северо-Востоке и Юго-Западе запах гари все еще ощущается. На Востоке и Юге столицы смог и запах отсутствуют полностью.
https://ria.ru/20220823/gar-1811701265.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811732084_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0f64d39c0b3e8b86b07576242a2856b1.jpg
Без запаха гари: в Москве сохраняется легкая дымка от лесных пожаров в соседних областях
В Москве сохраняется легкая дымка от лесных пожаров в соседних областях, но запах гари во многих районах уже не ощущается.
2022-08-24T08:10
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), общество, природные пожары в россии
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество, Природные пожары в России
08:10 24.08.2022 (обновлено: 09:28 24.08.2022)
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности из-за жары в Москве и области