https://ria.ru/20220824/zhara-1811728394.html

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары - РИА Новости, 24.08.2022

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

Гидрометцентр объявил в четверг "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T08:10

2022-08-24T08:10

2022-08-24T09:28

москва

московская область (подмосковье)

общество

природные пожары в россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в четверг "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Предупреждение о пожарной опасности в Москве и Подмосковье действует до 14.00 25 августа.Кроме того, в Москве предупреждают об очень высокой температуре с 12.00 25 августа до 18.00 25 августа.В Москве сохраняется легкая дымка от лесных пожаров в соседних областях, но запах гари во многих районах уже не ощущается. Как передают корреспонденты РИА Новости, относительно чистый воздух на Северо-Западе и Западе Москвы, в центре еще ощущаются остаточные явления. На Северо-Востоке и Юго-Западе запах гари все еще ощущается. На Востоке и Юге столицы смог и запах отсутствуют полностью.

https://ria.ru/20220823/gar-1811701265.html

москва

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Без запаха гари: в Москве сохраняется легкая дымка от лесных пожаров в соседних областях В Москве сохраняется легкая дымка от лесных пожаров в соседних областях, но запах гари во многих районах уже не ощущается. 2022-08-24T08:10 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), общество, природные пожары в россии