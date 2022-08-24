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В Африку направилось лишь одно судно с зерном из 34, напомнил Небензя - РИА Новости, 24.08.2022
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В Африку направилось лишь одно судно с зерном из 34, напомнил Небензя
В Африку направилось лишь одно судно с зерном из 34, напомнил Небензя - РИА Новости, 24.08.2022
В Африку направилось лишь одно судно с зерном из 34, напомнил Небензя
Из всех 34 судов с продовольствием, вышедших с Украины в рамках продуктовой сделки, лишь одно направилось в Африку – это не вяжется с заявленными изначально ООН РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T22:45
2022-08-24T23:00
украина
россия
одесса
оон
турция
африка
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ООН, 24 авг – РИА Новости. Из всех 34 судов с продовольствием, вышедших с Украины в рамках продуктовой сделки, лишь одно направилось в Африку – это не вяжется с заявленными изначально ООН целями по борьбе с голодом в странах, нуждающихся в зерновых, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Своего рода "историей успеха" принято считать так называемую "черноморскую инициативу" генсекретаря ООН, особенно в части, касающейся беспрепятственного вывоза продовольствия из Украины. Однако и здесь есть настораживающие тенденции – за четыре недели экспортных операций из 34 сухогрузов только один направился в Африку", - сказал Небензя.По его словам, это совершенно не вяжется с изначально заявленными целями борьбы с голодом в странах, остро нуждающихся в зерновых.Он отметил, что на этом фоне много размышлений вызывает комментарий генсека ООН в порту Одессы 19 августа о том, что "вывоз зерновых и сниженные цен на глобальных рынках продовольствия не принесут облегчения нуждающимся странам, которые все равно не могут позволить его покупку".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220817/ukraina-1810121397.html
https://ria.ru/20220811/zerno-1808811520.html
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украина, россия, одесса, оон, турция, африка
Украина, Россия, Одесса, ООН, Турция, Африка
22:45 24.08.2022 (обновлено: 23:00 24.08.2022)
 
В Африку направилось лишь одно судно с зерном из 34, напомнил Небензя

Небензя: в нуждающуюся в продовольствии Африку с Украины направилось лишь 1 из 34 судов

© РИА Новости / Минобороны Турции / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni в порту Одессы
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Минобороны Турции
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Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
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ООН, 24 авг – РИА Новости. Из всех 34 судов с продовольствием, вышедших с Украины в рамках продуктовой сделки, лишь одно направилось в Африку – это не вяжется с заявленными изначально ООН целями по борьбе с голодом в странах, нуждающихся в зерновых, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Своего рода "историей успеха" принято считать так называемую "черноморскую инициативу" генсекретаря ООН, особенно в части, касающейся беспрепятственного вывоза продовольствия из Украины. Однако и здесь есть настораживающие тенденции – за четыре недели экспортных операций из 34 сухогрузов только один направился в Африку", - сказал Небензя.
Штаб-квартира Агентства США по международному развитию в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 01:41
USAID потратит более 68 миллионов долларов на украинское зерно, пишет WSJ
По его словам, это совершенно не вяжется с изначально заявленными целями борьбы с голодом в странах, остро нуждающихся в зерновых.
"Здесь, конечно, стоит вспомнить имиджевый провал при отправке судна-первопроходца "Разони", которое по факту привезло в Ливан не пшеницу, которую там так ждали, а кукурузу, и при этом – фуражную (кормовую - ред.)", - указал постпред.
Он отметил, что на этом фоне много размышлений вызывает комментарий генсека ООН в порту Одессы 19 августа о том, что "вывоз зерновых и сниженные цен на глобальных рынках продовольствия не принесут облегчения нуждающимся странам, которые все равно не могут позволить его покупку".
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сухогруз M/V Rojen под флагом Мальты, перевозящий зерно из Украины, в проливе Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 11:19
МИД: суда с украинским зерном идут не в Африку, а в западные порты
 
УкраинаРоссияОдессаООНТурцияАфрика
 
 
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