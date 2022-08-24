22:45 24.08.2022 (обновлено: 23:00 24.08.2022)
В Африку направилось лишь одно судно с зерном из 34, напомнил Небензя
Небензя: в нуждающуюся в продовольствии Африку с Украины направилось лишь 1 из 34 судов
Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
ООН, 24 авг – РИА Новости. Из всех 34 судов с продовольствием, вышедших с Украины в рамках продуктовой сделки, лишь одно направилось в Африку – это не вяжется с заявленными изначально ООН целями по борьбе с голодом в странах, нуждающихся в зерновых, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Своего рода "историей успеха" принято считать так называемую "черноморскую инициативу" генсекретаря ООН, особенно в части, касающейся беспрепятственного вывоза продовольствия из Украины. Однако и здесь есть настораживающие тенденции – за четыре недели экспортных операций из 34 сухогрузов только один направился в Африку", - сказал Небензя.
По его словам, это совершенно не вяжется с изначально заявленными целями борьбы с голодом в странах, остро нуждающихся в зерновых.
"Здесь, конечно, стоит вспомнить имиджевый провал при отправке судна-первопроходца "Разони", которое по факту привезло в Ливан не пшеницу, которую там так ждали, а кукурузу, и при этом – фуражную (кормовую - ред.)", - указал постпред.
Он отметил, что на этом фоне много размышлений вызывает комментарий генсека ООН в порту Одессы 19 августа о том, что "вывоз зерновых и сниженные цен на глобальных рынках продовольствия не принесут облегчения нуждающимся странам, которые все равно не могут позволить его покупку".
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
11 августа, 11:19МИД: суда с украинским зерном идут не в Африку, а в западные порты