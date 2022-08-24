https://ria.ru/20220824/zerno-1811966728.html

В Африку направилось лишь одно судно с зерном из 34, напомнил Небензя

В Африку направилось лишь одно судно с зерном из 34, напомнил Небензя - РИА Новости, 24.08.2022

В Африку направилось лишь одно судно с зерном из 34, напомнил Небензя

Из всех 34 судов с продовольствием, вышедших с Украины в рамках продуктовой сделки, лишь одно направилось в Африку – это не вяжется с заявленными изначально ООН РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T22:45

2022-08-24T22:45

2022-08-24T23:00

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россия

одесса

оон

турция

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ООН, 24 авг – РИА Новости. Из всех 34 судов с продовольствием, вышедших с Украины в рамках продуктовой сделки, лишь одно направилось в Африку – это не вяжется с заявленными изначально ООН целями по борьбе с голодом в странах, нуждающихся в зерновых, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Своего рода "историей успеха" принято считать так называемую "черноморскую инициативу" генсекретаря ООН, особенно в части, касающейся беспрепятственного вывоза продовольствия из Украины. Однако и здесь есть настораживающие тенденции – за четыре недели экспортных операций из 34 сухогрузов только один направился в Африку", - сказал Небензя.По его словам, это совершенно не вяжется с изначально заявленными целями борьбы с голодом в странах, остро нуждающихся в зерновых.Он отметил, что на этом фоне много размышлений вызывает комментарий генсека ООН в порту Одессы 19 августа о том, что "вывоз зерновых и сниженные цен на глобальных рынках продовольствия не принесут облегчения нуждающимся странам, которые все равно не могут позволить его покупку".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220817/ukraina-1810121397.html

https://ria.ru/20220811/zerno-1808811520.html

украина

россия

одесса

турция

африка

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украина, россия, одесса, оон, турция, африка