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Запад стал заказчиком военных преступлений Украины, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.08.2022
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Запад стал заказчиком военных преступлений Украины, заявил Пушилин
Запад стал заказчиком военных преступлений Украины, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.08.2022
Запад стал заказчиком военных преступлений Украины, заявил Пушилин
Западные страны, финансируя Киев, являются не только соучастниками военных преступлений Украины, но и их заказчиками, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T23:20
2022-08-24T23:20
в мире
украина
россия
нато
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Западные страны, финансируя Киев, являются не только соучастниками военных преступлений Украины, но и их заказчиками, заявил глава ДНР Денис Пушилин.В среду Британия объявила о выделении Украине военной помощи на 63,5 миллиона долларов, а США объявили о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи почти на 3 миллиарда долларов."Сумма говорит о том, что Америка идет ва-банк. Вашингтон все ставит на то, чтобы Украина выдержала противостояние", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, нато, донецкая народная республика, денис пушилин
В мире, Украина, Россия, НАТО, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
23:20 24.08.2022
 
Запад стал заказчиком военных преступлений Украины, заявил Пушилин

Пушилин: Запад, финансируя Киев, является заказчиком военных преступлений Украины

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022
Глава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Западные страны, финансируя Киев, являются не только соучастниками военных преступлений Украины, но и их заказчиками, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В среду Британия объявила о выделении Украине военной помощи на 63,5 миллиона долларов, а США объявили о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи почти на 3 миллиарда долларов.
"Сумма говорит о том, что Америка идет ва-банк. Вашингтон все ставит на то, чтобы Украина выдержала противостояние", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
"Западные страны, финансируя украинский нацистский режим, являются не только соучастниками военных преступлений, совершаемых Киевом, они являются их заказчиками", - добавил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
У памятника командира Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича в с.Белогорща прошли мероприятия, посвященные 60-летней годовщине со дня гибели - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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В миреУкраинаРоссияНАТОДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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