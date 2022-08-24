https://ria.ru/20220824/zapad-1811969348.html

Запад стал заказчиком военных преступлений Украины, заявил Пушилин

Запад стал заказчиком военных преступлений Украины, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.08.2022

Запад стал заказчиком военных преступлений Украины, заявил Пушилин

Западные страны, финансируя Киев, являются не только соучастниками военных преступлений Украины, но и их заказчиками, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T23:20

2022-08-24T23:20

2022-08-24T23:20

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украина

россия

нато

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Западные страны, финансируя Киев, являются не только соучастниками военных преступлений Украины, но и их заказчиками, заявил глава ДНР Денис Пушилин.В среду Британия объявила о выделении Украине военной помощи на 63,5 миллиона долларов, а США объявили о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи почти на 3 миллиарда долларов."Сумма говорит о том, что Америка идет ва-банк. Вашингтон все ставит на то, чтобы Украина выдержала противостояние", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220824/tskraina-1811966303.html

украина

россия

донецкая народная республика

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в мире, украина, россия, нато, донецкая народная республика, денис пушилин