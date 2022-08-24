https://ria.ru/20220824/zapad-1811954089.html

Небензя назвал Запад соисполнителем преступлений на Украине

Небензя назвал Запад соисполнителем преступлений на Украине - РИА Новости, 24.08.2022

Небензя назвал Запад соисполнителем преступлений на Украине

Запад становится соучастником и соисполнителем преступлений киевского режима против мирных граждан на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T20:51

2022-08-24T20:51

2022-08-24T20:51

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владимир зеленский

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василий небензя

украина

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ООН, 24 авг – РИА Новости. Запад становится соучастником и соисполнителем преступлений киевского режима против мирных граждан на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Наши бывшие западные партнеры вместо того, чтобы осудить своих украинских подопечных, поставляют им все новые и новые типы вооружений, добивающие туда, куда до этого Киев дотянуться не мог", - сказал Небензя."Таким образом они становятся соучастниками преступлений против мирного населения, а учитывая, что использование некоторых артиллерийских систем, как признаются сами украинцы, невозможно без согласования с поставщиками, становятся еще и соисполнителями. Это в первую очередь касается американских РСЗО HIMARS, с помощью которой был нанесен удар по колонии в Еленовке", - добавил он.По его словам, Москва знает, что Владимир Зеленский прекрасно осведомлен о том, что за этим преступлением стоят украинские военные.

https://ria.ru/20220824/lepestok-1811947324.html

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в мире, владимир зеленский, москва, киев, вооруженные силы украины, василий небензя, украина