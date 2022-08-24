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Небензя назвал Запад соисполнителем преступлений на Украине - РИА Новости, 24.08.2022
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Небензя назвал Запад соисполнителем преступлений на Украине
Небензя назвал Запад соисполнителем преступлений на Украине - РИА Новости, 24.08.2022
Небензя назвал Запад соисполнителем преступлений на Украине
Запад становится соучастником и соисполнителем преступлений киевского режима против мирных граждан на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:51
2022-08-24T20:51
в мире
владимир зеленский
москва
киев
вооруженные силы украины
василий небензя
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ООН, 24 авг – РИА Новости. Запад становится соучастником и соисполнителем преступлений киевского режима против мирных граждан на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Наши бывшие западные партнеры вместо того, чтобы осудить своих украинских подопечных, поставляют им все новые и новые типы вооружений, добивающие туда, куда до этого Киев дотянуться не мог", - сказал Небензя."Таким образом они становятся соучастниками преступлений против мирного населения, а учитывая, что использование некоторых артиллерийских систем, как признаются сами украинцы, невозможно без согласования с поставщиками, становятся еще и соисполнителями. Это в первую очередь касается американских РСЗО HIMARS, с помощью которой был нанесен удар по колонии в Еленовке", - добавил он.По его словам, Москва знает, что Владимир Зеленский прекрасно осведомлен о том, что за этим преступлением стоят украинские военные.
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в мире, владимир зеленский, москва, киев, вооруженные силы украины, василий небензя, украина
В мире, Владимир Зеленский, Москва, Киев, Вооруженные силы Украины, Василий Небензя, Украина
20:51 24.08.2022
 
Небензя назвал Запад соисполнителем преступлений на Украине

Небензя: Запад становится соисполнителем преступлений против мирных граждан на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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ООН, 24 авг – РИА Новости. Запад становится соучастником и соисполнителем преступлений киевского режима против мирных граждан на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Наши бывшие западные партнеры вместо того, чтобы осудить своих украинских подопечных, поставляют им все новые и новые типы вооружений, добивающие туда, куда до этого Киев дотянуться не мог", - сказал Небензя.
"Таким образом они становятся соучастниками преступлений против мирного населения, а учитывая, что использование некоторых артиллерийских систем, как признаются сами украинцы, невозможно без согласования с поставщиками, становятся еще и соисполнителями. Это в первую очередь касается американских РСЗО HIMARS, с помощью которой был нанесен удар по колонии в Еленовке", - добавил он.
По его словам, Москва знает, что Владимир Зеленский прекрасно осведомлен о том, что за этим преступлением стоят украинские военные.
Постоянный представитель России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. 24 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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В миреВладимир ЗеленскийМоскваКиевВооруженные силы УкраиныВасилий НебензяУкраина
 
 
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