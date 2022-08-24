https://ria.ru/20220824/zakharova-1811717777.html

Захарова ответила на слова Трасс о готовности применить ядерное оружие

Захарова ответила на слова Трасс о готовности применить ядерное оружие - РИА Новости, 24.08.2022

Захарова ответила на слова Трасс о готовности применить ядерное оружие

Заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о ядерном оружии достойно новой серии шпионских комедий о вымышленном британском суперагенте Остине Пауэрсе,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T02:04

2022-08-24T02:04

2022-08-24T10:48

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о ядерном оружии достойно новой серии шпионских комедий о вымышленном британском суперагенте Остине Пауэрсе, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, призналась, что будет готова при необходимости нажать на кнопку запуска ядерного оружия."Остин Пауэрс" — серия шпионских комедийных фильмов с актером Майком Майерсом, который сыграл главного персонажа и Доктора Зло.

https://ria.ru/20220823/trass-1811474549.html

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в мире, великобритания, лиз трасс, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия