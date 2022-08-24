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Захарова ответила на слова Трасс о готовности применить ядерное оружие - РИА Новости, 24.08.2022
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Захарова ответила на слова Трасс о готовности применить ядерное оружие
Захарова ответила на слова Трасс о готовности применить ядерное оружие - РИА Новости, 24.08.2022
Захарова ответила на слова Трасс о готовности применить ядерное оружие
Заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о ядерном оружии достойно новой серии шпионских комедий о вымышленном британском суперагенте Остине Пауэрсе,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T02:04
2022-08-24T10:48
в мире
великобритания
лиз трасс
мария захарова
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россия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о ядерном оружии достойно новой серии шпионских комедий о вымышленном британском суперагенте Остине Пауэрсе, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, призналась, что будет готова при необходимости нажать на кнопку запуска ядерного оружия."Остин Пауэрс" — серия шпионских комедийных фильмов с актером Майком Майерсом, который сыграл главного персонажа и Доктора Зло.
https://ria.ru/20220823/trass-1811474549.html
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в мире, великобритания, лиз трасс, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
В мире, Великобритания, Лиз Трасс, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия
02:04 24.08.2022 (обновлено: 10:48 24.08.2022)
 
Захарова ответила на слова Трасс о готовности применить ядерное оружие

Захарова назвала слова Трасс о ядерном оружии достойными новой серии "Остина Пауэрса"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о ядерном оружии достойно новой серии шпионских комедий о вымышленном британском суперагенте Остине Пауэрсе, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, призналась, что будет готова при необходимости нажать на кнопку запуска ядерного оружия.
"Это безупречное начало для новой серии "Остина Пауэрса". Теперь роль "человека-загадки международного масштаба" играет женщина", — отметила Захарова.
"Остин Пауэрс" — серия шпионских комедийных фильмов с актером Майком Майерсом, который сыграл главного персонажа и Доктора Зло.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 09:52
В США и Европе скептически отнесутся к победе Трасс, сообщили СМИ
 
В миреВеликобританияЛиз ТрассМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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