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Гутерреш призвал как можно скорее доставить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 24.08.2022
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Гутерреш призвал как можно скорее доставить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
Гутерреш призвал как можно скорее доставить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 24.08.2022
Гутерреш призвал как можно скорее доставить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал осуществить визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС как можно скорее. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:39
2022-08-24T17:39
в мире
совет безопасности оон
оон
антониу гуттереш
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ООН, 24 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал осуществить визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС как можно скорее."Я приветствую, что была выражена поддержка проведению такой миссии и призываю к тому, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.По его словам, он серьезно обеспокоен ситуацией на ЗАЭС."Любые действия, которые могут поставить под угрозу... безопасность АЭС просто недопустимы. Любая дальнейшая эскалация ситуации может привести к самоуничтожению", - заявил он.Как указал генсек, безопасность станции должна быть обеспечена и должен быть "восстановлен гражданский статус станции".
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в мире, совет безопасности оон, оон, антониу гуттереш
В мире, Совет Безопасности ООН, ООН, Антониу Гуттереш
17:39 24.08.2022
 
Гутерреш призвал как можно скорее доставить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Гутерреш призвал как можно скорее доставить экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал осуществить визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС как можно скорее.
"Я приветствую, что была выражена поддержка проведению такой миссии и призываю к тому, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.
По его словам, он серьезно обеспокоен ситуацией на ЗАЭС.
"Любые действия, которые могут поставить под угрозу... безопасность АЭС просто недопустимы. Любая дальнейшая эскалация ситуации может привести к самоуничтожению", - заявил он.
Как указал генсек, безопасность станции должна быть обеспечена и должен быть "восстановлен гражданский статус станции".
Энергоблок № 5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
15:44
Росгвардия задержала двух сотрудников ЗАЭС, сотрудничавших с ВСУ
 
В миреСовет Безопасности ООНООНАнтониу Гуттереш
 
 
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