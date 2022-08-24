https://ria.ru/20220824/zaes-1811910832.html
Гутерреш призвал как можно скорее доставить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
Гутерреш призвал как можно скорее доставить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 24.08.2022
Гутерреш призвал как можно скорее доставить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал осуществить визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС как можно скорее. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:39
2022-08-24T17:39
2022-08-24T17:39
в мире
совет безопасности оон
оон
антониу гуттереш
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ООН, 24 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал осуществить визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС как можно скорее."Я приветствую, что была выражена поддержка проведению такой миссии и призываю к тому, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.По его словам, он серьезно обеспокоен ситуацией на ЗАЭС."Любые действия, которые могут поставить под угрозу... безопасность АЭС просто недопустимы. Любая дальнейшая эскалация ситуации может привести к самоуничтожению", - заявил он.Как указал генсек, безопасность станции должна быть обеспечена и должен быть "восстановлен гражданский статус станции".
https://ria.ru/20220824/zaderzhanie-1811857408.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, совет безопасности оон, оон, антониу гуттереш
В мире, Совет Безопасности ООН, ООН, Антониу Гуттереш
Гутерреш призвал как можно скорее доставить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
Гутерреш призвал как можно скорее доставить экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
ООН, 24 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал осуществить визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС как можно скорее.
"Я приветствую, что была выражена поддержка проведению такой миссии и призываю к тому, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН
.
По его словам, он серьезно обеспокоен ситуацией на ЗАЭС.
"Любые действия, которые могут поставить под угрозу... безопасность АЭС просто недопустимы. Любая дальнейшая эскалация ситуации может привести к самоуничтожению", - заявил он.
Как указал генсек, безопасность станции должна быть обеспечена и должен быть "восстановлен гражданский статус станции".