https://ria.ru/20220824/zaes-1811910832.html

Гутерреш призвал как можно скорее доставить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Гутерреш призвал как можно скорее доставить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 24.08.2022

Гутерреш призвал как можно скорее доставить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал осуществить визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС как можно скорее. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T17:39

2022-08-24T17:39

2022-08-24T17:39

в мире

совет безопасности оон

оон

антониу гуттереш

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ООН, 24 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал осуществить визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС как можно скорее."Я приветствую, что была выражена поддержка проведению такой миссии и призываю к тому, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.По его словам, он серьезно обеспокоен ситуацией на ЗАЭС."Любые действия, которые могут поставить под угрозу... безопасность АЭС просто недопустимы. Любая дальнейшая эскалация ситуации может привести к самоуничтожению", - заявил он.Как указал генсек, безопасность станции должна быть обеспечена и должен быть "восстановлен гражданский статус станции".

https://ria.ru/20220824/zaderzhanie-1811857408.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, совет безопасности оон, оон, антониу гуттереш