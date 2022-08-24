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В МИД назвали искажение разговоров по ЗАЭС частью информационной кампании - РИА Новости, 24.08.2022
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В МИД назвали искажение разговоров по ЗАЭС частью информационной кампании
В МИД назвали искажение разговоров по ЗАЭС частью информационной кампании - РИА Новости, 24.08.2022
В МИД назвали искажение разговоров по ЗАЭС частью информационной кампании
Искажение сути телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его французской коллегой Катрин Колонной по Запорожской АЭС - это часть... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:16
2022-08-24T10:16
россия
запорожская аэс
запорожская область
мария захарова
франция
германия
сергей рябков
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Искажение сути телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его французской коллегой Катрин Колонной по Запорожской АЭС - это часть общей западной информационной кампании, которая уже имеет свою традицию, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Франции. Инициатива была французская. Стороны опубликовали пресс-релизы, сообщения о состоявшемся разговоре, после этого мы вынуждены были во второй раз опубликовать сообщение о состоявшемся телефонном разговоре, потому что французская сторона исказила его суть. Подавалось дело так, что будто бы французская сторона чуть ли не надавила, вынудила Россию на что-то согласиться, к чему-то прийти… На самом деле это продолжение некой традиции, которую мы уже видели не однократно", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Официальный представить МИД РФ также напомнила, что Москва много месяцев призывает международные сообщества осуществить поездку на Запорожскую АЭС и к этому Россия была готова сама, без помощи своих западных коллег.Российское внешнеполитическое ведомство не первый раз заявляет об искажении позиции Лаврова в интерпретации западных коллег, например, в 2021 году речь шла об украинском урегулировании и проведении возможной министерской встречи в "нормандском формате" (РФ, Украина, Франция, ФРГ). В связи с утечками в СМИ и спекуляциями в Париже и Берлине российское министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Тогда замглавы МИД РФ Сергей Рябков объяснил публикацию переписки тем, что "коллеги в Берлине и в Париже преднамеренно передергивают то, что составляет суть нашей позиции &lt;...&gt;, ведут двойную игру".
https://ria.ru/20220824/svo-1811716559.html
https://ria.ru/20220823/zakharova-1811693982.html
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россия, запорожская аэс, запорожская область, мария захарова, франция, германия, сергей рябков
Россия, Запорожская АЭС, Запорожская область, Мария Захарова, Франция, Германия, Сергей Рябков
10:16 24.08.2022
 
В МИД назвали искажение разговоров по ЗАЭС частью информационной кампании

Захарова назвала искажение сути разговоров по ЗАЭС частью общей информационной кампании

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Искажение сути телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его французской коллегой Катрин Колонной по Запорожской АЭС - это часть общей западной информационной кампании, которая уже имеет свою традицию, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Франции. Инициатива была французская. Стороны опубликовали пресс-релизы, сообщения о состоявшемся разговоре, после этого мы вынуждены были во второй раз опубликовать сообщение о состоявшемся телефонном разговоре, потому что французская сторона исказила его суть. Подавалось дело так, что будто бы французская сторона чуть ли не надавила, вынудила Россию на что-то согласиться, к чему-то прийти… На самом деле это продолжение некой традиции, которую мы уже видели не однократно", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Сухое хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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Власти Запорожской области отвергли ультиматум Зеленского по ЗАЭС
Официальный представить МИД РФ также напомнила, что Москва много месяцев призывает международные сообщества осуществить поездку на Запорожскую АЭС и к этому Россия была готова сама, без помощи своих западных коллег.
Российское внешнеполитическое ведомство не первый раз заявляет об искажении позиции Лаврова в интерпретации западных коллег, например, в 2021 году речь шла об украинском урегулировании и проведении возможной министерской встречи в "нормандском формате" (РФ, Украина, Франция, ФРГ). В связи с утечками в СМИ и спекуляциями в Париже и Берлине российское министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Тогда замглавы МИД РФ Сергей Рябков объяснил публикацию переписки тем, что "коллеги в Берлине и в Париже преднамеренно передергивают то, что составляет суть нашей позиции <...>, ведут двойную игру".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 20:54
МИД: западные СМИ исказили разговор Лаврова с коллегой из Франции о ЗАЭС
 
РоссияЗапорожская АЭСЗапорожская областьМария ЗахароваФранцияГерманияСергей Рябков
 
 
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