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Киев призвал МАГАТЭ к постоянному размещению экспертов на ЗАЭС - РИА Новости, 24.08.2022
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Киев призвал МАГАТЭ к постоянному размещению экспертов на ЗАЭС
Киев призвал МАГАТЭ к постоянному размещению экспертов на ЗАЭС - РИА Новости, 24.08.2022
Киев призвал МАГАТЭ к постоянному размещению экспертов на ЗАЭС
Киев призывает МАГАТЭ изучить возможность размещения своих экспертов на Запорожской АЭС на постоянной основе до тех пор, пока "компетентные украинские власти не РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T00:20
2022-08-24T00:47
в мире
энергодар
европа
магатэ
запорожская аэс
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ООН, 24 авг - РИА Новости. Киев призывает МАГАТЭ изучить возможность размещения своих экспертов на Запорожской АЭС на постоянной основе до тех пор, пока "компетентные украинские власти не восстановят контроль" над ней, заявил на заседании СБ ООН постпред Украины при ООН Сергей Кислица.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС."Принимая во внимание нынешний уровень проблем и угроз, мы также призываем МАГАТЭ рассмотреть возможность установления постоянного присутствия его экспертов на ЗАЭС до тех пор, пока компетентные украинские власти не восстановят полный контроль над этим ядерным объектом", - добавил он.
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в мире, энергодар, европа, магатэ, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Европа, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
00:20 24.08.2022 (обновлено: 00:47 24.08.2022)
 
Киев призвал МАГАТЭ к постоянному размещению экспертов на ЗАЭС

Постпред Украины Кислица призвал МАГАТЭ к постоянному размещению экспертов на ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 24 авг - РИА Новости. Киев призывает МАГАТЭ изучить возможность размещения своих экспертов на Запорожской АЭС на постоянной основе до тех пор, пока "компетентные украинские власти не восстановят контроль" над ней, заявил на заседании СБ ООН постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
"Мы полагаем, что миссия может быть укреплена посредством включения в нее военного и политического компонентов при поддержке экспертизы ООН", - сказал Кислица.
"Принимая во внимание нынешний уровень проблем и угроз, мы также призываем МАГАТЭ рассмотреть возможность установления постоянного присутствия его экспертов на ЗАЭС до тех пор, пока компетентные украинские власти не восстановят полный контроль над этим ядерным объектом", - добавил он.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 20:02
МИД выразил сожаление, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС до сих пор не состоялась
 
В миреЭнергодарЕвропаМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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