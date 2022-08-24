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Киев призвал МАГАТЭ к постоянному размещению экспертов на ЗАЭС
Киев призвал МАГАТЭ к постоянному размещению экспертов на ЗАЭС - РИА Новости, 24.08.2022
Киев призвал МАГАТЭ к постоянному размещению экспертов на ЗАЭС
Киев призывает МАГАТЭ изучить возможность размещения своих экспертов на Запорожской АЭС на постоянной основе до тех пор, пока "компетентные украинские власти не РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T00:20
2022-08-24T00:20
2022-08-24T00:47
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ООН, 24 авг - РИА Новости. Киев призывает МАГАТЭ изучить возможность размещения своих экспертов на Запорожской АЭС на постоянной основе до тех пор, пока "компетентные украинские власти не восстановят контроль" над ней, заявил на заседании СБ ООН постпред Украины при ООН Сергей Кислица.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС."Принимая во внимание нынешний уровень проблем и угроз, мы также призываем МАГАТЭ рассмотреть возможность установления постоянного присутствия его экспертов на ЗАЭС до тех пор, пока компетентные украинские власти не восстановят полный контроль над этим ядерным объектом", - добавил он.
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в мире, энергодар, европа, магатэ, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Европа, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
00:20 24.08.2022 (обновлено: 00:47 24.08.2022)
Киев призвал МАГАТЭ к постоянному размещению экспертов на ЗАЭС
Постпред Украины Кислица призвал МАГАТЭ к постоянному размещению экспертов на ЗАЭС