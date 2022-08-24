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ФАС получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении новых сервисов - РИА Новости, 24.08.2022
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ФАС получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении новых сервисов
ФАС получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении новых сервисов - РИА Новости, 24.08.2022
ФАС получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении новых сервисов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении сервисов Delivery Club, "Новости" и "Дзен", оценит влияние РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:36
2022-08-24T16:36
экономика
технологии
яндекс
delivery club
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении сервисов Delivery Club, "Новости" и "Дзен", оценит влияние сделок на рынки, сообщило ведомство.Компании объявили во вторник, что подписали обязывающие документы по сделке, в рамках которой VK станет собственником контентных платформ "Новости" и Дзен", а в обмен передаст "Яндексу" сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club (его VK получит в результате реструктуризации совместного предприятия со "Сбером"). Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года."ФАС получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении Delivery Club, новостного агрегатора "Новости" и рекомендательной платформы "Дзен". Служба в установленном порядке оценит влияние сделок на соответствующие рынки", - говорится в сообщении.Как уточняли РИА Новости в пресс-службе "Яндекса", сделка является безденежной и будет осуществлена путем обмена одного актива на другой.
https://ria.ru/20220823/yandex-1811577303.html
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экономика, технологии, яндекс, delivery club, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Технологии, Яндекс, Delivery Club, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
16:36 24.08.2022
 
ФАС получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении новых сервисов

ФАС получила ходатайства VK и "Яндекса" по сделкам с Delivery Club, "Новостями" и "Дзеном"

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Здание ФАС России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении сервисов Delivery Club, "Новости" и "Дзен", оценит влияние сделок на рынки, сообщило ведомство.
Компании объявили во вторник, что подписали обязывающие документы по сделке, в рамках которой VK станет собственником контентных платформ "Новости" и Дзен", а в обмен передаст "Яндексу" сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club (его VK получит в результате реструктуризации совместного предприятия со "Сбером"). Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года.
"ФАС получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении Delivery Club, новостного агрегатора "Новости" и рекомендательной платформы "Дзен". Служба в установленном порядке оценит влияние сделок на соответствующие рынки", - говорится в сообщении.
Как уточняли РИА Новости в пресс-службе "Яндекса", сделка является безденежной и будет осуществлена путем обмена одного актива на другой.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 15:24
"Яндекс" не будет передавать VK домен yandex.ru, сообщил источник
 
ЭкономикаТехнологииЯндексDelivery ClubФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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