https://ria.ru/20220824/yandeks-1811881019.html

ФАС получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении новых сервисов

ФАС получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении новых сервисов - РИА Новости, 24.08.2022

ФАС получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении новых сервисов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении сервисов Delivery Club, "Новости" и "Дзен", оценит влияние РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:36

2022-08-24T16:36

2022-08-24T16:36

экономика

технологии

яндекс

delivery club

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении сервисов Delivery Club, "Новости" и "Дзен", оценит влияние сделок на рынки, сообщило ведомство.Компании объявили во вторник, что подписали обязывающие документы по сделке, в рамках которой VK станет собственником контентных платформ "Новости" и Дзен", а в обмен передаст "Яндексу" сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club (его VK получит в результате реструктуризации совместного предприятия со "Сбером"). Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года."ФАС получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении Delivery Club, новостного агрегатора "Новости" и рекомендательной платформы "Дзен". Служба в установленном порядке оценит влияние сделок на соответствующие рынки", - говорится в сообщении.Как уточняли РИА Новости в пресс-службе "Яндекса", сделка является безденежной и будет осуществлена путем обмена одного актива на другой.

https://ria.ru/20220823/yandex-1811577303.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, яндекс, delivery club, федеральная антимонопольная служба (фас россии)