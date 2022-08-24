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СМИ сообщили, что у берегов Италии затонула яхта российского бизнесмена
СМИ сообщили, что у берегов Италии затонула яхта российского бизнесмена - РИА Новости, 24.08.2022
СМИ сообщили, что у берегов Италии затонула яхта российского бизнесмена
Служба береговой охраны Италии провела спасательную операцию на месте крушения 40-метровой яхты в Ионическом море близ южного города Катандзаро, сообщает... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:08
2022-08-24T20:08
2022-08-24T20:08
в мире
каймановы острова
апулия
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РИМ, 24 авг - РИА Новости. Служба береговой охраны Италии провела спасательную операцию на месте крушения 40-метровой яхты в Ионическом море близ южного города Катандзаро, сообщает ведомство.По информации местного издания la Gazzetta del Mezzogiorno, владельцем судна "Сага" под флагом Каймановых островов является российский предприниматель Геннадий Айвазян, который работает в угледобывающей отрасли.По данным береговой охраны, инцидент произошел несколько дней назад в девяти морских милях от побережья: яхта вышла из порта Галлиполи в области Апулия и направлялась в Милаццо на северо-восточном побережье Сицилии.Суда береговой охраны спасли с борта яхты четверых пассажиров и пятерых членов экипажа."Ухудшение погодных и морских условий с постепенным и усиливавшимся наклоном средства на правый борт делало нецелесообразными любые попытки посадить затонувшую в короткое время яхту на мель", - говорится в сообщении. Береговая охрана также распространила видеоролик с крушением, на котором яхта на глазах уходит под воду.
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в мире, каймановы острова, апулия, сицилия
В мире, Каймановы острова, Апулия, Сицилия
СМИ сообщили, что у берегов Италии затонула яхта российского бизнесмена
La Gazzetta del Mezzogiorno: на юге Италии затонула яхта российского бизнесмена Айвазяна