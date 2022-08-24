Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили, что у берегов Италии затонула яхта российского бизнесмена - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/yakhta-1811947071.html
СМИ сообщили, что у берегов Италии затонула яхта российского бизнесмена
СМИ сообщили, что у берегов Италии затонула яхта российского бизнесмена - РИА Новости, 24.08.2022
СМИ сообщили, что у берегов Италии затонула яхта российского бизнесмена
Служба береговой охраны Италии провела спасательную операцию на месте крушения 40-метровой яхты в Ионическом море близ южного города Катандзаро, сообщает... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:08
2022-08-24T20:08
в мире
каймановы острова
апулия
сицилия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811925690_0:0:1268:713_1920x0_80_0_0_395637963d4319266619b137c895ad96.jpg
РИМ, 24 авг - РИА Новости. Служба береговой охраны Италии провела спасательную операцию на месте крушения 40-метровой яхты в Ионическом море близ южного города Катандзаро, сообщает ведомство.По информации местного издания la Gazzetta del Mezzogiorno, владельцем судна "Сага" под флагом Каймановых островов является российский предприниматель Геннадий Айвазян, который работает в угледобывающей отрасли.По данным береговой охраны, инцидент произошел несколько дней назад в девяти морских милях от побережья: яхта вышла из порта Галлиполи в области Апулия и направлялась в Милаццо на северо-восточном побережье Сицилии.Суда береговой охраны спасли с борта яхты четверых пассажиров и пятерых членов экипажа."Ухудшение погодных и морских условий с постепенным и усиливавшимся наклоном средства на правый борт делало нецелесообразными любые попытки посадить затонувшую в короткое время яхту на мель", - говорится в сообщении. Береговая охрана также распространила видеоролик с крушением, на котором яхта на глазах уходит под воду.
https://ria.ru/20220721/faberzhe-1804014276.html
каймановы острова
апулия
сицилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811925690_45:0:998:715_1920x0_80_0_0_33ccf8c795add6e437c62037353fd8a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, каймановы острова, апулия, сицилия
В мире, Каймановы острова, Апулия, Сицилия
20:08 24.08.2022
 
СМИ сообщили, что у берегов Италии затонула яхта российского бизнесмена

La Gazzetta del Mezzogiorno: на юге Италии затонула яхта российского бизнесмена Айвазяна

© AFP 2022 / Guardia CostieraТонущая яхта на юге Италии
Тонущая яхта на юге Италии - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / Guardia Costiera
Тонущая яхта на юге Италии
Читать ria.ru в
РИМ, 24 авг - РИА Новости. Служба береговой охраны Италии провела спасательную операцию на месте крушения 40-метровой яхты в Ионическом море близ южного города Катандзаро, сообщает ведомство.
По информации местного издания la Gazzetta del Mezzogiorno, владельцем судна "Сага" под флагом Каймановых островов является российский предприниматель Геннадий Айвазян, который работает в угледобывающей отрасли.
По данным береговой охраны, инцидент произошел несколько дней назад в девяти морских милях от побережья: яхта вышла из порта Галлиполи в области Апулия и направлялась в Милаццо на северо-восточном побережье Сицилии.
Суда береговой охраны спасли с борта яхты четверых пассажиров и пятерых членов экипажа.
"Ухудшение погодных и морских условий с постепенным и усиливавшимся наклоном средства на правый борт делало нецелесообразными любые попытки посадить затонувшую в короткое время яхту на мель", - говорится в сообщении. Береговая охрана также распространила видеоролик с крушением, на котором яхта на глазах уходит под воду.
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 14:01
В США на яхте российского бизнесмена нашли, предположительно, яйцо Фаберже
 
В миреКаймановы островаАпулияСицилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала