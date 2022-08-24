https://ria.ru/20220824/yakhta-1811947071.html

СМИ сообщили, что у берегов Италии затонула яхта российского бизнесмена

СМИ сообщили, что у берегов Италии затонула яхта российского бизнесмена - РИА Новости, 24.08.2022

СМИ сообщили, что у берегов Италии затонула яхта российского бизнесмена

Служба береговой охраны Италии провела спасательную операцию на месте крушения 40-метровой яхты в Ионическом море близ южного города Катандзаро, сообщает... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T20:08

2022-08-24T20:08

2022-08-24T20:08

в мире

каймановы острова

апулия

сицилия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811925690_0:0:1268:713_1920x0_80_0_0_395637963d4319266619b137c895ad96.jpg

РИМ, 24 авг - РИА Новости. Служба береговой охраны Италии провела спасательную операцию на месте крушения 40-метровой яхты в Ионическом море близ южного города Катандзаро, сообщает ведомство.По информации местного издания la Gazzetta del Mezzogiorno, владельцем судна "Сага" под флагом Каймановых островов является российский предприниматель Геннадий Айвазян, который работает в угледобывающей отрасли.По данным береговой охраны, инцидент произошел несколько дней назад в девяти морских милях от побережья: яхта вышла из порта Галлиполи в области Апулия и направлялась в Милаццо на северо-восточном побережье Сицилии.Суда береговой охраны спасли с борта яхты четверых пассажиров и пятерых членов экипажа."Ухудшение погодных и морских условий с постепенным и усиливавшимся наклоном средства на правый борт делало нецелесообразными любые попытки посадить затонувшую в короткое время яхту на мель", - говорится в сообщении. Береговая охрана также распространила видеоролик с крушением, на котором яхта на глазах уходит под воду.

https://ria.ru/20220721/faberzhe-1804014276.html

каймановы острова

апулия

сицилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, каймановы острова, апулия, сицилия