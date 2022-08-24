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Глава запорожской Михайловки погиб из-за подрыва автомобиля
Глава запорожской Михайловки погиб из-за подрыва автомобиля - РИА Новости, 24.08.2022
Глава запорожской Михайловки погиб из-за подрыва автомобиля
Глава администрации населенного пункта Михайловка в Запорожской области Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля, сообщил член главного совета... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:00
2022-08-24T10:00
2022-08-24T14:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Глава администрации населенного пункта Михайловка в Запорожской области Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва Иван Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался", — написал Рогов в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, запорожская область, херсонская область
В мире, Запорожская область, Херсонская область
10:00 24.08.2022 (обновлено: 14:56 24.08.2022)
Глава запорожской Михайловки погиб из-за подрыва автомобиля
В Запорожской области в результате покушения погиб глава Михайловки Иван Сушко