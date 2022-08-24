https://ria.ru/20220824/vystavka-1811826877.html

В Москве открыли выставку об освободителях Украины прошлого и настоящего

В Москве открыли выставку об освободителях Украины прошлого и настоящего - РИА Новости, 24.08.2022

В Москве открыли выставку об освободителях Украины прошлого и настоящего

Фотовыставка "Герои с вечно русским сердцем", посвященная военнослужащим Красной армии, освобождавшим Украину от гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны, РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:17

2022-08-24T14:17

2022-08-24T14:17

россия

москва

украина

российское военно-историческое общество (рвио)

владимир мединский

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Фотовыставка "Герои с вечно русским сердцем", посвященная военнослужащим Красной армии, освобождавшим Украину от гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны, а также героическим участникам нынешней специальной военной операции, открылась в среду в центре Москвы на Гоголевском бульваре.Выставка организована Российским военно-историческим обществом (РВИО) при поддержке министерства обороны РФ.На 30 стендах выставки представлены уникальные фотографии, копии наградных документов, информация о жизненном и боевом пути героев разных времен. На выставке отражены истории героических танковых экипажей, принявших неравный бой, истории боевого пути легендарных летчиков, героев штурма легендарной высоты Саур-Могила летом 1943-го и 2014-го, подвиги женщин - героев медицинской службы, и других.Как следует из описания подвигов военных, они были схожи: "Оказавшись в окружении, подорвал себя гранатой вместе с врагами" – как Герой Советского Союза Владимир Бахирев и Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов; "был ранен или контужен, но из боя не вышел" - как Герой Советского Союза Тимофей Алексейчук и Герой России Антон Старостин."Формат этой выставки показывает, что герои бессмертны", - сказал журналистам помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.По его словам, потрясает то, что в участники специальной военной операции сейчас совершают те же подвиги, на тех же местах, что и советские воины, освобождавшие Украину без малого 80 лет назад. "Это просто переселение душ какое-то", - добавил он.Такой формат рассказа о героях России прошлого и настоящего надо широко распространять, подчеркнул Мединский. "Мы эту выставку, безусловно, растиражируем, где только можно, если Москва нам даст место", - отметил он.

https://ria.ru/20220730/moryaki-1806152875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, украина, российское военно-историческое общество (рвио), владимир мединский