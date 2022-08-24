В Москве открыли выставку об освободителях Украины прошлого и настоящего
В Москве открыли фотовыставку о героях-освободителях Украины прошлого и настоящего
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетители на открытии фотовыставки "Герои с вечно русским сердцем" на Гоголевском бульваре в Москве
Посетители на открытии фотовыставки "Герои с вечно русским сердцем" на Гоголевском бульваре в Москве
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Фотовыставка "Герои с вечно русским сердцем", посвященная военнослужащим Красной армии, освобождавшим Украину от гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны, а также героическим участникам нынешней специальной военной операции, открылась в среду в центре Москвы на Гоголевском бульваре.
Выставка организована Российским военно-историческим обществом (РВИО) при поддержке министерства обороны РФ.
На 30 стендах выставки представлены уникальные фотографии, копии наградных документов, информация о жизненном и боевом пути героев разных времен. На выставке отражены истории героических танковых экипажей, принявших неравный бой, истории боевого пути легендарных летчиков, героев штурма легендарной высоты Саур-Могила летом 1943-го и 2014-го, подвиги женщин - героев медицинской службы, и других.
Как следует из описания подвигов военных, они были схожи: "Оказавшись в окружении, подорвал себя гранатой вместе с врагами" – как Герой Советского Союза Владимир Бахирев и Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов; "был ранен или контужен, но из боя не вышел" - как Герой Советского Союза Тимофей Алексейчук и Герой России Антон Старостин.
"Формат этой выставки показывает, что герои бессмертны", - сказал журналистам помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.
По его словам, потрясает то, что в участники специальной военной операции сейчас совершают те же подвиги, на тех же местах, что и советские воины, освобождавшие Украину без малого 80 лет назад. "Это просто переселение душ какое-то", - добавил он.
Такой формат рассказа о героях России прошлого и настоящего надо широко распространять, подчеркнул Мединский. "Мы эту выставку, безусловно, растиражируем, где только можно, если Москва нам даст место", - отметил он.