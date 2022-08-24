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В Москве открыли выставку об освободителях Украины прошлого и настоящего - РИА Новости, 24.08.2022
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В Москве открыли выставку об освободителях Украины прошлого и настоящего
В Москве открыли выставку об освободителях Украины прошлого и настоящего - РИА Новости, 24.08.2022
В Москве открыли выставку об освободителях Украины прошлого и настоящего
Фотовыставка "Герои с вечно русским сердцем", посвященная военнослужащим Красной армии, освобождавшим Украину от гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны, РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:17
2022-08-24T14:17
россия
москва
украина
российское военно-историческое общество (рвио)
владимир мединский
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Фотовыставка "Герои с вечно русским сердцем", посвященная военнослужащим Красной армии, освобождавшим Украину от гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны, а также героическим участникам нынешней специальной военной операции, открылась в среду в центре Москвы на Гоголевском бульваре.Выставка организована Российским военно-историческим обществом (РВИО) при поддержке министерства обороны РФ.На 30 стендах выставки представлены уникальные фотографии, копии наградных документов, информация о жизненном и боевом пути героев разных времен. На выставке отражены истории героических танковых экипажей, принявших неравный бой, истории боевого пути легендарных летчиков, героев штурма легендарной высоты Саур-Могила летом 1943-го и 2014-го, подвиги женщин - героев медицинской службы, и других.Как следует из описания подвигов военных, они были схожи: "Оказавшись в окружении, подорвал себя гранатой вместе с врагами" – как Герой Советского Союза Владимир Бахирев и Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов; "был ранен или контужен, но из боя не вышел" - как Герой Советского Союза Тимофей Алексейчук и Герой России Антон Старостин."Формат этой выставки показывает, что герои бессмертны", - сказал журналистам помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.По его словам, потрясает то, что в участники специальной военной операции сейчас совершают те же подвиги, на тех же местах, что и советские воины, освобождавшие Украину без малого 80 лет назад. "Это просто переселение душ какое-то", - добавил он.Такой формат рассказа о героях России прошлого и настоящего надо широко распространять, подчеркнул Мединский. "Мы эту выставку, безусловно, растиражируем, где только можно, если Москва нам даст место", - отметил он.
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россия, москва, украина, российское военно-историческое общество (рвио), владимир мединский
Россия, Москва, Украина, Российское военно-историческое общество (РВИО), Владимир Мединский
14:17 24.08.2022
 
В Москве открыли выставку об освободителях Украины прошлого и настоящего

В Москве открыли фотовыставку о героях-освободителях Украины прошлого и настоящего

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетители на открытии фотовыставки "Герои с вечно русским сердцем" на Гоголевском бульваре в Москве
Посетители на открытии фотовыставки Герои с вечно русским сердцем на Гоголевском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Посетители на открытии фотовыставки "Герои с вечно русским сердцем" на Гоголевском бульваре в Москве
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Фотовыставка "Герои с вечно русским сердцем", посвященная военнослужащим Красной армии, освобождавшим Украину от гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны, а также героическим участникам нынешней специальной военной операции, открылась в среду в центре Москвы на Гоголевском бульваре.
Выставка организована Российским военно-историческим обществом (РВИО) при поддержке министерства обороны РФ.
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На 30 стендах выставки представлены уникальные фотографии, копии наградных документов, информация о жизненном и боевом пути героев разных времен. На выставке отражены истории героических танковых экипажей, принявших неравный бой, истории боевого пути легендарных летчиков, героев штурма легендарной высоты Саур-Могила летом 1943-го и 2014-го, подвиги женщин - героев медицинской службы, и других.
Как следует из описания подвигов военных, они были схожи: "Оказавшись в окружении, подорвал себя гранатой вместе с врагами" – как Герой Советского Союза Владимир Бахирев и Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов; "был ранен или контужен, но из боя не вышел" - как Герой Советского Союза Тимофей Алексейчук и Герой России Антон Старостин.
"Формат этой выставки показывает, что герои бессмертны", - сказал журналистам помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.
По его словам, потрясает то, что в участники специальной военной операции сейчас совершают те же подвиги, на тех же местах, что и советские воины, освобождавшие Украину без малого 80 лет назад. "Это просто переселение душ какое-то", - добавил он.
Такой формат рассказа о героях России прошлого и настоящего надо широко распространять, подчеркнул Мединский. "Мы эту выставку, безусловно, растиражируем, где только можно, если Москва нам даст место", - отметил он.
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РоссияМоскваУкраинаРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Владимир Мединский
 
 
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