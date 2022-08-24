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Выплату при рождении ребенка можно получить по упрощенной программе - РИА Новости, 24.08.2022
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Выплату при рождении ребенка можно получить по упрощенной программе
Выплату при рождении ребенка можно получить по упрощенной программе - РИА Новости, 24.08.2022
Выплату при рождении ребенка можно получить по упрощенной программе
В Подмосковье упростили получение единовременной выплаты при рождении ребенка. Теперь заявку на подобную услугу можно подать онлайн. Такой информацией... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T19:36
2022-08-24T19:36
новости подмосковья
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Подмосковье упростили получение единовременной выплаты при рождении ребенка. Теперь заявку на подобную услугу можно подать онлайн. Такой информацией поделилась вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Об этом сообщил телеканал "360".Вице-губернатор напомнила, что получить услугу могут семьи с невысоким уровнем дохода. Выплата предоставляется единовременно. Чтобы подать заявку на выплату, жителям региона теперь не обязательно обращаться в МФЦ.Для получения выплаты доход семьи не должен быть выше 16 223 рублей на человека. Подать заявление можно через портал "Госуслуги".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
19:36 24.08.2022
 

Выплату при рождении ребенка можно получить по упрощенной программе

CC0 / / Женщина с ребенком на руках
Женщина с ребенком на руках - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
CC0 / /
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Подмосковье упростили получение единовременной выплаты при рождении ребенка. Теперь заявку на подобную услугу можно подать онлайн. Такой информацией поделилась вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Об этом сообщил телеканал "360".
Вице-губернатор напомнила, что получить услугу могут семьи с невысоким уровнем дохода. Выплата предоставляется единовременно. Чтобы подать заявку на выплату, жителям региона теперь не обязательно обращаться в МФЦ.
"Мы полностью исключили сверку документов в МФЦ, а также сведения о доходах родителей запрашиваются автоматически. Размер выплаты составляет от 20 тысяч до 300 тысяч рублей", – пояснила Каклюгина.
Для получения выплаты доход семьи не должен быть выше 16 223 рублей на человека. Подать заявление можно через портал "Госуслуги".
 
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