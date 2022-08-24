https://ria.ru/20220824/vyplaty-1811941714.html
Выплату при рождении ребенка можно получить по упрощенной программе
Выплату при рождении ребенка можно получить по упрощенной программе - РИА Новости, 24.08.2022
Выплату при рождении ребенка можно получить по упрощенной программе
В Подмосковье упростили получение единовременной выплаты при рождении ребенка. Теперь заявку на подобную услугу можно подать онлайн. Такой информацией... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T19:36
2022-08-24T19:36
2022-08-24T19:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728989407_0:48:2000:1173_1920x0_80_0_0_5a8c3d12cb93a02d90cef8317ae93704.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Подмосковье упростили получение единовременной выплаты при рождении ребенка. Теперь заявку на подобную услугу можно подать онлайн. Такой информацией поделилась вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Об этом сообщил телеканал "360".Вице-губернатор напомнила, что получить услугу могут семьи с невысоким уровнем дохода. Выплата предоставляется единовременно. Чтобы подать заявку на выплату, жителям региона теперь не обязательно обращаться в МФЦ.Для получения выплаты доход семьи не должен быть выше 16 223 рублей на человека. Подать заявление можно через портал "Госуслуги".
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728989407_215:0:1994:1334_1920x0_80_0_0_eb3c831f3254bbe973c138413d98f452.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)