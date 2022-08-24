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Выплату при рождении ребенка можно получить по упрощенной программе

Выплату при рождении ребенка можно получить по упрощенной программе - РИА Новости, 24.08.2022

Выплату при рождении ребенка можно получить по упрощенной программе

В Подмосковье упростили получение единовременной выплаты при рождении ребенка. Теперь заявку на подобную услугу можно подать онлайн. Такой информацией... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T19:36

2022-08-24T19:36

2022-08-24T19:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Подмосковье упростили получение единовременной выплаты при рождении ребенка. Теперь заявку на подобную услугу можно подать онлайн. Такой информацией поделилась вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Об этом сообщил телеканал "360".Вице-губернатор напомнила, что получить услугу могут семьи с невысоким уровнем дохода. Выплата предоставляется единовременно. Чтобы подать заявку на выплату, жителям региона теперь не обязательно обращаться в МФЦ.Для получения выплаты доход семьи не должен быть выше 16 223 рублей на человека. Подать заявление можно через портал "Госуслуги".

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)