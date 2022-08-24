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Путин поручил выплатить десять тысяч рублей родителям школьников в Донбассе - РИА Новости, 24.08.2022
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Путин поручил выплатить десять тысяч рублей родителям школьников в Донбассе
Путин поручил выплатить десять тысяч рублей родителям школьников в Донбассе - РИА Новости, 24.08.2022
Путин поручил выплатить десять тысяч рублей родителям школьников в Донбассе
Президент России Владимир Путин поручил правительству единовременно выплатить по десять тысяч рублей родителям учеников в возрасте от шести до 18 лет в ДНР и... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:05
2022-08-24T17:08
владимир путин
донецкая народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству единовременно выплатить по десять тысяч рублей родителям учеников в возрасте от шести до 18 лет в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях."Обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от шести до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2022 года), проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, в случае если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 года", — отмечается на сайте Кремля.Ответственным за выполнение поручения глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220809/ucheba-1808328208.html
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донецкая народная республика
херсонская область
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владимир путин, донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика
Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Луганская Народная Республика
16:05 24.08.2022 (обновлено: 17:08 24.08.2022)
 
Путин поручил выплатить десять тысяч рублей родителям школьников в Донбассе

Путин поручил выплатить 10 тысяч рублей семьям учеников из ДНР и освобожденных областей

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству единовременно выплатить по десять тысяч рублей родителям учеников в возрасте от шести до 18 лет в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.
"Обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от шести до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2022 года), проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, в случае если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 года", — отмечается на сайте Кремля.
Школьница в гимназии Донецка. - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 14:54
В ДНР и ЛНР 1 сентября откроется около 1,2 тысячи садов, школ и колледжей
Ответственным за выполнение поручения глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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