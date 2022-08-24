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Путин поручил выплатить десять тысяч рублей родителям школьников в Донбассе

Путин поручил выплатить десять тысяч рублей родителям школьников в Донбассе - РИА Новости, 24.08.2022

Путин поручил выплатить десять тысяч рублей родителям школьников в Донбассе

Президент России Владимир Путин поручил правительству единовременно выплатить по десять тысяч рублей родителям учеников в возрасте от шести до 18 лет в ДНР и... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:05

2022-08-24T16:05

2022-08-24T17:08

владимир путин

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству единовременно выплатить по десять тысяч рублей родителям учеников в возрасте от шести до 18 лет в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях."Обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от шести до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2022 года), проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, в случае если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 года", — отмечается на сайте Кремля.Ответственным за выполнение поручения глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220809/ucheba-1808328208.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика