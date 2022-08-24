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Тимофеев сообщил о начале выплат дольщикам семи долгостроев в Подмосковье

Тимофеев сообщил о начале выплат дольщикам семи долгостроев в Подмосковье - РИА Новости, 24.08.2022

Тимофеев сообщил о начале выплат дольщикам семи долгостроев в Подмосковье

Выплаты компенсаций дольщикам, купившим жилье в семи проблемных домах в Московской области, начинаются с 24 августа 2022 года, сообщил главный управляющий... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T11:44

2022-08-24T11:44

2022-08-24T11:44

московская область (подмосковье)

ногинский район

жилье

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Недвижимость. Выплаты компенсаций дольщикам, купившим жилье в семи проблемных домах в Московской области, начинаются с 24 августа 2022 года, сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев."Выплаты позволяют быстро восстановить права пострадавших дольщиков. Благодаря этому механизму у нас несколько десятков тысяч граждан получили свои денежные средства и смогли вложить их в покупку нового жилья. Так, с 24 августа стартуют выплаты еще по нескольким домам. Мы призываем активнее обращаться за возмещением, чтобы улучшить свои жилищные условия в кратчайшие сроки", - сказал Тимофеев.Он добавил, что в уполномоченный банк смогут обратиться 56 человек, вложивших свои средства в строительство шести домов застройщика "Инвестрегионстрой" в Пушкинском районе и одного дома "СМУ-7" в Ногинском районе Московской области. Именно по этим объектам выплаты начинаются с 24 августа.Тимофеев уточнил, что ранее выплаты начали получать дольщики четырех других домов "Инвестрегионстроя" в Пушкинском районе. На сегодняшний день компенсации по ним получили 118 из 124 человек.Главный управляющий директор фонда также напомнил, что обманутым дольщикам уже выплатили компенсации на общую сумму 103,5 миллиарда рублей. "Свои деньги в совокупном размере 103,5 миллиарда рублей получили около 40 тысяч граждан. Это почти 93% всех дольщиков, кому по решению наблюдательного совета фонда полагаются выплаты", - отметил он, уточнив, что оставшиеся дольщики получат компенсации после проверки их документов фондом, назначения старта выплат и обращения их в банк.По словам Тимофеева, сегодня среди проблемных объектов остались наиболее сложные. "Именно поэтому основным способом решения проблем обманутых дольщиков становится именно выплата компенсаций", – пояснил он.При этом планы решения проблем обманутых дольщиков до конца 2023 года, по его словам, остаются в силе. "Все планы остаются в силе. Более того, я думаю, проблемы уже заявленных дольщиков мы сможем решить даже раньше", - подытожил главный управляющий директор фонда.Ранее фонд запустил онлайн-сервис подачи документов на выплату без посещения банка. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте фонда. Для подтверждения личности используется усиленная квалифицированная электронная подпись, получить которую можно в одном из аккредитованных в России удостоверяющих центров. К заявке также необходимо приложить выписку из Реестра требований участников строительства, заверенную арбитражным управляющим и скан паспорта гражданина России.

https://ria.ru/20220823/timofeev-1811531213.html

https://ria.ru/20220817/torgi-1810157712.html

московская область (подмосковье)

ногинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ногинский район, жилье, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)