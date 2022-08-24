https://ria.ru/20220824/vvs-1811838325.html
В Британии членов элитной пилотажной группы подозревают в домогательствах
В Британии членов элитной пилотажной группы подозревают в домогательствах - РИА Новости, 24.08.2022
В Британии членов элитной пилотажной группы подозревают в домогательствах
Крупный скандал разгорелся в королевских ВВС Британии: членов элитной пилотажной группы Red Arrows подозревают в травле, пренебрежительном отношении к женщинам, РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:55
2022-08-24T14:55
2022-08-24T14:55
в мире
великобритания
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Крупный скандал разгорелся в королевских ВВС Британии: членов элитной пилотажной группы Red Arrows подозревают в травле, пренебрежительном отношении к женщинам, сексуальных домогательствах и пьянстве, пишет газета Times.По ее данным, более 40 служащих в пилотажной группе дали показания о "токсичной" атмосфере в британских ВВС в рамках начатого в декабре внутреннего расследования. При этом отмечается, что предполагаемым жертвам запрещали рассказывать о происходящем в рядах служащих пилотажной группы, угрожая исключить их из ВВС. Таким образом руководство пыталось годами скрывать жалобы, чтобы сохранить образ пилотажной группы.Всего, по данным газеты, в ходе проверки было зафиксировано по меньшей мере 13 случаев возможного неприемлемого поведения. Так, одна из женщин, которая была в числе 40 рассказавших о действиях служащих, сообщила, что женщин-новобранцев в элитной пилотажной группе воспринимали как "свежее мясо" и приставали к ним в сообщениях в соцсетях.Кроме того, членов группы также обвиняют в проблемах с алкоголем, хотя в ВВС заявляют, что случаев, когда пилоты летали в состоянии опьянения, не было.Проверка должна была завершиться в мае, но постоянно откладывалась. Когда именно будут представлены результаты, не известно."Королевские ВВС не терпят толерантности по отношению к неприемлемому поведению и принимают меры, если доказано, что были допущены нарушения", - цитирует газета слова представителя ВВС.Ранее в СМИ появилась информация, что ВВС Великобритании перестали принимать на службу белых мужчин-новобранцев, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии. В минобороны Британии эту информацию опровергли. Позднее ответственная за прием новых служащих в ВВС Британии вице-маршал авиации Мариа Байфорд рассказала, что "замедлила" набор всех новых кандидатов после того, как выяснилось, что военно-воздушные силы не достигают необходимых целей по этническому и гендерному разнообразию среди служащих. При этом, она отметила, что совет "необязательно" решит отдавать предпочтение женщинам и представителем этническим меньшинств, а не белым мужчинам.
https://ria.ru/20220822/diplomat-1811446079.html
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в мире, великобритания
В Британии членов элитной пилотажной группы подозревают в домогательствах
Times: членов Red Arrows пилотажной группы ВВС Британии подозревают в домогательствах
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Крупный скандал разгорелся в королевских ВВС Британии: членов элитной пилотажной группы Red Arrows подозревают в травле, пренебрежительном отношении к женщинам, сексуальных домогательствах и пьянстве, пишет
газета Times.
По ее данным, более 40 служащих в пилотажной группе дали показания о "токсичной" атмосфере в британских ВВС в рамках начатого в декабре внутреннего расследования. При этом отмечается, что предполагаемым жертвам запрещали рассказывать о происходящем в рядах служащих пилотажной группы, угрожая исключить их из ВВС. Таким образом руководство пыталось годами скрывать жалобы, чтобы сохранить образ пилотажной группы.
Всего, по данным газеты, в ходе проверки было зафиксировано по меньшей мере 13 случаев возможного неприемлемого поведения. Так, одна из женщин, которая была в числе 40 рассказавших о действиях служащих, сообщила, что женщин-новобранцев в элитной пилотажной группе воспринимали как "свежее мясо" и приставали к ним в сообщениях в соцсетях.
"Одни мужчины занимают руководящие посты. (Авиагруппой) управляют белые женоненавистники", - приводит издание слова источника.
Кроме того, членов группы также обвиняют в проблемах с алкоголем, хотя в ВВС заявляют, что случаев, когда пилоты летали в состоянии опьянения, не было.
Проверка должна была завершиться в мае, но постоянно откладывалась. Когда именно будут представлены результаты, не известно.
"Королевские ВВС не терпят толерантности по отношению к неприемлемому поведению и принимают меры, если доказано, что были допущены нарушения", - цитирует газета слова представителя ВВС.
Ранее в СМИ появилась информация, что ВВС Великобритании
перестали принимать на службу белых мужчин-новобранцев, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии. В минобороны Британии эту информацию опровергли. Позднее ответственная за прием новых служащих в ВВС Британии вице-маршал авиации Мариа Байфорд рассказала, что "замедлила" набор всех новых кандидатов после того, как выяснилось, что военно-воздушные силы не достигают необходимых целей по этническому и гендерному разнообразию среди служащих. При этом, она отметила, что совет "необязательно" решит отдавать предпочтение женщинам и представителем этническим меньшинств, а не белым мужчинам.