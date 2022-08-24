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Минобороны: ВСУ хотят взорвать водонапорную станцию в ДНР и обвинить Россию
Минобороны: ВСУ хотят взорвать водонапорную станцию в ДНР и обвинить Россию - РИА Новости, 24.08.2022
Минобороны: ВСУ хотят взорвать водонапорную станцию в ДНР и обвинить Россию
Украинские боевики планируют взорвать водонапорную станцию в ДНР и обвинить войска России, при этом без воды останутся более 12 тысяч человек, сообщил в среду... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T21:33
2022-08-24T21:33
2022-08-24T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинские боевики планируют взорвать водонапорную станцию в ДНР и обвинить войска России, при этом без воды останутся более 12 тысяч человек, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что "в случае подрыва станции без водоснабжения останутся 11 населенных пунктов с общей численностью населения до 12,5 тыс. человек".По словам начальника НЦУО, на прилегающей к станции территории националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, а также позиции ВС РФ, провоцируя ответный огонь.Генерал напомнил, что в ходе спецоперации военные России, Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Национальный центр управления обороной РФ, Вооруженные силы РФ
Минобороны: ВСУ хотят взорвать водонапорную станцию в ДНР и обвинить Россию
Минобороны: украинские боевики хотят взорвать водонапорную станцию в ДНР и обвинить Россию