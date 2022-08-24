https://ria.ru/20220824/vsu-1811959202.html

Минобороны: ВСУ хотят взорвать водонапорную станцию в ДНР и обвинить Россию

Минобороны: ВСУ хотят взорвать водонапорную станцию в ДНР и обвинить Россию - РИА Новости, 24.08.2022

Минобороны: ВСУ хотят взорвать водонапорную станцию в ДНР и обвинить Россию

Украинские боевики планируют взорвать водонапорную станцию в ДНР и обвинить войска России, при этом без воды останутся более 12 тысяч человек, сообщил в среду... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T21:33

2022-08-24T21:33

2022-08-24T21:33

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

национальный центр управления обороной рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинские боевики планируют взорвать водонапорную станцию в ДНР и обвинить войска России, при этом без воды останутся более 12 тысяч человек, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что "в случае подрыва станции без водоснабжения останутся 11 населенных пунктов с общей численностью населения до 12,5 тыс. человек".По словам начальника НЦУО, на прилегающей к станции территории националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, а также позиции ВС РФ, провоцируя ответный огонь.Генерал напомнил, что в ходе спецоперации военные России, Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, россия, луганская народная республика, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы рф