https://ria.ru/20220824/vs-1811795927.html

ВС России поразили семь украинских пунктов управления

ВС России поразили семь украинских пунктов управления - РИА Новости, 24.08.2022

ВС России поразили семь украинских пунктов управления

Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия РФ за сутки поразили семь пунктов управления украинских военных, следует из... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:33

2022-08-24T12:33

2022-08-24T12:33

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия РФ за сутки поразили семь пунктов управления украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины… За сутки поражены семь пунктов управления, в том числе 66-й механизированной бригады в районе Новомихайловка, 15-го реактивного артиллерийского полка в районе Курдюмовки Донецкой Народной Республики, 102-й бригады территориальной обороны в районе Гуляй Поле Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, поражены 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника украинских военных в 212 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика