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ВС России поразили семь украинских пунктов управления - РИА Новости, 24.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/vs-1811795927.html
ВС России поразили семь украинских пунктов управления
ВС России поразили семь украинских пунктов управления - РИА Новости, 24.08.2022
ВС России поразили семь украинских пунктов управления
Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия РФ за сутки поразили семь пунктов управления украинских военных, следует из... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:33
2022-08-24T12:33
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия РФ за сутки поразили семь пунктов управления украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины… За сутки поражены семь пунктов управления, в том числе 66-й механизированной бригады в районе Новомихайловка, 15-го реактивного артиллерийского полка в районе Курдюмовки Донецкой Народной Республики, 102-й бригады территориальной обороны в районе Гуляй Поле Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, поражены 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника украинских военных в 212 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
12:33 24.08.2022
 
ВС России поразили семь украинских пунктов управления

Минобороны: российские военные поразили семь пунктов управления украинских войск

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС России
Блокпост ВС России - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия РФ за сутки поразили семь пунктов управления украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины… За сутки поражены семь пунктов управления, в том числе 66-й механизированной бригады в районе Новомихайловка, 15-го реактивного артиллерийского полка в районе Курдюмовки Донецкой Народной Республики, 102-й бригады территориальной обороны в районе Гуляй Поле Запорожской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, поражены 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника украинских военных в 212 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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