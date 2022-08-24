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ВС России поразили семь украинских пунктов управления
ВС России поразили семь украинских пунктов управления - РИА Новости, 24.08.2022
ВС России поразили семь украинских пунктов управления
Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия РФ за сутки поразили семь пунктов управления украинских военных, следует из... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:33
2022-08-24T12:33
2022-08-24T12:33
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия РФ за сутки поразили семь пунктов управления украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины… За сутки поражены семь пунктов управления, в том числе 66-й механизированной бригады в районе Новомихайловка, 15-го реактивного артиллерийского полка в районе Курдюмовки Донецкой Народной Республики, 102-й бригады территориальной обороны в районе Гуляй Поле Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, поражены 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника украинских военных в 212 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
ВС России поразили семь украинских пунктов управления
Минобороны: российские военные поразили семь пунктов управления украинских войск