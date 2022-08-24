Рейтинг@Mail.ru
Жительница Тюмени умерла, пока врачи пытались дозвониться ей по домофону - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/vrachi-1811943539.html
Жительница Тюмени умерла, пока врачи пытались дозвониться ей по домофону
Жительница Тюмени умерла, пока врачи пытались дозвониться ей по домофону - РИА Новости, 24.08.2022
Жительница Тюмени умерла, пока врачи пытались дозвониться ей по домофону
Прибывшие по вызову работники скорой помощи в Тюмени не смогли дозвониться через домофон многоквартирного дома, где жила пациентка, а когда в сопровождении... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T19:46
2022-08-24T19:46
происшествия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ceda08852fa02334af75b5ade4d77908.jpg
ТЮМЕНЬ, 24 авг - РИА Новости. Прибывшие по вызову работники скорой помощи в Тюмени не смогли дозвониться через домофон многоквартирного дома, где жила пациентка, а когда в сопровождении сотрудников службы экстренного реагирования медики попали в квартиру, они констатировали смерть женщины, в департаменте здравоохранения региона сообщили, что медики действовали "согласно алгоритму".Скорую помощь пожилой женщине вызвал родственник "по неотложным показаниям, не угрожающим жизни и здоровью пациента", бригада прибыла на вызов в 23.53, пояснили в депздраве."Фельдшером скорой помощи было предпринято несколько попыток дозвониться в домофон. Согласно алгоритму действий, если бригада не может попасть на вызов, сразу сообщается в оперативный отдел скорой медицинской помощи. После четырёх безуспешных попыток дозвониться до вызывающего старший врач принимает решение передать информацию в ТОСЭР (Тюменская областная служба экстренного реагирования) и полицию. Службы были оперативно оповещены: в 0.07 передано в полицию, 0.08 - в ТОСЭР", - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.В пресс-службе депздрава уточнили, что медики также безуспешно пытались связаться с человеком, который вызвал скорую. Отвечая на вопрос, будет ли проведена проверка, в пресс-службе подчеркнули, что "бригада действовала в соответствии со всеми правилами", "но если будет какое-то обращение, то в рамках этого обращения рассмотрят".
https://ria.ru/20220824/dtp-1811766430.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_b1134c3d14f9befcced4b07c896140a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество
Происшествия, Здоровье - Общество
19:46 24.08.2022
 
Жительница Тюмени умерла, пока врачи пытались дозвониться ей по домофону

Жительница Тюмени умерла, пока бригада скорой помощи пыталась дозвониться по домофону

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 24 авг - РИА Новости. Прибывшие по вызову работники скорой помощи в Тюмени не смогли дозвониться через домофон многоквартирного дома, где жила пациентка, а когда в сопровождении сотрудников службы экстренного реагирования медики попали в квартиру, они констатировали смерть женщины, в департаменте здравоохранения региона сообщили, что медики действовали "согласно алгоритму".
Скорую помощь пожилой женщине вызвал родственник "по неотложным показаниям, не угрожающим жизни и здоровью пациента", бригада прибыла на вызов в 23.53, пояснили в депздраве.
"Фельдшером скорой помощи было предпринято несколько попыток дозвониться в домофон. Согласно алгоритму действий, если бригада не может попасть на вызов, сразу сообщается в оперативный отдел скорой медицинской помощи. После четырёх безуспешных попыток дозвониться до вызывающего старший врач принимает решение передать информацию в ТОСЭР (Тюменская областная служба экстренного реагирования) и полицию. Службы были оперативно оповещены: в 0.07 передано в полицию, 0.08 - в ТОСЭР", - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.
В пресс-службе депздрава уточнили, что медики также безуспешно пытались связаться с человеком, который вызвал скорую. Отвечая на вопрос, будет ли проведена проверка, в пресс-службе подчеркнули, что "бригада действовала в соответствии со всеми правилами", "но если будет какое-то обращение, то в рамках этого обращения рассмотрят".
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 11:05
В Кузбассе легковушка столкнулась со скорой, два человека пострадали
 
ПроисшествияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала