https://ria.ru/20220824/vrachi-1811943539.html

Жительница Тюмени умерла, пока врачи пытались дозвониться ей по домофону

Жительница Тюмени умерла, пока врачи пытались дозвониться ей по домофону - РИА Новости, 24.08.2022

Жительница Тюмени умерла, пока врачи пытались дозвониться ей по домофону

Прибывшие по вызову работники скорой помощи в Тюмени не смогли дозвониться через домофон многоквартирного дома, где жила пациентка, а когда в сопровождении... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T19:46

2022-08-24T19:46

2022-08-24T19:46

происшествия

здоровье - общество

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ТЮМЕНЬ, 24 авг - РИА Новости. Прибывшие по вызову работники скорой помощи в Тюмени не смогли дозвониться через домофон многоквартирного дома, где жила пациентка, а когда в сопровождении сотрудников службы экстренного реагирования медики попали в квартиру, они констатировали смерть женщины, в департаменте здравоохранения региона сообщили, что медики действовали "согласно алгоритму".Скорую помощь пожилой женщине вызвал родственник "по неотложным показаниям, не угрожающим жизни и здоровью пациента", бригада прибыла на вызов в 23.53, пояснили в депздраве."Фельдшером скорой помощи было предпринято несколько попыток дозвониться в домофон. Согласно алгоритму действий, если бригада не может попасть на вызов, сразу сообщается в оперативный отдел скорой медицинской помощи. После четырёх безуспешных попыток дозвониться до вызывающего старший врач принимает решение передать информацию в ТОСЭР (Тюменская областная служба экстренного реагирования) и полицию. Службы были оперативно оповещены: в 0.07 передано в полицию, 0.08 - в ТОСЭР", - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.В пресс-службе депздрава уточнили, что медики также безуспешно пытались связаться с человеком, который вызвал скорую. Отвечая на вопрос, будет ли проведена проверка, в пресс-службе подчеркнули, что "бригада действовала в соответствии со всеми правилами", "но если будет какое-то обращение, то в рамках этого обращения рассмотрят".

https://ria.ru/20220824/dtp-1811766430.html

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происшествия, здоровье - общество