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В Подмосковье проводят авиаобследование из-за пятого уровня пожароопасности

В Подмосковье проводят авиаобследование из-за пятого уровня пожароопасности - РИА Новости, 24.08.2022

В Подмосковье проводят авиаобследование из-за пятого уровня пожароопасности

На юго-востоке Московской области проводится авиационное обследование территории в связи с пятым уровнем пожарной опасности, за обстановкой следят также и через РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T17:16

2022-08-24T17:16

2022-08-24T17:20

воскресенск

раменский

жуковский

природные пожары в россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. На юго-востоке Московской области проводится авиационное обследование территории в связи с пятым уровнем пожарной опасности, за обстановкой следят также и через камеры видеонаблюдения, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Второе - это, естественно, авиаобследование. Особенно когда пятый уровень пожарной опасности. А именно такой сейчас на юго-востоке - Воскресенск, Раменское, Жуковский, Коломна, Егорьевск. Вот этот куст - он наиболее опасный, поэтому там самолёт. Кроме камер летает самолет", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что по данному вопросу также есть обратная связь от жителей региона.

воскресенск

раменский

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

воскресенск, раменский, жуковский, природные пожары в россии