10:57 24.08.2022 (обновлено: 11:03 24.08.2022)
Запрет на выдачу россиянам виз в ЕС может не иметь эффекта, пишут СМИ
Агентство Блумберг: запрет на выдачу россиянам виз в ЕС может не иметь ожидаемого эффекта
Визовый центр компании VFS Global в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Запрет на выдачу россиянам виз в ЕС может не иметь ожидаемого эффекта, сообщает агентство Блумберг.
"Призывы европейских стран к применению жестких мер по визам также звучат все громче. Такие меры могут выглядеть заманчиво... но нет никаких гарантий, что они сработают так, как ожидалось", - пишет агентство.
По мнению агентства, ЕС "должен предлагать гуманитарные визы оппозиционерам, а также поощрять отъезд студентов и ученых из России". Блумберг также полагает, что полный запрет на визы на основании гражданства - это неправильная реакция, потому что это будет считаться "коллективным наказанием".
Ранее сообщалось, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.