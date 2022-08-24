Рейтинг@Mail.ru
Запрет на выдачу россиянам виз в ЕС может не иметь эффекта, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/vizy-1811764592.html
Запрет на выдачу россиянам виз в ЕС может не иметь эффекта, пишут СМИ
Запрет на выдачу россиянам виз в ЕС может не иметь эффекта, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2022
Запрет на выдачу россиянам виз в ЕС может не иметь эффекта, пишут СМИ
Запрет на выдачу россиянам виз в ЕС может не иметь ожидаемого эффекта, сообщает агентство Блумберг. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:57
2022-08-24T11:03
в мире
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797889239_0:259:3073:1988_1920x0_80_0_0_1ffc9fa191cd59edb03884cdcedcec14.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Запрет на выдачу россиянам виз в ЕС может не иметь ожидаемого эффекта, сообщает агентство Блумберг."Призывы европейских стран к применению жестких мер по визам также звучат все громче. Такие меры могут выглядеть заманчиво... но нет никаких гарантий, что они сработают так, как ожидалось", - пишет агентство.По мнению агентства, ЕС "должен предлагать гуманитарные визы оппозиционерам, а также поощрять отъезд студентов и ученых из России". Блумберг также полагает, что полный запрет на визы на основании гражданства - это неправильная реакция, потому что это будет считаться "коллективным наказанием".Ранее сообщалось, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
https://ria.ru/20220823/vizy-1811546113.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797889239_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_fea04366256ca780a8864327d391aa4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия
10:57 24.08.2022 (обновлено: 11:03 24.08.2022)
 
Запрет на выдачу россиянам виз в ЕС может не иметь эффекта, пишут СМИ

Агентство Блумберг: запрет на выдачу россиянам виз в ЕС может не иметь ожидаемого эффекта

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВизовый центр компании VFS Global в Москве
Визовый центр компании VFS Global в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Визовый центр компании VFS Global в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Запрет на выдачу россиянам виз в ЕС может не иметь ожидаемого эффекта, сообщает агентство Блумберг.
"Призывы европейских стран к применению жестких мер по визам также звучат все громче. Такие меры могут выглядеть заманчиво... но нет никаких гарантий, что они сработают так, как ожидалось", - пишет агентство.
По мнению агентства, ЕС "должен предлагать гуманитарные визы оппозиционерам, а также поощрять отъезд студентов и ученых из России". Блумберг также полагает, что полный запрет на визы на основании гражданства - это неправильная реакция, потому что это будет считаться "коллективным наказанием".
Ранее сообщалось, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 13:44Туризм
Cтраны Балтии, Польша и Финляндия могут запретить выдачу виз россиянам
 
В миреЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала