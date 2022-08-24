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Запрет на выдачу россиянам виз в ЕС может не иметь эффекта, пишут СМИ

Запрет на выдачу россиянам виз в ЕС может не иметь эффекта, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2022

Запрет на выдачу россиянам виз в ЕС может не иметь эффекта, пишут СМИ

Запрет на выдачу россиянам виз в ЕС может не иметь ожидаемого эффекта, сообщает агентство Блумберг. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:57

2022-08-24T10:57

2022-08-24T11:03

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Запрет на выдачу россиянам виз в ЕС может не иметь ожидаемого эффекта, сообщает агентство Блумберг."Призывы европейских стран к применению жестких мер по визам также звучат все громче. Такие меры могут выглядеть заманчиво... но нет никаких гарантий, что они сработают так, как ожидалось", - пишет агентство.По мнению агентства, ЕС "должен предлагать гуманитарные визы оппозиционерам, а также поощрять отъезд студентов и ученых из России". Блумберг также полагает, что полный запрет на визы на основании гражданства - это неправильная реакция, потому что это будет считаться "коллективным наказанием".Ранее сообщалось, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.

https://ria.ru/20220823/vizy-1811546113.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, евросоюз, еврокомиссия