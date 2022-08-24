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Власти Венгрии планируют получать зеленую электроэнергию из Азербайджана - РИА Новости, 24.08.2022
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Власти Венгрии планируют получать зеленую электроэнергию из Азербайджана
Власти Венгрии планируют получать зеленую электроэнергию из Азербайджана - РИА Новости, 24.08.2022
Власти Венгрии планируют получать зеленую электроэнергию из Азербайджана
Будапешт поддержит проект, предложенный Баку, по поставкам зеленой электроэнергии из Азербайджана по подводному трубопроводу через Грецию в Румынию, Венгрию и... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T23:41
2022-08-24T23:41
цены на нефть
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азербайджан
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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Будапешт поддержит проект, предложенный Баку, по поставкам зеленой электроэнергии из Азербайджана по подводному трубопроводу через Грецию в Румынию, Венгрию и другие страны Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам телефонного разговора с азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым."(Глава МИД Азербайджана) ознакомил меня с прекрасной инициативой и мы быстро пришли к соглашению. Азербайджан будет производить большое количество зеленой электроэнергии, которая будет поставляться в Грузию, а оттуда в Румынию по подводному трубопроводу. И сегодня мы договорились, что Венгрия присоединится к этому масштабному плану, так как для того, чтобы проект получил поддержку ЕС, необходимо участие как минимум двух стран-членов. Таким образом, в Венгрию можно будет поставлять зеленую электроэнергию, которую мы частично можем использовать, а частично выступать в качестве транзитного маршрута", - написал Сийярто в соцсетях.По его словам, инвестиция может быть реализована за три-четыре года, и внедрение подобной схемы приблизило бы Венгрию к достижению целей по углеродной нейтральности."Нынешняя ситуация ясно указывает на важность открытия новых источников энергии и включения их в снабжение. Одним (а в краткосрочной и среднесрочной перспективе если не единственным, то самым важным) партнером в этом отношении является Азербайджан... Наши отношения носят абсолютно стратегический характер, мы часто обмениваемся мнениями, так было и сегодня", - отметил Сийярто.По его словам, в ближайшее время стороны получат проект соглашения и при совпадении интересов смогут быстро согласовать детали.
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цены на нефть, венгрия, азербайджан, румыния, евросоюз
Цены на нефть, Венгрия, Азербайджан, Румыния, Евросоюз
23:41 24.08.2022
 
Власти Венгрии планируют получать зеленую электроэнергию из Азербайджана

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт планируют получать зеленую электроэнергию из Баку

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Дунай в Будапеште
Вид на Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Дунай в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Будапешт поддержит проект, предложенный Баку, по поставкам зеленой электроэнергии из Азербайджана по подводному трубопроводу через Грецию в Румынию, Венгрию и другие страны Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам телефонного разговора с азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым.
"(Глава МИД Азербайджана) ознакомил меня с прекрасной инициативой и мы быстро пришли к соглашению. Азербайджан будет производить большое количество зеленой электроэнергии, которая будет поставляться в Грузию, а оттуда в Румынию по подводному трубопроводу. И сегодня мы договорились, что Венгрия присоединится к этому масштабному плану, так как для того, чтобы проект получил поддержку ЕС, необходимо участие как минимум двух стран-членов. Таким образом, в Венгрию можно будет поставлять зеленую электроэнергию, которую мы частично можем использовать, а частично выступать в качестве транзитного маршрута", - написал Сийярто в соцсетях.
По его словам, инвестиция может быть реализована за три-четыре года, и внедрение подобной схемы приблизило бы Венгрию к достижению целей по углеродной нейтральности.
"Нынешняя ситуация ясно указывает на важность открытия новых источников энергии и включения их в снабжение. Одним (а в краткосрочной и среднесрочной перспективе если не единственным, то самым важным) партнером в этом отношении является Азербайджан... Наши отношения носят абсолютно стратегический характер, мы часто обмениваемся мнениями, так было и сегодня", - отметил Сийярто.
По его словам, в ближайшее время стороны получат проект соглашения и при совпадении интересов смогут быстро согласовать детали.
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Цены на нефтьВенгрияАзербайджанРумынияЕвросоюз
 
 
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