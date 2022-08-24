https://ria.ru/20220824/vengrii-1811971060.html
Власти Венгрии планируют получать зеленую электроэнергию из Азербайджана
Власти Венгрии планируют получать зеленую электроэнергию из Азербайджана - РИА Новости, 24.08.2022
Власти Венгрии планируют получать зеленую электроэнергию из Азербайджана
Будапешт поддержит проект, предложенный Баку, по поставкам зеленой электроэнергии из Азербайджана по подводному трубопроводу через Грецию в Румынию, Венгрию и... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T23:41
2022-08-24T23:41
2022-08-24T23:41
цены на нефть
венгрия
азербайджан
румыния
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Будапешт поддержит проект, предложенный Баку, по поставкам зеленой электроэнергии из Азербайджана по подводному трубопроводу через Грецию в Румынию, Венгрию и другие страны Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам телефонного разговора с азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым."(Глава МИД Азербайджана) ознакомил меня с прекрасной инициативой и мы быстро пришли к соглашению. Азербайджан будет производить большое количество зеленой электроэнергии, которая будет поставляться в Грузию, а оттуда в Румынию по подводному трубопроводу. И сегодня мы договорились, что Венгрия присоединится к этому масштабному плану, так как для того, чтобы проект получил поддержку ЕС, необходимо участие как минимум двух стран-членов. Таким образом, в Венгрию можно будет поставлять зеленую электроэнергию, которую мы частично можем использовать, а частично выступать в качестве транзитного маршрута", - написал Сийярто в соцсетях.По его словам, инвестиция может быть реализована за три-четыре года, и внедрение подобной схемы приблизило бы Венгрию к достижению целей по углеродной нейтральности."Нынешняя ситуация ясно указывает на важность открытия новых источников энергии и включения их в снабжение. Одним (а в краткосрочной и среднесрочной перспективе если не единственным, то самым важным) партнером в этом отношении является Азербайджан... Наши отношения носят абсолютно стратегический характер, мы часто обмениваемся мнениями, так было и сегодня", - отметил Сийярто.По его словам, в ближайшее время стороны получат проект соглашения и при совпадении интересов смогут быстро согласовать детали.
https://ria.ru/20220811/vengriya-1808833832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, венгрия, азербайджан, румыния, евросоюз
Цены на нефть, Венгрия, Азербайджан, Румыния, Евросоюз
Власти Венгрии планируют получать зеленую электроэнергию из Азербайджана
Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт планируют получать зеленую электроэнергию из Баку
БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Будапешт поддержит проект, предложенный Баку, по поставкам зеленой электроэнергии из Азербайджана по подводному трубопроводу через Грецию в Румынию, Венгрию и другие страны Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам телефонного разговора с азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым.
"(Глава МИД Азербайджана
) ознакомил меня с прекрасной инициативой и мы быстро пришли к соглашению. Азербайджан будет производить большое количество зеленой электроэнергии, которая будет поставляться в Грузию
, а оттуда в Румынию
по подводному трубопроводу. И сегодня мы договорились, что Венгрия
присоединится к этому масштабному плану, так как для того, чтобы проект получил поддержку ЕС
, необходимо участие как минимум двух стран-членов. Таким образом, в Венгрию можно будет поставлять зеленую электроэнергию, которую мы частично можем использовать, а частично выступать в качестве транзитного маршрута", - написал Сийярто в соцсетях.
По его словам, инвестиция может быть реализована за три-четыре года, и внедрение подобной схемы приблизило бы Венгрию к достижению целей по углеродной нейтральности.
"Нынешняя ситуация ясно указывает на важность открытия новых источников энергии и включения их в снабжение. Одним (а в краткосрочной и среднесрочной перспективе если не единственным, то самым важным) партнером в этом отношении является Азербайджан... Наши отношения носят абсолютно стратегический характер, мы часто обмениваемся мнениями, так было и сегодня", - отметил Сийярто.
По его словам, в ближайшее время стороны получат проект соглашения и при совпадении интересов смогут быстро согласовать детали.