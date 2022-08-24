https://ria.ru/20220824/vengrii-1811971060.html

Власти Венгрии планируют получать зеленую электроэнергию из Азербайджана

Власти Венгрии планируют получать зеленую электроэнергию из Азербайджана - РИА Новости, 24.08.2022

Власти Венгрии планируют получать зеленую электроэнергию из Азербайджана

Будапешт поддержит проект, предложенный Баку, по поставкам зеленой электроэнергии из Азербайджана по подводному трубопроводу через Грецию в Румынию, Венгрию и... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T23:41

2022-08-24T23:41

2022-08-24T23:41

цены на нефть

венгрия

азербайджан

румыния

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Будапешт поддержит проект, предложенный Баку, по поставкам зеленой электроэнергии из Азербайджана по подводному трубопроводу через Грецию в Румынию, Венгрию и другие страны Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам телефонного разговора с азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым."(Глава МИД Азербайджана) ознакомил меня с прекрасной инициативой и мы быстро пришли к соглашению. Азербайджан будет производить большое количество зеленой электроэнергии, которая будет поставляться в Грузию, а оттуда в Румынию по подводному трубопроводу. И сегодня мы договорились, что Венгрия присоединится к этому масштабному плану, так как для того, чтобы проект получил поддержку ЕС, необходимо участие как минимум двух стран-членов. Таким образом, в Венгрию можно будет поставлять зеленую электроэнергию, которую мы частично можем использовать, а частично выступать в качестве транзитного маршрута", - написал Сийярто в соцсетях.По его словам, инвестиция может быть реализована за три-четыре года, и внедрение подобной схемы приблизило бы Венгрию к достижению целей по углеродной нейтральности."Нынешняя ситуация ясно указывает на важность открытия новых источников энергии и включения их в снабжение. Одним (а в краткосрочной и среднесрочной перспективе если не единственным, то самым важным) партнером в этом отношении является Азербайджан... Наши отношения носят абсолютно стратегический характер, мы часто обмениваемся мнениями, так было и сегодня", - отметил Сийярто.По его словам, в ближайшее время стороны получат проект соглашения и при совпадении интересов смогут быстро согласовать детали.

https://ria.ru/20220811/vengriya-1808833832.html

венгрия

азербайджан

румыния

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, венгрия, азербайджан, румыния, евросоюз