https://ria.ru/20220824/vedomosti-1811952912.html
Учредитель "Ведомостей" сообщил о смене владельца
Учредитель "Ведомостей" сообщил о смене владельца - РИА Новости, 24.08.2022
Учредитель "Ведомостей" сообщил о смене владельца
Издатель газеты "Ведомости" АО "Бизнес Ньюс Медиа" сообщил о смене владельца, 100% акций приобрел медиаменеджер Олег Леонов. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:40
2022-08-24T20:40
2022-08-24T23:43
максим филимонов
россия
российская академия наук
высшая школа экономики (вшэ)
газпромбанк
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Издатель газеты "Ведомости" АО "Бизнес Ньюс Медиа" сообщил о смене владельца, 100% акций приобрел медиаменеджер Олег Леонов."АО "Бизнес Ньюс Медиа" (БНМ), которое является учредителем ведущей деловой газеты в России "Ведомости", сообщает о смене владельца. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который поступил в редакцию "Ведомостей". 100% акций АО "Саппорт", являющегося единственным акционером компании, у предыдущего собственника Ивана Еремина приобрел медиаменеджер Олег Леонов", - говорится в сообщении на сайте издания.Отмечается, что также сформирован новый совет директоров организации - помимо Леонова, туда вошли директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский, гендиректор и главный редактор газеты "Версия" Константин Зятьков, проректор по международным отношениям НИУ ВШЭ Виктория Панова, пресс-секретарь Газпромбанка Антон Трифонов, а также вице-президент по GR и PR группы компаний "Дело" Максим Филимонов.
https://ria.ru/20220519/gazeta-1789425097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим филимонов, россия, российская академия наук, высшая школа экономики (вшэ), газпромбанк
Максим Филимонов, Россия, Российская академия наук, Высшая школа экономики (ВШЭ), Газпромбанк
20:40 24.08.2022 (обновлено: 23:43 24.08.2022)
Учредитель "Ведомостей" сообщил о смене владельца
Владельцем газеты "Ведомости" стал медиаменеджер Олег Леонов