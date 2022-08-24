https://ria.ru/20220824/vedomosti-1811952912.html

Учредитель "Ведомостей" сообщил о смене владельца

Учредитель "Ведомостей" сообщил о смене владельца - РИА Новости, 24.08.2022

Учредитель "Ведомостей" сообщил о смене владельца

Издатель газеты "Ведомости" АО "Бизнес Ньюс Медиа" сообщил о смене владельца, 100% акций приобрел медиаменеджер Олег Леонов. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T20:40

2022-08-24T20:40

2022-08-24T23:43

максим филимонов

россия

российская академия наук

высшая школа экономики (вшэ)

газпромбанк

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Издатель газеты "Ведомости" АО "Бизнес Ньюс Медиа" сообщил о смене владельца, 100% акций приобрел медиаменеджер Олег Леонов."АО "Бизнес Ньюс Медиа" (БНМ), которое является учредителем ведущей деловой газеты в России "Ведомости", сообщает о смене владельца. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который поступил в редакцию "Ведомостей". 100% акций АО "Саппорт", являющегося единственным акционером компании, у предыдущего собственника Ивана Еремина приобрел медиаменеджер Олег Леонов", - говорится в сообщении на сайте издания.Отмечается, что также сформирован новый совет директоров организации - помимо Леонова, туда вошли директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский, гендиректор и главный редактор газеты "Версия" Константин Зятьков, проректор по международным отношениям НИУ ВШЭ Виктория Панова, пресс-секретарь Газпромбанка Антон Трифонов, а также вице-президент по GR и PR группы компаний "Дело" Максим Филимонов.

https://ria.ru/20220519/gazeta-1789425097.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

максим филимонов, россия, российская академия наук, высшая школа экономики (вшэ), газпромбанк