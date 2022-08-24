Рейтинг@Mail.ru
Учредитель "Ведомостей" сообщил о смене владельца - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/vedomosti-1811952912.html
Учредитель "Ведомостей" сообщил о смене владельца
Учредитель "Ведомостей" сообщил о смене владельца - РИА Новости, 24.08.2022
Учредитель "Ведомостей" сообщил о смене владельца
Издатель газеты "Ведомости" АО "Бизнес Ньюс Медиа" сообщил о смене владельца, 100% акций приобрел медиаменеджер Олег Леонов. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:40
2022-08-24T23:43
максим филимонов
россия
российская академия наук
высшая школа экономики (вшэ)
газпромбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811969170_0:0:1076:605_1920x0_80_0_0_f7b71500f8962670cc9815c1b0124c08.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Издатель газеты "Ведомости" АО "Бизнес Ньюс Медиа" сообщил о смене владельца, 100% акций приобрел медиаменеджер Олег Леонов."АО "Бизнес Ньюс Медиа" (БНМ), которое является учредителем ведущей деловой газеты в России "Ведомости", сообщает о смене владельца. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который поступил в редакцию "Ведомостей". 100% акций АО "Саппорт", являющегося единственным акционером компании, у предыдущего собственника Ивана Еремина приобрел медиаменеджер Олег Леонов", - говорится в сообщении на сайте издания.Отмечается, что также сформирован новый совет директоров организации - помимо Леонова, туда вошли директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский, гендиректор и главный редактор газеты "Версия" Константин Зятьков, проректор по международным отношениям НИУ ВШЭ Виктория Панова, пресс-секретарь Газпромбанка Антон Трифонов, а также вице-президент по GR и PR группы компаний "Дело" Максим Филимонов.
https://ria.ru/20220519/gazeta-1789425097.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811954737_0:205:744:763_1920x0_80_0_0_3acfcfc171de497441d6cf7fc9977d70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим филимонов, россия, российская академия наук, высшая школа экономики (вшэ), газпромбанк
Максим Филимонов, Россия, Российская академия наук, Высшая школа экономики (ВШЭ), Газпромбанк
20:40 24.08.2022 (обновлено: 23:43 24.08.2022)
 
Учредитель "Ведомостей" сообщил о смене владельца

Владельцем газеты "Ведомости" стал медиаменеджер Олег Леонов

© Фото : предоставлено NW AdvisorsОлег Леонов
Олег Леонов - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : предоставлено NW Advisors
Олег Леонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Издатель газеты "Ведомости" АО "Бизнес Ньюс Медиа" сообщил о смене владельца, 100% акций приобрел медиаменеджер Олег Леонов.
"АО "Бизнес Ньюс Медиа" (БНМ), которое является учредителем ведущей деловой газеты в России "Ведомости", сообщает о смене владельца. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который поступил в редакцию "Ведомостей". 100% акций АО "Саппорт", являющегося единственным акционером компании, у предыдущего собственника Ивана Еремина приобрел медиаменеджер Олег Леонов", - говорится в сообщении на сайте издания.
Отмечается, что также сформирован новый совет директоров организации - помимо Леонова, туда вошли директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский, гендиректор и главный редактор газеты "Версия" Константин Зятьков, проректор по международным отношениям НИУ ВШЭ Виктория Панова, пресс-секретарь Газпромбанка Антон Трифонов, а также вице-президент по GR и PR группы компаний "Дело" Максим Филимонов.
Газеты Ведомости - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 12:20
Газета "Ведомости" начала выходить на белой бумаге
 
Максим ФилимоновРоссияРоссийская академия наукВысшая школа экономики (ВШЭ)Газпромбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала