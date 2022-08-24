https://ria.ru/20220824/vatikan-1811777659.html
Папа римский назвал гибель Дугиной примером безумия войны
Папа римский назвал гибель Дугиной примером безумия войны - РИА Новости, 24.08.2022
Папа римский назвал гибель Дугиной примером безумия войны
Папа Римский Франциск вновь призвал к прекращению боевых действий на Украине и упомянул гибель Дарьи Дугиной как пример безумия войны. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:43
2022-08-24T11:43
2022-08-24T14:47
религия
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
дарья дугина
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ВАТИКАН, 24 авг — РИА Новости. Папа Римский Франциск вновь призвал к прекращению боевых действий на Украине и упомянул гибель Дарьи Дугиной как пример безумия войны."Я вновь призываю молить Господа о мире для возлюбленного украинского народа, который шесть месяцев терпит ужас войны. Я надеюсь, что будут предприняты конкретные шаги по прекращению войны и предотвращению угрозы ядерной катастрофы в Запорожье. Я храню в сердце пленных, особенно тех, кто находится в сложных условиях, и прошу ответственные органы власти принять усилия для их освобождения", — сказал понтифик во время традиционной всеобщей аудиенции.Он добавил, что думает о многочисленных погибших, беженцах, раненых и о российских и украинских детях, которые стали сиротами. По его словам, у сиротства нет национальности вне зависимости от того, кем были потерявшие родителей дети."Я думаю о жестокости, о столь многих невинных, которые платят за безумие: безумие всех сторон, потому что война — это безумие. И никто, кто ведет войну, не может сказать: "Нет, я не безумен", — сказал папа Франциск.По его словам, невинные платят за войну."Я думаю о бедной девушке, которая взлетела на воздух из-за бомбы под сиденьем автомобиля в Москве", — сказал понтифик.Тех же, кто зарабатывает на войне и торговле оружием, он назвал преступниками.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Автомобиль, за рулем которого она находилась, взорвался и сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью, снимала квартиру в доме, где проживала Дугина, следила за журналисткой и в результате совершила управляемый подрыв ее внедорожника. После этого Вовк с дочерью уехала в Эстонию.По данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне "Азов"*, ее девичья фамилия — Шабан.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220824/dugina-1811766989.html
https://ria.ru/20220824/ssha-1811722792.html
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794986799.html
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религия, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, дарья дугина
Религия, Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан, Дарья Дугина
11:43 24.08.2022 (обновлено: 14:47 24.08.2022)
Папа римский назвал гибель Дугиной примером безумия войны
Папа Римский Франциск назвал гибель журналистки Дарьи Дугиной примером безумия войны
ВАТИКАН, 24 авг — РИА Новости. Папа Римский Франциск вновь призвал к прекращению боевых действий на Украине и упомянул гибель Дарьи Дугиной как пример безумия войны.
"Я вновь призываю молить Господа о мире для возлюбленного украинского народа, который шесть месяцев терпит ужас войны. Я надеюсь, что будут предприняты конкретные шаги по прекращению войны и предотвращению угрозы ядерной катастрофы в Запорожье. Я храню в сердце пленных, особенно тех, кто находится в сложных условиях, и прошу ответственные органы власти принять усилия для их освобождения", — сказал понтифик во время традиционной всеобщей аудиенции.
Он добавил, что думает о многочисленных погибших, беженцах, раненых и о российских и украинских детях, которые стали сиротами. По его словам, у сиротства нет национальности вне зависимости от того, кем были потерявшие родителей дети.
"Я думаю о жестокости, о столь многих невинных, которые платят за безумие: безумие всех сторон, потому что война — это безумие. И никто, кто ведет войну, не может сказать: "Нет, я не безумен", — сказал папа Франциск
.
По его словам, невинные платят за войну.
"Я думаю о бедной девушке, которая взлетела на воздух из-за бомбы под сиденьем автомобиля в Москве", — сказал понтифик.
Тех же, кто зарабатывает на войне и торговле оружием, он назвал преступниками.
Журналист и политолог Дарья Дугина
погибла вечером 20 августа. Автомобиль, за рулем которого она находилась, взорвался и сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья
.
ФСБ
установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию
вместе с 12-летней дочерью, снимала квартиру в доме, где проживала Дугина, следила за журналисткой и в результате совершила управляемый подрыв ее внедорожника. После этого Вовк с дочерью уехала в Эстонию
.
По данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне "Азов"*, ее девичья фамилия — Шабан.
* Запрещенная в России террористическая организация.