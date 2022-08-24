https://ria.ru/20220824/vatikan-1811777659.html

Папа римский назвал гибель Дугиной примером безумия войны

Папа римский назвал гибель Дугиной примером безумия войны - РИА Новости, 24.08.2022

Папа римский назвал гибель Дугиной примером безумия войны

Папа Римский Франциск вновь призвал к прекращению боевых действий на Украине и упомянул гибель Дарьи Дугиной как пример безумия войны. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T11:43

2022-08-24T11:43

2022-08-24T14:47

религия

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

дарья дугина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:378:2969:2048_1920x0_80_0_0_45cbd9bc74501fdb4bb1686476110d2e.jpg

ВАТИКАН, 24 авг — РИА Новости. Папа Римский Франциск вновь призвал к прекращению боевых действий на Украине и упомянул гибель Дарьи Дугиной как пример безумия войны."Я вновь призываю молить Господа о мире для возлюбленного украинского народа, который шесть месяцев терпит ужас войны. Я надеюсь, что будут предприняты конкретные шаги по прекращению войны и предотвращению угрозы ядерной катастрофы в Запорожье. Я храню в сердце пленных, особенно тех, кто находится в сложных условиях, и прошу ответственные органы власти принять усилия для их освобождения", — сказал понтифик во время традиционной всеобщей аудиенции.Он добавил, что думает о многочисленных погибших, беженцах, раненых и о российских и украинских детях, которые стали сиротами. По его словам, у сиротства нет национальности вне зависимости от того, кем были потерявшие родителей дети."Я думаю о жестокости, о столь многих невинных, которые платят за безумие: безумие всех сторон, потому что война — это безумие. И никто, кто ведет войну, не может сказать: "Нет, я не безумен", — сказал папа Франциск.По его словам, невинные платят за войну."Я думаю о бедной девушке, которая взлетела на воздух из-за бомбы под сиденьем автомобиля в Москве", — сказал понтифик.Тех же, кто зарабатывает на войне и торговле оружием, он назвал преступниками.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Автомобиль, за рулем которого она находилась, взорвался и сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью, снимала квартиру в доме, где проживала Дугина, следила за журналисткой и в результате совершила управляемый подрыв ее внедорожника. После этого Вовк с дочерью уехала в Эстонию.По данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне "Азов"*, ее девичья фамилия — Шабан.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220824/dugina-1811766989.html

https://ria.ru/20220824/ssha-1811722792.html

https://ria.ru/20220613/ukraina-1794986799.html

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

религия, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, дарья дугина