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Резников заявил о страхе из-за "усталости" мира от Украины
Резников заявил о страхе из-за "усталости" мира от Украины - РИА Новости, 24.08.2022
Резников заявил о страхе из-за "усталости" мира от Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников опасается "синдрома усталости" мирового сообщества от российской спецоперации. Об этом он заявил в интервью телеканалу... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T01:22
2022-08-24T01:22
2022-08-24T01:22
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
алексей резников
украина
россия
киев
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников опасается "синдрома усталости" мирового сообщества от российской спецоперации. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNNУкраинский чиновник назвал это одной из главных угроз для Киева в его противостоянии с Москвой.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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в мире, владимир путин, алексей резников, украина, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Алексей Резников, Украина, Россия, Киев
Резников заявил о страхе из-за "усталости" мира от Украины
Министр обороны Украины Резников: усталость мира от спецоперации крайне опасна для Киева