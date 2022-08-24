https://ria.ru/20220824/ustalost-1811716062.html

Резников заявил о страхе из-за "усталости" мира от Украины

Резников заявил о страхе из-за "усталости" мира от Украины - РИА Новости, 24.08.2022

Резников заявил о страхе из-за "усталости" мира от Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников опасается "синдрома усталости" мирового сообщества от российской спецоперации. Об этом он заявил в интервью телеканалу... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T01:22

2022-08-24T01:22

2022-08-24T01:22

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

алексей резников

украина

россия

киев

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников опасается "синдрома усталости" мирового сообщества от российской спецоперации. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNNУкраинский чиновник назвал это одной из главных угроз для Киева в его противостоянии с Москвой.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220730/podderzhka-1806012749.html

украина

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в мире, владимир путин, алексей резников, украина, россия, киев