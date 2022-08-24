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Резников заявил о страхе из-за "усталости" мира от Украины - РИА Новости, 24.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/ustalost-1811716062.html
Резников заявил о страхе из-за "усталости" мира от Украины
Резников заявил о страхе из-за "усталости" мира от Украины - РИА Новости, 24.08.2022
Резников заявил о страхе из-за "усталости" мира от Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников опасается "синдрома усталости" мирового сообщества от российской спецоперации. Об этом он заявил в интервью телеканалу... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T01:22
2022-08-24T01:22
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
алексей резников
украина
россия
киев
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников опасается "синдрома усталости" мирового сообщества от российской спецоперации. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNNУкраинский чиновник назвал это одной из главных угроз для Киева в его противостоянии с Москвой.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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в мире, владимир путин, алексей резников, украина, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Алексей Резников, Украина, Россия, Киев
01:22 24.08.2022
 
Резников заявил о страхе из-за "усталости" мира от Украины

Министр обороны Украины Резников: усталость мира от спецоперации крайне опасна для Киева

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников опасается "синдрома усталости" мирового сообщества от российской спецоперации. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN
Украинский чиновник назвал это одной из главных угроз для Киева в его противостоянии с Москвой.
"Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз. Нам нужно работать с ней, общаться, взаимодействовать, спрашивать людей, чтобы не было этой усталости. Поскольку это очень, очень опасно для нас", — рассказал Резников.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинАлексей РезниковУкраинаРоссияКиев
 
 
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