Британцы указали Байдену на его промах из-за выделения новой помощи Украине
Британцы возмутились решением Байдена выделить Украине почти три миллиарда долларов
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена после новости о выделении Киеву почти трех миллиардов долларов помощи.
"Гарантирую вам, что у президента Украины есть крупный счет в оффшорном банке. Он находит время на то, чтобы размещать свои фотографии в модных журналах и красоваться в других изданиях. Этот парень ничем не отличается от остальных. Сейчас он копит собственное состояние", — написал комментатор.
"Гарантирую вам, что у президента Украины есть крупный счет в оффшорном банке. Он находит время на то, чтобы размещать свои фотографии в модных журналах и красоваться в других изданиях. Этот парень ничем не отличается от остальных. Сейчас он копит собственное состояние", — написал комментатор.
"Байден дал украинцам 40 миллиардов долларов, и никто не проконтролировал, как именно были потрачены эти средства. Что стало с теми деньгами?" — поинтересовались читатели.
"Деньги, которые Запад выделяет украинцам, никогда больше не вернутся в экономику США. Они осядут на офшорных счетах политиков", — возмутился еще один комментатор.
"Байден, а есть ли хотя бы малейший шанс, что вы отправите часть этих денег в Великобританию, чтобы мы могли оплатить счета за электричество?" — спросил пользователь.
"Американский военно-промышленный комплекс работает на полную катушку. Этот конфликт никому не был нужен, но Соединенные Штаты с радостью его поддерживают, чтобы продавать свое оружие", — добавил третий.
"Американский военно-промышленный комплекс работает на полную катушку. Этот конфликт никому не был нужен, но Соединенные Штаты с радостью его поддерживают, чтобы продавать свое оружие", — добавил третий.
"Режим Байдена хочет, чтобы в Европе была война. Европе нужно разорвать связи с Соединенными Штатами", — поддержал другой.
Ранее американский лидер заявил, что США выделят на военную помощь Украине еще почти три миллиарда долларов - это будет самый большой подобный пакет за все время.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В мае Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву уже выделили десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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