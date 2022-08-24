Рейтинг@Mail.ru
Британцы указали Байдену на его промах из-за выделения новой помощи Украине - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/ukraina-1811890487.html
Британцы указали Байдену на его промах из-за выделения новой помощи Украине
Британцы указали Байдену на его промах из-за выделения новой помощи Украине - РИА Новости, 24.08.2022
Британцы указали Байдену на его промах из-за выделения новой помощи Украине
"Гарантирую вам, что у президента Украины есть крупный счет в оффшорном банке. Он находит время на то, чтобы размещать свои фотографии в модных журналах и... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:56
2022-08-24T16:56
в мире
украина
сша
европа
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807151580_91:371:3072:2048_1920x0_80_0_0_8bb7af15fd958ba4c23f8c39b6f2fc0a.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена после новости о выделении Киеву почти трех миллиардов долларов помощи. "Гарантирую вам, что у президента Украины есть крупный счет в оффшорном банке. Он находит время на то, чтобы размещать свои фотографии в модных журналах и красоваться в других изданиях. Этот парень ничем не отличается от остальных. Сейчас он копит собственное состояние", — написал комментатор."Байден дал украинцам 40 миллиардов долларов, и никто не проконтролировал, как именно были потрачены эти средства. Что стало с теми деньгами?" — поинтересовались читатели."Деньги, которые Запад выделяет украинцам, никогда больше не вернутся в экономику США. Они осядут на офшорных счетах политиков", — возмутился еще один комментатор."Байден, а есть ли хотя бы малейший шанс, что вы отправите часть этих денег в Великобританию, чтобы мы могли оплатить счета за электричество?" — спросил пользователь. "Американский военно-промышленный комплекс работает на полную катушку. Этот конфликт никому не был нужен, но Соединенные Штаты с радостью его поддерживают, чтобы продавать свое оружие", — добавил третий."Режим Байдена хочет, чтобы в Европе была война. Европе нужно разорвать связи с Соединенными Штатами", — поддержал другой.Ранее американский лидер заявил, что США выделят на военную помощь Украине еще почти три миллиарда долларов - это будет самый большой подобный пакет за все время. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В мае Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву уже выделили десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220824/ukraina-1811800319.html
https://ria.ru/20220824/zelenskiy-1811799627.html
https://ria.ru/20220823/ssha-1811623935.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807151580_340:330:2631:2048_1920x0_80_0_0_abb19ba49ec8b411a355205048fac602.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, европа, джо байден
В мире, Украина, США, Европа, Джо Байден
16:56 24.08.2022
 
Британцы указали Байдену на его промах из-за выделения новой помощи Украине

Британцы возмутились решением Байдена выделить Украине почти три миллиарда долларов

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена после новости о выделении Киеву почти трех миллиардов долларов помощи.

"Гарантирую вам, что у президента Украины есть крупный счет в оффшорном банке. Он находит время на то, чтобы размещать свои фотографии в модных журналах и красоваться в других изданиях. Этот парень ничем не отличается от остальных. Сейчас он копит собственное состояние", — написал комментатор.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
12:53
В США вспомнили слова Путина об Украине и обвинили Запад в высокомерии
"Байден дал украинцам 40 миллиардов долларов, и никто не проконтролировал, как именно были потрачены эти средства. Что стало с теми деньгами?" — поинтересовались читатели.
"Деньги, которые Запад выделяет украинцам, никогда больше не вернутся в экономику США. Они осядут на офшорных счетах политиков", — возмутился еще один комментатор.
"Байден, а есть ли хотя бы малейший шанс, что вы отправите часть этих денег в Великобританию, чтобы мы могли оплатить счета за электричество?" — спросил пользователь.

"Американский военно-промышленный комплекс работает на полную катушку. Этот конфликт никому не был нужен, но Соединенные Штаты с радостью его поддерживают, чтобы продавать свое оружие", — добавил третий.
"Режим Байдена хочет, чтобы в Европе была война. Европе нужно разорвать связи с Соединенными Штатами", — поддержал другой.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
12:52
Зеленский был готов уйти в отставку, пишет WP
Ранее американский лидер заявил, что США выделят на военную помощь Украине еще почти три миллиарда долларов - это будет самый большой подобный пакет за все время.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В мае Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву уже выделили десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Военнослужащие ВВС США закрепляют ракету AGM-88 HARM на F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 16:50
В Чехии рассказали, как США помогли Путину и попали в ловушку
 
В миреУкраинаСШАЕвропаДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала