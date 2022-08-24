https://ria.ru/20220824/ukraina-1811890487.html

Британцы указали Байдену на его промах из-за выделения новой помощи Украине

Британцы указали Байдену на его промах из-за выделения новой помощи Украине - РИА Новости, 24.08.2022

Британцы указали Байдену на его промах из-за выделения новой помощи Украине

"Гарантирую вам, что у президента Украины есть крупный счет в оффшорном банке. Он находит время на то, чтобы размещать свои фотографии в модных журналах и... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:56

2022-08-24T16:56

2022-08-24T16:56

в мире

украина

сша

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джо байден

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена после новости о выделении Киеву почти трех миллиардов долларов помощи. "Гарантирую вам, что у президента Украины есть крупный счет в оффшорном банке. Он находит время на то, чтобы размещать свои фотографии в модных журналах и красоваться в других изданиях. Этот парень ничем не отличается от остальных. Сейчас он копит собственное состояние", — написал комментатор."Байден дал украинцам 40 миллиардов долларов, и никто не проконтролировал, как именно были потрачены эти средства. Что стало с теми деньгами?" — поинтересовались читатели."Деньги, которые Запад выделяет украинцам, никогда больше не вернутся в экономику США. Они осядут на офшорных счетах политиков", — возмутился еще один комментатор."Байден, а есть ли хотя бы малейший шанс, что вы отправите часть этих денег в Великобританию, чтобы мы могли оплатить счета за электричество?" — спросил пользователь. "Американский военно-промышленный комплекс работает на полную катушку. Этот конфликт никому не был нужен, но Соединенные Штаты с радостью его поддерживают, чтобы продавать свое оружие", — добавил третий."Режим Байдена хочет, чтобы в Европе была война. Европе нужно разорвать связи с Соединенными Штатами", — поддержал другой.Ранее американский лидер заявил, что США выделят на военную помощь Украине еще почти три миллиарда долларов - это будет самый большой подобный пакет за все время. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В мае Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву уже выделили десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220824/ukraina-1811800319.html

https://ria.ru/20220824/zelenskiy-1811799627.html

https://ria.ru/20220823/ssha-1811623935.html

украина

сша

европа

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, сша, европа, джо байден