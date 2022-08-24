https://ria.ru/20220824/ukraina-1811869957.html

В Волчанске нашли записи о работе российского блокпоста, сделанные ребенком

В Волчанске нашли записи о работе российского блокпоста, сделанные ребенком - РИА Новости, 24.08.2022

В Волчанске нашли записи о работе российского блокпоста, сделанные ребенком

Украинские диверсанты могли использовать детей для шпионажа за передвижениями российских военных под Харьковом, это подтверждает найденное в регионе расписание... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:14

2022-08-24T16:14

2022-08-24T17:16

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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 24 авг — РИА Новости. Украинские диверсанты могли использовать детей для шпионажа за передвижениями российских военных под Харьковом, это подтверждает найденное в регионе расписание смен российского блокпоста, сделанное детским почерком, сообщил корреспондент РИА Новости.Его обнаружили во время одной из проверок подозрительных домовладений в городе Волчанске.Командир одного из подразделений спецназа, которое проводило проверку, предположил, что для детей это могла быть просто игра, куда важнее — кто мог воспользоваться этой информацией."Возможно, это просто игровая форма для детей, которые не понимают до конца, что делают, но информацию могли использовать те, кому это выгодно", — сказал собеседник РИА Новости. Он добавил, что зачастую дети не вызывают подозрений и поэтому являются удобным инструментом для диверсантов.Соседи подтвердили, что надписи делал местный 13-летний подросток, но затруднились пояснить, что они означают. По их словам, семья ребенка вместе с ним недавно уехала из города.Использование детей для проведения диверсий и терактов со стороны Украины — не единичное явление. Подозревая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк прибыла из Мариуполя в Россию вместе со своей 12-летней дочерью, которая могла быть использована в качестве прикрытия.Во время спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и сформировали там новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам администрации, составляет 230 тысяч человек, используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220823/diversant-1811590856.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, харьковская область, вооруженные силы рф, волчанск