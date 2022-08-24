Рейтинг@Mail.ru
В Волчанске нашли записи о работе российского блокпоста, сделанные ребенком - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/ukraina-1811869957.html
В Волчанске нашли записи о работе российского блокпоста, сделанные ребенком
В Волчанске нашли записи о работе российского блокпоста, сделанные ребенком - РИА Новости, 24.08.2022
В Волчанске нашли записи о работе российского блокпоста, сделанные ребенком
Украинские диверсанты могли использовать детей для шпионажа за передвижениями российских военных под Харьковом, это подтверждает найденное в регионе расписание... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:14
2022-08-24T17:16
в мире
россия
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
волчанск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787064520_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_3a1a43567f3af24bfef10a77eb77f8ae.jpg
ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 24 авг — РИА Новости. Украинские диверсанты могли использовать детей для шпионажа за передвижениями российских военных под Харьковом, это подтверждает найденное в регионе расписание смен российского блокпоста, сделанное детским почерком, сообщил корреспондент РИА Новости.Его обнаружили во время одной из проверок подозрительных домовладений в городе Волчанске.Командир одного из подразделений спецназа, которое проводило проверку, предположил, что для детей это могла быть просто игра, куда важнее — кто мог воспользоваться этой информацией."Возможно, это просто игровая форма для детей, которые не понимают до конца, что делают, но информацию могли использовать те, кому это выгодно", — сказал собеседник РИА Новости. Он добавил, что зачастую дети не вызывают подозрений и поэтому являются удобным инструментом для диверсантов.Соседи подтвердили, что надписи делал местный 13-летний подросток, но затруднились пояснить, что они означают. По их словам, семья ребенка вместе с ним недавно уехала из города.Использование детей для проведения диверсий и терактов со стороны Украины — не единичное явление. Подозревая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк прибыла из Мариуполя в Россию вместе со своей 12-летней дочерью, которая могла быть использована в качестве прикрытия.Во время спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и сформировали там новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам администрации, составляет 230 тысяч человек, используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220823/diversant-1811590856.html
https://ria.ru/20220823/terakt-1811652718.html
россия
украина
харьковская область
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787064520_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_03cf16e166428624aaa28d0fa52babdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, харьковская область, вооруженные силы рф, волчанск
В мире, Россия, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Волчанск
16:14 24.08.2022 (обновлено: 17:16 24.08.2022)
 
В Волчанске нашли записи о работе российского блокпоста, сделанные ребенком

В Волчанске нашли расписание смен российского блокпоста, сделанное детским почерком

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКинологи в Волчанске в Харьковской области
Кинологи в Волчанске в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Кинологи в Волчанске в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 24 авг — РИА Новости. Украинские диверсанты могли использовать детей для шпионажа за передвижениями российских военных под Харьковом, это подтверждает найденное в регионе расписание смен российского блокпоста, сделанное детским почерком, сообщил корреспондент РИА Новости.
Его обнаружили во время одной из проверок подозрительных домовладений в городе Волчанске.
Автомобиль полиции ДНР - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 15:50
Сдавшийся в ДНР диверсант заявил, что планировал теракт в Володарском
Командир одного из подразделений спецназа, которое проводило проверку, предположил, что для детей это могла быть просто игра, куда важнее — кто мог воспользоваться этой информацией.
"Возможно, это просто игровая форма для детей, которые не понимают до конца, что делают, но информацию могли использовать те, кому это выгодно", — сказал собеседник РИА Новости.
Он добавил, что зачастую дети не вызывают подозрений и поэтому являются удобным инструментом для диверсантов.
Соседи подтвердили, что надписи делал местный 13-летний подросток, но затруднились пояснить, что они означают. По их словам, семья ребенка вместе с ним недавно уехала из города.
Использование детей для проведения диверсий и терактов со стороны Украины — не единичное явление. Подозревая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк прибыла из Мариуполя в Россию вместе со своей 12-летней дочерью, которая могла быть использована в качестве прикрытия.
Во время спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и сформировали там новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам администрации, составляет 230 тысяч человек, используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
Закладка взрывного устройства завербованным украинскими спецслужбами под авто в Бердянске - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 18:12
В Бердянске предотвратили теракт украинских спецслужб
 
В миреРоссияУкраинаХарьковская областьВооруженные силы РФВолчанск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала