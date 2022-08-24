https://ria.ru/20220824/ukraina-1811869957.html
В Волчанске нашли записи о работе российского блокпоста, сделанные ребенком
В Волчанске нашли записи о работе российского блокпоста, сделанные ребенком - РИА Новости, 24.08.2022
В Волчанске нашли записи о работе российского блокпоста, сделанные ребенком
Украинские диверсанты могли использовать детей для шпионажа за передвижениями российских военных под Харьковом, это подтверждает найденное в регионе расписание... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:14
2022-08-24T16:14
2022-08-24T17:16
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харьковская область
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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 24 авг — РИА Новости. Украинские диверсанты могли использовать детей для шпионажа за передвижениями российских военных под Харьковом, это подтверждает найденное в регионе расписание смен российского блокпоста, сделанное детским почерком, сообщил корреспондент РИА Новости.Его обнаружили во время одной из проверок подозрительных домовладений в городе Волчанске.Командир одного из подразделений спецназа, которое проводило проверку, предположил, что для детей это могла быть просто игра, куда важнее — кто мог воспользоваться этой информацией."Возможно, это просто игровая форма для детей, которые не понимают до конца, что делают, но информацию могли использовать те, кому это выгодно", — сказал собеседник РИА Новости. Он добавил, что зачастую дети не вызывают подозрений и поэтому являются удобным инструментом для диверсантов.Соседи подтвердили, что надписи делал местный 13-летний подросток, но затруднились пояснить, что они означают. По их словам, семья ребенка вместе с ним недавно уехала из города.Использование детей для проведения диверсий и терактов со стороны Украины — не единичное явление. Подозревая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк прибыла из Мариуполя в Россию вместе со своей 12-летней дочерью, которая могла быть использована в качестве прикрытия.Во время спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и сформировали там новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам администрации, составляет 230 тысяч человек, используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220823/diversant-1811590856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, харьковская область, вооруженные силы рф, волчанск
В мире, Россия, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Волчанск
16:14 24.08.2022 (обновлено: 17:16 24.08.2022)
В Волчанске нашли записи о работе российского блокпоста, сделанные ребенком
В Волчанске нашли расписание смен российского блокпоста, сделанное детским почерком
ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 24 авг — РИА Новости. Украинские диверсанты могли использовать детей для шпионажа за передвижениями российских военных под Харьковом, это подтверждает найденное в регионе расписание смен российского блокпоста, сделанное детским почерком, сообщил корреспондент РИА Новости.
Его обнаружили во время одной из проверок подозрительных домовладений в городе Волчанске.
Командир одного из подразделений спецназа, которое проводило проверку, предположил, что для детей это могла быть просто игра, куда важнее — кто мог воспользоваться этой информацией.
"Возможно, это просто игровая форма для детей, которые не понимают до конца, что делают, но информацию могли использовать те, кому это выгодно", — сказал собеседник РИА Новости.
Он добавил, что зачастую дети не вызывают подозрений и поэтому являются удобным инструментом для диверсантов.
Соседи подтвердили, что надписи делал местный 13-летний подросток, но затруднились пояснить, что они означают. По их словам, семья ребенка вместе с ним недавно уехала из города.
Использование детей для проведения диверсий и терактов со стороны Украины
— не единичное явление. Подозревая в убийстве Дарьи Дугиной
Наталья Вовк прибыла из Мариуполя
в Россию
вместе со своей 12-летней дочерью, которая могла быть использована в качестве прикрытия.
Во время спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР
взяли под контроль часть Харьковской области
и сформировали там новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск
, Изюм
, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам администрации, составляет 230 тысяч человек, используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.