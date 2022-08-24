https://ria.ru/20220824/ukraina-1811861889.html

Патрушев: террор со стороны киевского режима шагнул за пределы страны

Патрушев: террор со стороны киевского режима шагнул за пределы страны - РИА Новости, 24.08.2022

Патрушев: террор со стороны киевского режима шагнул за пределы страны

Гибель журналистки Дарьи Дугиной показала, что многолетний террор со стороны бандитского киевского режима теперь пытается шагнуть за пределы Украины, заявил... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:55

2022-08-24T15:55

2022-08-24T15:55

в мире

украина

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

николай патрушев

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Гибель журналистки Дарьи Дугиной показала, что многолетний террор со стороны бандитского киевского режима теперь пытается шагнуть за пределы Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, николай патрушев