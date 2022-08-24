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Патрушев: террор со стороны киевского режима шагнул за пределы страны - РИА Новости, 24.08.2022
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Патрушев: террор со стороны киевского режима шагнул за пределы страны
Патрушев: террор со стороны киевского режима шагнул за пределы страны - РИА Новости, 24.08.2022
Патрушев: террор со стороны киевского режима шагнул за пределы страны
Гибель журналистки Дарьи Дугиной показала, что многолетний террор со стороны бандитского киевского режима теперь пытается шагнуть за пределы Украины, заявил... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:55
2022-08-24T15:55
в мире
украина
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
николай патрушев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Гибель журналистки Дарьи Дугиной показала, что многолетний террор со стороны бандитского киевского режима теперь пытается шагнуть за пределы Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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в мире, украина, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, николай патрушев
В мире, Украина, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Николай Патрушев
15:55 24.08.2022
 
Патрушев: террор со стороны киевского режима шагнул за пределы страны

Патрушев: гибель Дугиной показала, что террор со стороны Киева выходит за пределы Украины

© Следком/TelegramНа месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
На месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
© Следком/Telegram
На месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Гибель журналистки Дарьи Дугиной показала, что многолетний террор со стороны бандитского киевского режима теперь пытается шагнуть за пределы Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Как показывает гибель Дарьи Дугиной, бандитский киевский режим вслед за многолетним террором в отношении миллионов жителей Украины и Донбасса теперь пытается шагнуть за пределы  украинских границ", - сказал Патрушев российским СМИ.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Дарья Дугина
21 августа, 18:02
Чем мы ответим на убийство Дарьи Дугиной
 
В миреУкраинаДарья ДугинаПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойНиколай Патрушев
 
 
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