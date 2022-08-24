Патрушев: террор со стороны киевского режима шагнул за пределы страны
Патрушев: гибель Дугиной показала, что террор со стороны Киева выходит за пределы Украины
На месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Гибель журналистки Дарьи Дугиной показала, что многолетний террор со стороны бандитского киевского режима теперь пытается шагнуть за пределы Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Как показывает гибель Дарьи Дугиной, бандитский киевский режим вслед за многолетним террором в отношении миллионов жителей Украины и Донбасса теперь пытается шагнуть за пределы украинских границ", - сказал Патрушев российским СМИ.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
21 августа, 18:02Чем мы ответим на убийство Дарьи Дугиной