12:53 24.08.2022 (обновлено: 14:16 24.08.2022)
В США вспомнили слова Путина об Украине и обвинили Запад в высокомерии
Автор 19FortyFive Дэвис назвал высокомерие США и Зеленского причиной конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Запад и украинский лидер Владимир Зеленский не позволили высокомерию руководить своими действиями, пишет Дэниел Дэвис для издания 19FortyFive.
"Высокомерие Запада и нежелание Зеленского принимать взвешенные решения, основанные на объективной реальности, обрекли Украину на конфликт, которого почти наверняка можно было бы избежать", — говорится в публикации.
"Высокомерие Запада и нежелание Зеленского принимать взвешенные решения, основанные на объективной реальности, обрекли Украину на конфликт, которого почти наверняка можно было бы избежать", — говорится в публикации.
Автор напомнил о не раз звучащих предупреждениях президента России Владимира Путина о том, что продвижение НАТО на восток является красной линией и представляет собой "серьезную провокацию".
Дэвис отметил, что Путин так и продолжит действовать в интересах своей страны, а Вашингтон и Брюссель не должны были допустить принятия плохого решения из-за эмоциональной мольбы Зеленского, чья страна не входит в НАТО.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Дэвис отметил, что Путин так и продолжит действовать в интересах своей страны, а Вашингтон и Брюссель не должны были допустить принятия плохого решения из-за эмоциональной мольбы Зеленского, чья страна не входит в НАТО.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.