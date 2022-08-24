https://ria.ru/20220824/ukraina-1811800319.html

В США вспомнили слова Путина об Украине и обвинили Запад в высокомерии

В США вспомнили слова Путина об Украине и обвинили Запад в высокомерии - РИА Новости, 24.08.2022

В США вспомнили слова Путина об Украине и обвинили Запад в высокомерии

Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Запад и украинский лидер Владимир Зеленский не позволили высокомерию руководить своими действиями, пишет... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:53

2022-08-24T12:53

2022-08-24T14:16

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сша

европа

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Запад и украинский лидер Владимир Зеленский не позволили высокомерию руководить своими действиями, пишет Дэниел Дэвис для издания 19FortyFive. "Высокомерие Запада и нежелание Зеленского принимать взвешенные решения, основанные на объективной реальности, обрекли Украину на конфликт, которого почти наверняка можно было бы избежать", — говорится в публикации. Автор напомнил о не раз звучащих предупреждениях президента России Владимира Путина о том, что продвижение НАТО на восток является красной линией и представляет собой "серьезную провокацию". Дэвис отметил, что Путин так и продолжит действовать в интересах своей страны, а Вашингтон и Брюссель не должны были допустить принятия плохого решения из-за эмоциональной мольбы Зеленского, чья страна не входит в НАТО. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220824/zelenskiy-1811799627.html

https://ria.ru/20220824/ukraina-1811753823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский