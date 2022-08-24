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В США вспомнили слова Путина об Украине и обвинили Запад в высокомерии - РИА Новости, 24.08.2022
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В США вспомнили слова Путина об Украине и обвинили Запад в высокомерии
В США вспомнили слова Путина об Украине и обвинили Запад в высокомерии - РИА Новости, 24.08.2022
В США вспомнили слова Путина об Украине и обвинили Запад в высокомерии
Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Запад и украинский лидер Владимир Зеленский не позволили высокомерию руководить своими действиями, пишет... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:53
2022-08-24T14:16
в мире
украина
сша
европа
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Запад и украинский лидер Владимир Зеленский не позволили высокомерию руководить своими действиями, пишет Дэниел Дэвис для издания 19FortyFive. "Высокомерие Запада и нежелание Зеленского принимать взвешенные решения, основанные на объективной реальности, обрекли Украину на конфликт, которого почти наверняка можно было бы избежать", — говорится в публикации. Автор напомнил о не раз звучащих предупреждениях президента России Владимира Путина о том, что продвижение НАТО на восток является красной линией и представляет собой "серьезную провокацию". Дэвис отметил, что Путин так и продолжит действовать в интересах своей страны, а Вашингтон и Брюссель не должны были допустить принятия плохого решения из-за эмоциональной мольбы Зеленского, чья страна не входит в НАТО. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220824/zelenskiy-1811799627.html
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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский
12:53 24.08.2022 (обновлено: 14:16 24.08.2022)
 
В США вспомнили слова Путина об Украине и обвинили Запад в высокомерии

Автор 19FortyFive Дэвис назвал высокомерие США и Зеленского причиной конфликта на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Запад и украинский лидер Владимир Зеленский не позволили высокомерию руководить своими действиями, пишет Дэниел Дэвис для издания 19FortyFive.

"Высокомерие Запада и нежелание Зеленского принимать взвешенные решения, основанные на объективной реальности, обрекли Украину на конфликт, которого почти наверняка можно было бы избежать", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
12:52
Зеленский был готов уйти в отставку, пишет WP
Автор напомнил о не раз звучащих предупреждениях президента России Владимира Путина о том, что продвижение НАТО на восток является красной линией и представляет собой "серьезную провокацию".

Дэвис отметил, что Путин так и продолжит действовать в интересах своей страны, а Вашингтон и Брюссель не должны были допустить принятия плохого решения из-за эмоциональной мольбы Зеленского, чья страна не входит в НАТО.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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