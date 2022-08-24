https://ria.ru/20220824/ukraina-1811800068.html

Российская ПВО за сутки уничтожила семь украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки уничтожила семь украинских беспилотников - РИА Новости, 24.08.2022

Российская ПВО за сутки уничтожила семь украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили семь украинских дронов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:53

2022-08-24T12:53

2022-08-24T15:36

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

волноваха

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили семь украинских дронов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чернянка, Белая Криница Херсонской области, Никольское, Волноваха и Трудовое Донецкой народной республики", - сказал он.Кроме того, российская ПВО за стуки перехватила два снаряда РСЗО в Харьковской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

волноваха

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , волноваха, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)