https://ria.ru/20220824/ukraina-1811800068.html
Российская ПВО за сутки уничтожила семь украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки уничтожила семь украинских беспилотников - РИА Новости, 24.08.2022
Российская ПВО за сутки уничтожила семь украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили семь украинских дронов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:53
2022-08-24T12:53
2022-08-24T15:36
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
волноваха
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили семь украинских дронов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чернянка, Белая Криница Херсонской области, Никольское, Волноваха и Трудовое Донецкой народной республики", - сказал он.Кроме того, российская ПВО за стуки перехватила два снаряда РСЗО в Харьковской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
волноваха
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , волноваха, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Волноваха, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:53 24.08.2022 (обновлено: 15:36 24.08.2022)
Российская ПВО за сутки уничтожила семь украинских беспилотников
Минобороны России: ПВО за сутки уничтожила семь украинских беспилотников