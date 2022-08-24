12:34 24.08.2022 (обновлено: 13:28 24.08.2022)
Российская авиация и артиллерия уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами
Минобороны России: авиация и артиллерия уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами
© РИА НовостиВыстрел из гаубицы "Гиацинт" батареи воздушно-десантных войск Вооруженных сил России во время специальной военной операции на Украине
Выстрел из гаубицы "Гиацинт" батареи воздушно-десантных войск Вооруженных сил России во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские войска в рамках спецоперации за сутки уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами, следует из сводки Минобороны от 24 августа.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. <...> Уничтожено пять складов с боеприпасами, <...> а также Объединенный пункт материально-технического обеспечения ВСУ", — говорится в документе.
Кроме того, армия за сутки поразила семь пунктов управления украинских войск.
В рамках контрбатарейной борьбы удалось подавить реактивную артиллерийскую батарею систем залпового огня "Ураган", взвод РСЗО "Смерч", четыре взвода РСЗО "Град", три взвода гаубиц Д-30.
Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников и перехватили два снаряда РСЗО.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.