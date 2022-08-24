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Российская авиация и артиллерия уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами - РИА Новости, 24.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российская авиация и артиллерия уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами
Российская авиация и артиллерия уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами - РИА Новости, 24.08.2022
Российская авиация и артиллерия уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами
Российские войска в рамках спецоперации за сутки уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами, следует из сводки Минобороны от 24 августа. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:34
2022-08-24T13:28
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские войска в рамках спецоперации за сутки уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами, следует из сводки Минобороны от 24 августа.Кроме того, армия за сутки поразила семь пунктов управления украинских войск.В рамках контрбатарейной борьбы удалось подавить реактивную артиллерийскую батарею систем залпового огня "Ураган", взвод РСЗО "Смерч", четыре взвода РСЗО "Град", три взвода гаубиц Д-30.Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников и перехватили два снаряда РСЗО.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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безопасность, запорожская область, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:34 24.08.2022 (обновлено: 13:28 24.08.2022)
 
Российская авиация и артиллерия уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами

Минобороны России: авиация и артиллерия уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами

© РИА НовостиВыстрел из гаубицы "Гиацинт" батареи воздушно-десантных войск Вооруженных сил России во время специальной военной операции на Украине
Выстрел из гаубицы Гиацинт батареи воздушно-десантных войск Вооруженных сил России во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости
Выстрел из гаубицы "Гиацинт" батареи воздушно-десантных войск Вооруженных сил России во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские войска в рамках спецоперации за сутки уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами, следует из сводки Минобороны от 24 августа.

"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. <...> Уничтожено пять складов с боеприпасами, <...> а также Объединенный пункт материально-технического обеспечения ВСУ", — говорится в документе.

Кроме того, армия за сутки поразила семь пунктов управления украинских войск.
В рамках контрбатарейной борьбы удалось подавить реактивную артиллерийскую батарею систем залпового огня "Ураган", взвод РСЗО "Смерч", четыре взвода РСЗО "Град", три взвода гаубиц Д-30.
Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников и перехватили два снаряда РСЗО.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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