https://ria.ru/20220824/ukraina-1811796040.html

Российская авиация и артиллерия уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами

Российская авиация и артиллерия уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами - РИА Новости, 24.08.2022

Российская авиация и артиллерия уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами

Российские войска в рамках спецоперации за сутки уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами, следует из сводки Минобороны от 24 августа. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:34

2022-08-24T12:34

2022-08-24T13:28

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

донецкая народная республика

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские войска в рамках спецоперации за сутки уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами, следует из сводки Минобороны от 24 августа.Кроме того, армия за сутки поразила семь пунктов управления украинских войск.В рамках контрбатарейной борьбы удалось подавить реактивную артиллерийскую батарею систем залпового огня "Ураган", взвод РСЗО "Смерч", четыре взвода РСЗО "Град", три взвода гаубиц Д-30.Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников и перехватили два снаряда РСЗО.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)