https://ria.ru/20220824/ukraina-1811791428.html

При наступлении на донецком направлении уничтожено 600 украинских военных

При наступлении на донецком направлении уничтожено 600 украинских военных - РИА Новости, 24.08.2022

При наступлении на донецком направлении уничтожено 600 украинских военных

В ходе наступления на донецком направлении были уничтожены свыше 600 украинских военных, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:23

2022-08-24T12:23

2022-08-24T15:37

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В ходе наступления на донецком направлении были уничтожены свыше 600 украинских военных, сообщили в Минобороны России."В результате наступательных действий союзных войск потери действовавших на донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек", — сказали в ведомстве.Также отмечается, что около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались продолжать воевать.В результате командование оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк" приняло решение вывести эти бригады в тыловые районы из-за потери ими боеспособности, указывает российское военное ведомство.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донбасс, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)