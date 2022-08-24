https://ria.ru/20220824/ukraina-1811791428.html
При наступлении на донецком направлении уничтожено 600 украинских военных
При наступлении на донецком направлении уничтожено 600 украинских военных - РИА Новости, 24.08.2022
При наступлении на донецком направлении уничтожено 600 украинских военных
В ходе наступления на донецком направлении были уничтожены свыше 600 украинских военных, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:23
2022-08-24T12:23
2022-08-24T15:37
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В ходе наступления на донецком направлении были уничтожены свыше 600 украинских военных, сообщили в Минобороны России."В результате наступательных действий союзных войск потери действовавших на донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек", — сказали в ведомстве.Также отмечается, что около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались продолжать воевать.В результате командование оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк" приняло решение вывести эти бригады в тыловые районы из-за потери ими боеспособности, указывает российское военное ведомство.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донбасс, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:23 24.08.2022 (обновлено: 15:37 24.08.2022)
При наступлении на донецком направлении уничтожено 600 украинских военных
Минобороны России сообщило об утрате 68-й, 66-й и 56-й бригадами ВСУ боеспособности