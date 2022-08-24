https://ria.ru/20220824/ukraina-1811727079.html

Global Times: Запад превратил Украину в оружейный полигон

Global Times: Запад превратил Украину в оружейный полигон - РИА Новости, 24.08.2022

Global Times: Запад превратил Украину в оружейный полигон

Киев за последние шесть месяцев получил от США военной помощи на сумму более 10 миллиардов долларов, дешевые похвалы от западных политиков и СМИ, но только не... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T07:54

2022-08-24T07:54

2022-08-24T07:54

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ПЕКИН, 24 авг – РИА Новости. Киев за последние шесть месяцев получил от США военной помощи на сумму более 10 миллиардов долларов, дешевые похвалы от западных политиков и СМИ, но только не гарантии в сфере безопасности; Запад превратил Украину в полигон для испытания своего оружия и мясорубку для ослабления России, говорится в редакционной статье китайского государственного издания Global Times.Издание пишет, что начало конфликта, его длительность и далеко идущие последствия в значительной степени превзошли все ожидания. По прошествии шести месяцев конфликт перекинулся с военного сектора на дипломатию, энергетику и финансы.Вопрос о том, когда все это закончится, стал самым обсуждаемым, и это само по себе демонстрирует глубокий пессимизм – продолжающемуся конфликту до сих пор не видно конца, добавляется в статье.Газета подчеркивает, что конфликт превратился в трагедию, в полной мере активизировались факторы нестабильности, отношения России с Европой стали враждебными, и от сотрудничества и молчаливого взаимопонимания, существовавших в прошлом, почти ничего не осталось.Указывается, что "силы санкций", сформированные Вашингтоном, опустили курс евро до 20-летнего минимума, в крупных европейских странах также стремительно растет инфляция. Втянутые в это стороны пытаются рассчитать не как "немного больше выиграть", а как "чуть меньше проиграть".Авторы статьи отмечают, что в данный момент также есть люди, которые боятся, что конфликт внезапно прекратится, и стремятся подтолкнуть его к продолжению, при этом в американских и других западных СМИ в последние несколько дней редко можно увидеть призыв к миру.Напротив, добавили в издании, многие американские СМИ "с беспокойством" отмечают, что "поддержка Украины уменьшается", а телеканал CNN даже заявил, что "суровая зима станет испытанием для поддержки Украины Европой, как никогда ранее". При этом, указали в газете, американские СМИ закрывали глаза на боль Европы и как бы даже обвиняли ее в том, что она не в состоянии вынести даже столь маленькую цену."Что еще более абсурдно, так это то, что инициатор этого кровавого конфликта превратился в так называемое олицетворение справедливости и блюстителя мира. За последние шесть месяцев Киев получил ракетные установки, вертолеты, тактические транспортные средства и ракеты от США и Запада, более 10 миллиардов долларов военной помощи и всевозможные дешевые похвалы и поощрения от западных политиков и СМИ, за исключением того, что он не получил обязательств в сфере безопасности от США и Запада.Global Times указывает, что ценой, которую Украина платит за помощь США и Запада, стало то, что ее обширные черноземы "превратились в испытательный полигон для американского и западного оружия и в мясорубку для ослабления России". Более того, Запад также хочет скопировать все это и в других частях планеты, создавая региональные кризисы во имя "мира".По мнению авторов статьи, Вашингтон давно увлекается созданием историй о том, что "слабый побеждает сильного", фабрикует нарратив о "справедливости против зла", подстрекая и используя некоторые соседние с крупными державами страны для противостояния им."В эпоху глобализации весь мир совместно делит и безопасность, и опасности. Неразумно расширять зону своей безопасности до чужого порога, и невозможно выстраивать свою безопасность в ущерб безопасности других. Мы также советуем странам-гегемонам и закрытым альянсам, которые одержимы "абсолютной безопасностью", не позволять кризису разрастаться, иначе это приведет лишь к еще худшему глобальному кризису безопасности и дилемме безопасности", - подытожили авторы статьи.

https://ria.ru/20220824/aktivy-1811724744.html

https://ria.ru/20220824/svo-1811716809.html

https://ria.ru/20220824/territoriya-1811720063.html

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в мире, украина, сша, европа