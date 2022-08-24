https://ria.ru/20220824/ugol-1811809287.html
Импортируемый Польшей уголь с трудом заменяет российский, пишут СМИ
Импортируемый Польшей уголь с трудом заменяет российский, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2022
Импортируемый Польшей уголь с трудом заменяет российский, пишут СМИ
Импортируемый Польшей уголь имеет слишком низкую калорийность и может заменить российский или польский лишь в минимальной степени, к тому же он значительно... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:25
2022-08-24T13:25
2022-08-24T13:43
экономика
цены на нефть
польша
россия
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ВАРШАВА, 24 авг – РИА Новости. Импортируемый Польшей уголь имеет слишком низкую калорийность и может заменить российский или польский лишь в минимальной степени, к тому же он значительно дороже, из-за такого сочетания высокой цены и низкого качества оптовики боятся его продавать, пишет издание Rzeczpospolita.Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации в начале июля отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления."Импортный уголь имеет серьезные недостатки. Оптовики боятся его продавать. Калорийность импортного угля меньше, чем отечественного. Полякам понадобится больше угля, чем рассчитывали... Импортный энергетический уголь может лишь в минимальной степени заменить российский и отечественный для нужд индивидуальных потребителей", - пишет издание.Со ссылкой на представителей угольной отрасли Rzeczpospolita отмечает, что из каждой тонны энергетического угля после просеивания остается лишь от 10% до 20% продукта, пригодного для продажи индивидуальным потребителям в качестве топлива, тогда как министерство климата и окружающей среды заявляло, что эта доля составит 20-40%."Усредняя виды ввезенного в нашу страну угля, можно сказать, что из одной тонны такого сырья можно получить на отопление около 15-20%", - приводит издание слова председателя Торговой палаты продавцов польского угля Лукаша Горбача.При том, что калорийность импортного угля ниже польского или российского, его стоимость значительно выше. "Я не буду продавать клиентам такой дорогой уголь, потому что клиент сожжет тонну, а тепло произведет как из 700-800 килограммов отечественного или российского угля. Он вернется ко мне и захочет вернуть деньги", - цитирует газета продавца из Подкарпатья.
https://ria.ru/20220823/gaz-1811648585.html
https://ria.ru/20220818/gaz-1810470996.html
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экономика, цены на нефть, польша, россия
Экономика, Цены на нефть, Польша, Россия
13:25 24.08.2022 (обновлено: 13:43 24.08.2022)
Импортируемый Польшей уголь с трудом заменяет российский, пишут СМИ
Rzeczpospolita: импортируемый Польшей уголь низкокалориен и с трудом заменяет российский
ВАРШАВА, 24 авг – РИА Новости.
Импортируемый Польшей уголь имеет слишком низкую калорийность и может заменить российский или польский лишь в минимальной степени, к тому же он значительно дороже, из-за такого сочетания высокой цены и низкого качества оптовики боятся его продавать, пишет
издание Rzeczpospolita.
Польша
в апреле полностью запретила импорт угля из России
, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации в начале июля отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.
"Импортный уголь имеет серьезные недостатки. Оптовики боятся его продавать. Калорийность импортного угля меньше, чем отечественного. Полякам понадобится больше угля, чем рассчитывали... Импортный энергетический уголь может лишь в минимальной степени заменить российский и отечественный для нужд индивидуальных потребителей", - пишет издание.
Со ссылкой на представителей угольной отрасли Rzeczpospolita отмечает, что из каждой тонны энергетического угля после просеивания остается лишь от 10% до 20% продукта, пригодного для продажи индивидуальным потребителям в качестве топлива, тогда как министерство климата и окружающей среды заявляло, что эта доля составит 20-40%.
"Усредняя виды ввезенного в нашу страну угля, можно сказать, что из одной тонны такого сырья можно получить на отопление около 15-20%", - приводит издание слова председателя Торговой палаты продавцов польского угля Лукаша Горбача.
При том, что калорийность импортного угля ниже польского или российского, его стоимость значительно выше. "Я не буду продавать клиентам такой дорогой уголь, потому что клиент сожжет тонну, а тепло произведет как из 700-800 килограммов отечественного или российского угля. Он вернется ко мне и захочет вернуть деньги", - цитирует газета продавца из Подкарпатья.