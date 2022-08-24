13:48 24.08.2022 (обновлено: 14:00 24.08.2022)
Белорусские военные отправились в Россию для участия в учениях
Военные Белоруссии отправились в Уссурийск для участия в учениях "Восток-2022"
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России. Архивное фото
МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Белорусские военные направились в Уссурийск для участия в учениях "Восток-2022", сообщила в среду пресс-служба министерства обороны Белоруссии.
"Сегодня военнослужащие 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады убыли на учение "Восток-2022" в Уссурийск", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что вместе с военнослужащими в Уссурийск убыл заместитель командующего войсками Западного оперативного командования белорусской армии Александр Бас.
"С гордостью восприняли, что наше подразделение будет участвовать в данном учении. Впервые летит и личный состав. Нам будет показано ведение боевых действий", - приводятся в сообщении слова командира усиленной батальонно-тактической группы гвардии Владислава Малюкова.
Ранее Минобороны РФ заявило, что с 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил РФ будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022". В стратегических учениях, которые охватят 13 полигонов Восточного военного округа, совместно с войсками округа задействуют ВДВ, Дальнюю и Военно-транспортную авиацию, а также войска иностранных государств.
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