https://ria.ru/20220824/ucheniya-1811813983.html

Белорусские военные отправились в Россию для участия в учениях

Белорусские военные отправились в Россию для участия в учениях - РИА Новости, 24.08.2022

Белорусские военные отправились в Россию для участия в учениях

Белорусские военные направились в Уссурийск для участия в учениях "Восток-2022", сообщила в среду пресс-служба министерства обороны Белоруссии. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:48

2022-08-24T13:48

2022-08-24T14:00

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белоруссия

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МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Белорусские военные направились в Уссурийск для участия в учениях "Восток-2022", сообщила в среду пресс-служба министерства обороны Белоруссии."Сегодня военнослужащие 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады убыли на учение "Восток-2022" в Уссурийск", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что вместе с военнослужащими в Уссурийск убыл заместитель командующего войсками Западного оперативного командования белорусской армии Александр Бас."С гордостью восприняли, что наше подразделение будет участвовать в данном учении. Впервые летит и личный состав. Нам будет показано ведение боевых действий", - приводятся в сообщении слова командира усиленной батальонно-тактической группы гвардии Владислава Малюкова.Ранее Минобороны РФ заявило, что с 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил РФ будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022". В стратегических учениях, которые охватят 13 полигонов Восточного военного округа, совместно с войсками округа задействуют ВДВ, Дальнюю и Военно-транспортную авиацию, а также войска иностранных государств.

https://ria.ru/20220824/ucheniya-1811755587.html

https://ria.ru/20220819/odkb-1810793643.html

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россия, белоруссия, уссурийск