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В Домодедово зарезали настоятеля храма - РИА Новости, 24.08.2022
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В Домодедово зарезали настоятеля храма
В Домодедово зарезали настоятеля храма - РИА Новости, 24.08.2022
В Домодедово зарезали настоятеля храма
В Подмосковье преподаватель воскресной школы устроил поджог и зарезал настоятеля храма, сообщают правоохранительные ведомства. РИА Новости, 24.08.2022
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россия
происшествия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Подмосковье преподаватель воскресной школы устроил поджог и зарезал настоятеля храма, сообщают правоохранительные ведомства.По информации следствия, это произошло на территории церкви Николая Чудотворца в селе Домодедово. Подозреваемый поджег кабинет воскресной школы, а когда туда вошел настоятель, напал на него с ножом. От полученных ран священник скончался на месте. Очевидцы вызвали силовиков, которые задержали нападавшего.Им оказался 22-летний местный житель, преподаватель воскресной школы. Против него возбудили уголовное дело об убийстве и об уничтожении имущества.Домодедовская городская прокуратура поставила расследование на контроль. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и мотивы преступления, допрашивают свидетелей и подозреваемого.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание подозреваемого в убийстве священника в Подмосковье
В Московской области задержан 22-летний местный житель, подозреваемый в убийстве настоятеля храма и уничтожении имущества.
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россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:58 24.08.2022 (обновлено: 16:35 24.08.2022)
 
В Домодедово зарезали настоятеля храма

Преподаватель воскресной школы в Подмосковье поджег кабинет и зарезал настоятеля храма

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Подмосковье преподаватель воскресной школы устроил поджог и зарезал настоятеля храма, сообщают правоохранительные ведомства.
По информации следствия, это произошло на территории церкви Николая Чудотворца в селе Домодедово. Подозреваемый поджег кабинет воскресной школы, а когда туда вошел настоятель, напал на него с ножом. От полученных ран священник скончался на месте. Очевидцы вызвали силовиков, которые задержали нападавшего.
Им оказался 22-летний местный житель, преподаватель воскресной школы. Против него возбудили уголовное дело об убийстве и об уничтожении имущества.
Домодедовская городская прокуратура поставила расследование на контроль. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и мотивы преступления, допрашивают свидетелей и подозреваемого.
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