https://ria.ru/20220824/ubiystvo-1811782470.html

В Домодедово зарезали настоятеля храма

В Домодедово зарезали настоятеля храма - РИА Новости, 24.08.2022

В Домодедово зарезали настоятеля храма

В Подмосковье преподаватель воскресной школы устроил поджог и зарезал настоятеля храма, сообщают правоохранительные ведомства. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T11:58

2022-08-24T11:58

2022-08-24T16:35

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Подмосковье преподаватель воскресной школы устроил поджог и зарезал настоятеля храма, сообщают правоохранительные ведомства.По информации следствия, это произошло на территории церкви Николая Чудотворца в селе Домодедово. Подозреваемый поджег кабинет воскресной школы, а когда туда вошел настоятель, напал на него с ножом. От полученных ран священник скончался на месте. Очевидцы вызвали силовиков, которые задержали нападавшего.Им оказался 22-летний местный житель, преподаватель воскресной школы. Против него возбудили уголовное дело об убийстве и об уничтожении имущества.Домодедовская городская прокуратура поставила расследование на контроль. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и мотивы преступления, допрашивают свидетелей и подозреваемого.

https://ria.ru/20220817/sochi-1810333024.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемого в убийстве священника в Подмосковье В Московской области задержан 22-летний местный житель, подозреваемый в убийстве настоятеля храма и уничтожении имущества. 2022-08-24T11:58 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)