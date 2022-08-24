https://ria.ru/20220824/ubiystvo-1811782470.html
В Домодедово зарезали настоятеля храма
В Домодедово зарезали настоятеля храма - РИА Новости, 24.08.2022
В Домодедово зарезали настоятеля храма
В Подмосковье преподаватель воскресной школы устроил поджог и зарезал настоятеля храма, сообщают правоохранительные ведомства. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:58
2022-08-24T11:58
2022-08-24T16:35
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Подмосковье преподаватель воскресной школы устроил поджог и зарезал настоятеля храма, сообщают правоохранительные ведомства.По информации следствия, это произошло на территории церкви Николая Чудотворца в селе Домодедово. Подозреваемый поджег кабинет воскресной школы, а когда туда вошел настоятель, напал на него с ножом. От полученных ран священник скончался на месте. Очевидцы вызвали силовиков, которые задержали нападавшего.Им оказался 22-летний местный житель, преподаватель воскресной школы. Против него возбудили уголовное дело об убийстве и об уничтожении имущества.Домодедовская городская прокуратура поставила расследование на контроль. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и мотивы преступления, допрашивают свидетелей и подозреваемого.
https://ria.ru/20220817/sochi-1810333024.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание подозреваемого в убийстве священника в Подмосковье
В Московской области задержан 22-летний местный житель, подозреваемый в убийстве настоятеля храма и уничтожении имущества.
2022-08-24T11:58
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:58 24.08.2022 (обновлено: 16:35 24.08.2022)
В Домодедово зарезали настоятеля храма
Преподаватель воскресной школы в Подмосковье поджег кабинет и зарезал настоятеля храма