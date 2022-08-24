23:15 24.08.2022 (обновлено: 09:16 25.08.2022)
Канада хочет передать ФРГ оставшиеся пять турбин для "Северного потока"
Глава МИД Канады Мелани Жоли анонсировала передачу ФРГ пяти турбин для "Северного потока"
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Оттава планирует передать ФРГ пять газовых турбин для газопровода "Северный поток", которые пока находятся на ремонте в Монреале, заявила глава МИД Канады Мелани Жоли в интервью каналу CBC.
"Таковым было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия", — уточнила Жоли.
В Германии прогнозируют зимой энергетический коллапс из-за вероятного прекращения поставок голубого топлива из России. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан к экономии электроэнергии, воды и тепла.
Помимо этого, всей Европе грозит серьезный дефицит топлива, поскольку главная российская магистраль "Северный поток" работает лишь на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens. Сейчас в работе магистрали задействован только один из пяти двигателей.
Особая сложность возникла с возвращением турбины, проходившей ремонт в Канаде. Из-за санкций против "Газпрома" местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и отправили двигатель в Германию, а не в Россию. Для дальнейшей транспортировки нужны разрешения властей ЕС и Лондона.
Как подчеркивало ранее российское посольство в Берлине, поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, Россия требует подтверждение, что она и другие детали, которым требуется обслуживание, не станут объектами рестрикций Канады, Великобритании и Евросоюза.
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