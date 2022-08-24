https://ria.ru/20220824/turbiny-1811968895.html

Канада хочет передать ФРГ оставшиеся пять турбин для "Северного потока"

Канада хочет передать ФРГ оставшиеся пять турбин для "Северного потока" - РИА Новости, 25.08.2022

Канада хочет передать ФРГ оставшиеся пять турбин для "Северного потока"

Оттава планирует передать ФРГ пять газовых турбин для газопровода "Северный поток", которые пока находятся на ремонте в Монреале, заявила глава МИД Канады... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-24T23:15

2022-08-24T23:15

2022-08-25T09:16

в мире

канада

германия

россия

siemens

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804843095_0:258:2500:1664_1920x0_80_0_0_5beb14d864e7e454c8af13b8e74c0724.jpg

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Оттава планирует передать ФРГ пять газовых турбин для газопровода "Северный поток", которые пока находятся на ремонте в Монреале, заявила глава МИД Канады Мелани Жоли в интервью каналу CBC.В Германии прогнозируют зимой энергетический коллапс из-за вероятного прекращения поставок голубого топлива из России. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан к экономии электроэнергии, воды и тепла.Помимо этого, всей Европе грозит серьезный дефицит топлива, поскольку главная российская магистраль "Северный поток" работает лишь на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens. Сейчас в работе магистрали задействован только один из пяти двигателей.Особая сложность возникла с возвращением турбины, проходившей ремонт в Канаде. Из-за санкций против "Газпрома" местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и отправили двигатель в Германию, а не в Россию. Для дальнейшей транспортировки нужны разрешения властей ЕС и Лондона.Как подчеркивало ранее российское посольство в Берлине, поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, Россия требует подтверждение, что она и другие детали, которым требуется обслуживание, не станут объектами рестрикций Канады, Великобритании и Евросоюза.

https://ria.ru/20220823/gaz-1811602310.html

канада

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, канада, германия, россия, siemens, северный поток