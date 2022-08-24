Рейтинг@Mail.ru
Канада хочет передать ФРГ оставшиеся пять турбин для "Северного потока" - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/turbiny-1811968895.html
Канада хочет передать ФРГ оставшиеся пять турбин для "Северного потока"
Канада хочет передать ФРГ оставшиеся пять турбин для "Северного потока" - РИА Новости, 25.08.2022
Канада хочет передать ФРГ оставшиеся пять турбин для "Северного потока"
Оттава планирует передать ФРГ пять газовых турбин для газопровода "Северный поток", которые пока находятся на ремонте в Монреале, заявила глава МИД Канады... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-24T23:15
2022-08-25T09:16
в мире
канада
германия
россия
siemens
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804843095_0:258:2500:1664_1920x0_80_0_0_5beb14d864e7e454c8af13b8e74c0724.jpg
ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Оттава планирует передать ФРГ пять газовых турбин для газопровода "Северный поток", которые пока находятся на ремонте в Монреале, заявила глава МИД Канады Мелани Жоли в интервью каналу CBC.В Германии прогнозируют зимой энергетический коллапс из-за вероятного прекращения поставок голубого топлива из России. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан к экономии электроэнергии, воды и тепла.Помимо этого, всей Европе грозит серьезный дефицит топлива, поскольку главная российская магистраль "Северный поток" работает лишь на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens. Сейчас в работе магистрали задействован только один из пяти двигателей.Особая сложность возникла с возвращением турбины, проходившей ремонт в Канаде. Из-за санкций против "Газпрома" местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и отправили двигатель в Германию, а не в Россию. Для дальнейшей транспортировки нужны разрешения властей ЕС и Лондона.Как подчеркивало ранее российское посольство в Берлине, поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, Россия требует подтверждение, что она и другие детали, которым требуется обслуживание, не станут объектами рестрикций Канады, Великобритании и Евросоюза.
https://ria.ru/20220823/gaz-1811602310.html
канада
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804843095_586:346:2344:1664_1920x0_80_0_0_9df8f09bdd7604e7730fb43b21c4ba03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, германия, россия, siemens, северный поток
В мире, Канада, Германия, Россия, Siemens, Северный поток
23:15 24.08.2022 (обновлено: 09:16 25.08.2022)
 
Канада хочет передать ФРГ оставшиеся пять турбин для "Северного потока"

Глава МИД Канады Мелани Жоли анонсировала передачу ФРГ пяти турбин для "Северного потока"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Оттава планирует передать ФРГ пять газовых турбин для газопровода "Северный поток", которые пока находятся на ремонте в Монреале, заявила глава МИД Канады Мелани Жоли в интервью каналу CBC.
"Таковым было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия", — уточнила Жоли.
В Германии прогнозируют зимой энергетический коллапс из-за вероятного прекращения поставок голубого топлива из России. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан к экономии электроэнергии, воды и тепла.
Помимо этого, всей Европе грозит серьезный дефицит топлива, поскольку главная российская магистраль "Северный поток" работает лишь на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens. Сейчас в работе магистрали задействован только один из пяти двигателей.
Особая сложность возникла с возвращением турбины, проходившей ремонт в Канаде. Из-за санкций против "Газпрома" местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и отправили двигатель в Германию, а не в Россию. Для дальнейшей транспортировки нужны разрешения властей ЕС и Лондона.
Как подчеркивало ранее российское посольство в Берлине, поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, Россия требует подтверждение, что она и другие детали, которым требуется обслуживание, не станут объектами рестрикций Канады, Великобритании и Евросоюза.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 16:09
Президент Польши призвал демонтировать "Северный поток — 2"
 
В миреКанадаГерманияРоссияSiemensСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала