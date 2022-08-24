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В Донецке огонь охватил всю площадь ТЦ "Галактика"
В Донецке огонь охватил всю площадь ТЦ "Галактика" - РИА Новости, 24.08.2022
В Донецке огонь охватил всю площадь ТЦ "Галактика"
Огнем охвачена вся площадь здания ТЦ "Галактика" в Донецке, где начался пожар после обстрела, сообщает МЧС ДНР. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:48
2022-08-24T11:48
2022-08-24T14:11
в мире
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Огнем охвачена вся площадь здания ТЦ "Галактика" в Донецке, где начался пожар после обстрела, сообщает МЧС ДНР."По уточненным данным, огнем охвачена вся площадь здания ТЦ "Галактика", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в ТЦ "Галактика" в Донецке произошло возгорание после обстрела, проведена эвакуация, пострадавших нет.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил о прямом попадании украинского снаряда в магазин "Галактика".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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11:48 24.08.2022 (обновлено: 14:11 24.08.2022)
В Донецке огонь охватил всю площадь ТЦ "Галактика"
В Донецке огонь охватил всю площадь ТЦ "Галактика", где начался пожар после обстрела