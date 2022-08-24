Рейтинг@Mail.ru
В Донецке огонь охватил всю площадь ТЦ "Галактика" - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/tts-1811780198.html
В Донецке огонь охватил всю площадь ТЦ "Галактика"
В Донецке огонь охватил всю площадь ТЦ "Галактика" - РИА Новости, 24.08.2022
В Донецке огонь охватил всю площадь ТЦ "Галактика"
Огнем охвачена вся площадь здания ТЦ "Галактика" в Донецке, где начался пожар после обстрела, сообщает МЧС ДНР. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:48
2022-08-24T14:11
в мире
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
днр
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811802230_0:218:3064:1941_1920x0_80_0_0_883826cad6c6ecc24558a24732c94c57.jpg
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Огнем охвачена вся площадь здания ТЦ "Галактика" в Донецке, где начался пожар после обстрела, сообщает МЧС ДНР."По уточненным данным, огнем охвачена вся площадь здания ТЦ "Галактика", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в ТЦ "Галактика" в Донецке произошло возгорание после обстрела, проведена эвакуация, пострадавших нет.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил о прямом попадании украинского снаряда в магазин "Галактика".
https://ria.ru/20220824/donbass-1811777363.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811802230_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eec5879f337ceee02ff814230a1b3fa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, украина, днр, ситуация в днр и лнр
В мире, Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:48 24.08.2022 (обновлено: 14:11 24.08.2022)
 
В Донецке огонь охватил всю площадь ТЦ "Галактика"

В Донецке огонь охватил всю площадь ТЦ "Галактика", где начался пожар после обстрела

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПожар в ТЦ "Галактика" в Донецке
Пожар в ТЦ Галактика в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пожар в ТЦ "Галактика" в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Огнем охвачена вся площадь здания ТЦ "Галактика" в Донецке, где начался пожар после обстрела, сообщает МЧС ДНР.
"По уточненным данным, огнем охвачена вся площадь здания ТЦ "Галактика", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в ТЦ "Галактика" в Донецке произошло возгорание после обстрела, проведена эвакуация, пострадавших нет.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил о прямом попадании украинского снаряда в магазин "Галактика".
Последствия обстрела города Ровеньки - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
11:37Специальная военная операция на Украине
Под завалами в Ровеньках в ЛНР после обстрела ВСУ могут находиться люди
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала