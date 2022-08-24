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Небензя напомнил о преступлених Киева в Донбассе и Одессе - РИА Новости, 24.08.2022
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Небензя напомнил о преступлених Киева в Донбассе и Одессе
Небензя напомнил о преступлених Киева в Донбассе и Одессе - РИА Новости, 24.08.2022
Небензя напомнил о преступлених Киева в Донбассе и Одессе
Цели спецоперации успешно выполняются – если бы Киев исполнял минские соглашения, операция бы не понадобилась, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T22:39
2022-08-24T22:39
в мире
украина
россия
василий небензя
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ООН, 24 авг - РИА Новости. Цели спецоперации успешно выполняются – если бы Киев исполнял минские соглашения, операция бы не понадобилась, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Он отметил, что "война, уносившая жизни мирных жителей в течение восьми лет, могла бы закончиться, если бы Киев выполнил минские договоренности", однако ни украинским властям, ни их зарубежным покровителям это не было нужно."Они вновь открыто сказали об этом в начале этого года, пригрозив при этом отказаться от безъядерного статуса. В этих условиях для установления мира на Донбассе, а также для предотвращения исходящих от Украины очевидных угроз для России, у нас не оставалось иного выбора, кроме как начать спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, цели которой успешно и последовательно выполняются", - подчеркнул Небензя."Еще раз повторю: если бы выполнялись минские соглашения, никакой спецоперации не потребовалось бы. Но киевский режим решил иначе", - заявил он.Как указал постпред, украинцам сегодня приходится нелегко. "Однако ответственность за это несет киевский режим, пришедший к власти в 2014 году в результате осуществленного при помощи ряда западных государств антиконституционного переворота", - пояснил Небензя.С самого начала, по его словам, новая майданная власть последовательна повела страну к катастрофе, взяв курс на русофобию и героизацию нацистских преступников."Таким образом по самым скромным подсчетам более 60% населения Украины оказались лишены возможности реализовать свою русскоязычную идентичность вопреки всем соответствующим международным конвенциям и обязательствам Украины. Западные же кураторы, ослепленные геополитической задачей ослабления России, изначально дали понять, что будут покрывать любые преступления киевской власти и закрывать глаза на то, чего никогда не допустили бы в собственных странах", - добавил он.В полной мере, по словам Небензи, киевский режим проявил свою преступную сущность, "когда живьем сжигал несогласных в Доме профсоюзов в Одессе и обрушил бомбы и снаряды на мирное население Донбасса"."В этом бессмысленном "крестовом походе" против самой себя Украина потеряла Крым и спровоцировала вооруженный отпор со стороны дончан и луганчан, взявшихся за оружие во имя свободы и будущего своих детей", - заключил он.
https://ria.ru/20220824/zapad-1811954089.html
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в мире, украина, россия, василий небензя
В мире, Украина, Россия, Василий Небензя
22:39 24.08.2022
 
Небензя напомнил о преступлених Киева в Донбассе и Одессе

Небензя: Украина в бессмысленном "крестовом походе" спровоцировала спецоперацию

© РИА Новости / Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкУ памятника командира Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича в с.Белогорща прошли мероприятия, посвященные 60-летней годовщине со дня гибели
У памятника командира Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича в с.Белогорща прошли мероприятия, посвященные 60-летней годовщине со дня гибели - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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У памятника командира Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича в с.Белогорща прошли мероприятия, посвященные 60-летней годовщине со дня гибели. Архивное фото
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ООН, 24 авг - РИА Новости. Цели спецоперации успешно выполняются – если бы Киев исполнял минские соглашения, операция бы не понадобилась, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Он отметил, что "война, уносившая жизни мирных жителей в течение восьми лет, могла бы закончиться, если бы Киев выполнил минские договоренности", однако ни украинским властям, ни их зарубежным покровителям это не было нужно.
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"Они вновь открыто сказали об этом в начале этого года, пригрозив при этом отказаться от безъядерного статуса. В этих условиях для установления мира на Донбассе, а также для предотвращения исходящих от Украины очевидных угроз для России, у нас не оставалось иного выбора, кроме как начать спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, цели которой успешно и последовательно выполняются", - подчеркнул Небензя.
"Еще раз повторю: если бы выполнялись минские соглашения, никакой спецоперации не потребовалось бы. Но киевский режим решил иначе", - заявил он.
Как указал постпред, украинцам сегодня приходится нелегко. "Однако ответственность за это несет киевский режим, пришедший к власти в 2014 году в результате осуществленного при помощи ряда западных государств антиконституционного переворота", - пояснил Небензя.
С самого начала, по его словам, новая майданная власть последовательна повела страну к катастрофе, взяв курс на русофобию и героизацию нацистских преступников.
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"Таким образом по самым скромным подсчетам более 60% населения Украины оказались лишены возможности реализовать свою русскоязычную идентичность вопреки всем соответствующим международным конвенциям и обязательствам Украины. Западные же кураторы, ослепленные геополитической задачей ослабления России, изначально дали понять, что будут покрывать любые преступления киевской власти и закрывать глаза на то, чего никогда не допустили бы в собственных странах", - добавил он.
В полной мере, по словам Небензи, киевский режим проявил свою преступную сущность, "когда живьем сжигал несогласных в Доме профсоюзов в Одессе и обрушил бомбы и снаряды на мирное население Донбасса".
"В этом бессмысленном "крестовом походе" против самой себя Украина потеряла Крым и спровоцировала вооруженный отпор со стороны дончан и луганчан, взявшихся за оружие во имя свободы и будущего своих детей", - заключил он.
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