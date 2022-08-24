https://ria.ru/20220824/tsentr-1811812405.html

Темрезов: центр для одаренных детей откроют в КЧР 1 сентября

Темрезов: центр для одаренных детей откроют в КЧР 1 сентября - РИА Новости, 24.08.2022

Темрезов: центр для одаренных детей откроют в КЧР 1 сентября

В Карачаево-Черкесии в День знаний в рамках нацпроекта "Образование" откроется первый в регионе центр для одаренных детей, сообщил в социальных сетях глава КЧР... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:33

2022-08-24T13:33

2022-08-24T13:33

карачаево-черкесская республика

общество

дети

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 23 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в День знаний в рамках нацпроекта "Образование" откроется первый в регионе центр для одаренных детей, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.Центр для талантливых и одаренных детей будет работать по трем направлениям – "Наука", "Искусство" и "Спорт".Дети будут получать знания по естественно-научным и гуманитарным дисциплинам, а также развивать спортивные и творческие способности.В Центре расположатся лекторий, зоны для проектной деятельности, лаборатории, кабинеты математики и иностранных языков, шахматная зона, художественная мастерская и научно-познавательная зона, а также тренажерный и хореографический залы.Глава региона отметил, что в Карачаево-Черкесии программами дополнительного образования уже охвачены 80% детей, и "создавать для них лучшие условия для раскрытия талантов – прямая обязанность властей".

https://ria.ru/20220823/stadion-1811494888.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, дети, рашид темрезов