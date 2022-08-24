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Темрезов: центр для одаренных детей откроют в КЧР 1 сентября
Темрезов: центр для одаренных детей откроют в КЧР 1 сентября - РИА Новости, 24.08.2022
Темрезов: центр для одаренных детей откроют в КЧР 1 сентября
В Карачаево-Черкесии в День знаний в рамках нацпроекта "Образование" откроется первый в регионе центр для одаренных детей, сообщил в социальных сетях глава КЧР... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:33
2022-08-24T13:33
2022-08-24T13:33
карачаево-черкесская республика
общество
дети
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 23 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в День знаний в рамках нацпроекта "Образование" откроется первый в регионе центр для одаренных детей, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.Центр для талантливых и одаренных детей будет работать по трем направлениям – "Наука", "Искусство" и "Спорт".Дети будут получать знания по естественно-научным и гуманитарным дисциплинам, а также развивать спортивные и творческие способности.В Центре расположатся лекторий, зоны для проектной деятельности, лаборатории, кабинеты математики и иностранных языков, шахматная зона, художественная мастерская и научно-познавательная зона, а также тренажерный и хореографический залы.Глава региона отметил, что в Карачаево-Черкесии программами дополнительного образования уже охвачены 80% детей, и "создавать для них лучшие условия для раскрытия талантов – прямая обязанность властей".
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РИА Новости
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общество, дети, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Общество, Дети, Рашид Темрезов
ЧЕРКЕССК, 23 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в День знаний в рамках нацпроекта "Образование" откроется первый в регионе центр для одаренных детей, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.
Центр для талантливых и одаренных детей будет работать по трем направлениям – "Наука", "Искусство" и "Спорт".
Дети будут получать знания по естественно-научным и гуманитарным дисциплинам, а также развивать спортивные и творческие способности.
В Центре расположатся лекторий, зоны для проектной деятельности, лаборатории, кабинеты математики и иностранных языков, шахматная зона, художественная мастерская и научно-познавательная зона, а также тренажерный и хореографический залы.
"На конкурсной основе сюда может попасть любой ребенок. Детей будут готовить для участия в олимпиадах и конкурсах, раскрывать и развивать их способности и таланты", - написал Темрезов
.
Глава региона отметил, что в Карачаево-Черкесии программами дополнительного образования уже охвачены 80% детей, и "создавать для них лучшие условия для раскрытия талантов – прямая обязанность властей".