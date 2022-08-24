https://ria.ru/20220824/tekhnologii-1811969013.html

Технологии будущего нужно создавать уже сегодня, заявил Собянин

Технологии будущего нужно создавать уже сегодня, заявил Собянин - РИА Новости, 24.08.2022

Технологии будущего нужно создавать уже сегодня, заявил Собянин

Технологии будущего нужно создавать уже сегодня, если не сделать заделы по высокотехнологичным конкурентным производствам, их не будет ни завтра, ни... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T23:16

2022-08-24T23:16

2022-08-24T23:16

технологии

россия

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Технологии будущего нужно создавать уже сегодня, если не сделать заделы по высокотехнологичным конкурентным производствам, их не будет ни завтра, ни послезавтра, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, в данном случае речь идет о микроэлектронике, робототехнике, беспилотниках, программном обеспечении, IT-отрасли, автомобилях, которые собираются создавать на отечественной платформе."Это проекты завтрашнего, послезавтрашнего дня, но их надо начинать сегодня, тогда мы будем уверенно смотреть в завтра и говорить, что наша страна будет конкурентной, несмотря на все санкции. Это очень важно", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20220823/dezinformatsiya-1811421019.html

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технологии, россия, москва, сергей собянин