Рейтинг@Mail.ru
Технологии будущего нужно создавать уже сегодня, заявил Собянин - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/tekhnologii-1811969013.html
Технологии будущего нужно создавать уже сегодня, заявил Собянин
Технологии будущего нужно создавать уже сегодня, заявил Собянин - РИА Новости, 24.08.2022
Технологии будущего нужно создавать уже сегодня, заявил Собянин
Технологии будущего нужно создавать уже сегодня, если не сделать заделы по высокотехнологичным конкурентным производствам, их не будет ни завтра, ни... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T23:16
2022-08-24T23:16
технологии
россия
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/08/1744948105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_644bcce7a8a67643b4d27685d61644ac.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Технологии будущего нужно создавать уже сегодня, если не сделать заделы по высокотехнологичным конкурентным производствам, их не будет ни завтра, ни послезавтра, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, в данном случае речь идет о микроэлектронике, робототехнике, беспилотниках, программном обеспечении, IT-отрасли, автомобилях, которые собираются создавать на отечественной платформе."Это проекты завтрашнего, послезавтрашнего дня, но их надо начинать сегодня, тогда мы будем уверенно смотреть в завтра и говорить, что наша страна будет конкурентной, несмотря на все санкции. Это очень важно", - добавил Собянин.
https://ria.ru/20220823/dezinformatsiya-1811421019.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/08/1744948105_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0992082ed0acadf26400ec6ba7234905.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, москва, сергей собянин
Технологии, Россия, Москва, Сергей Собянин
23:16 24.08.2022
 
Технологии будущего нужно создавать уже сегодня, заявил Собянин

Собянин: заделы по высокотехнологичным производствам надо делать сегодня

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди на экскурсии с очками виртуальной реальности (VR) на Красной площади в Москве
Люди на экскурсии с очками виртуальной реальности (VR) на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Люди на экскурсии с очками виртуальной реальности (VR) на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Технологии будущего нужно создавать уже сегодня, если не сделать заделы по высокотехнологичным конкурентным производствам, их не будет ни завтра, ни послезавтра, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Не только заниматься импортозамещением, а создавать технологии не сегодняшнего, а будущего дня. Казалось бы, рано об этом думать... Если мы сегодня не сделаем заделы по высокотехнологичным конкурентным производствам, их не будет ни завтра, ни послезавтра, ни через пять лет", - сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".
По его словам, в данном случае речь идет о микроэлектронике, робототехнике, беспилотниках, программном обеспечении, IT-отрасли, автомобилях, которые собираются создавать на отечественной платформе.
"Это проекты завтрашнего, послезавтрашнего дня, но их надо начинать сегодня, тогда мы будем уверенно смотреть в завтра и говорить, что наша страна будет конкурентной, несмотря на все санкции. Это очень важно", - добавил Собянин.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 08:00
Как жить в век дезинформации? Американцы не знают
 
ТехнологииРоссияМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала