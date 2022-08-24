Технологии будущего нужно создавать уже сегодня, заявил Собянин
Собянин: заделы по высокотехнологичным производствам надо делать сегодня
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди на экскурсии с очками виртуальной реальности (VR) на Красной площади в Москве
Люди на экскурсии с очками виртуальной реальности (VR) на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Технологии будущего нужно создавать уже сегодня, если не сделать заделы по высокотехнологичным конкурентным производствам, их не будет ни завтра, ни послезавтра, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Не только заниматься импортозамещением, а создавать технологии не сегодняшнего, а будущего дня. Казалось бы, рано об этом думать... Если мы сегодня не сделаем заделы по высокотехнологичным конкурентным производствам, их не будет ни завтра, ни послезавтра, ни через пять лет", - сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".
По его словам, в данном случае речь идет о микроэлектронике, робототехнике, беспилотниках, программном обеспечении, IT-отрасли, автомобилях, которые собираются создавать на отечественной платформе.
"Это проекты завтрашнего, послезавтрашнего дня, но их надо начинать сегодня, тогда мы будем уверенно смотреть в завтра и говорить, что наша страна будет конкурентной, несмотря на все санкции. Это очень важно", - добавил Собянин.
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