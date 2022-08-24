https://ria.ru/20220824/tekhnika-1811945541.html

Пензенский губернатор поручил закупить коммунальную технику на 400 млн руб

Пензенский губернатор поручил закупить коммунальную технику на 400 млн руб - РИА Новости, 24.08.2022

Пензенский губернатор поручил закупить коммунальную технику на 400 млн руб

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил закупить для муниципалитетов области новую коммунальную технику на общую сумму 400 миллионов рублей,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T20:00

2022-08-24T20:00

2022-08-24T20:00

пензенская область

жкх

олег мельниченко

кузнецк

каменка

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ПЕНЗА, 24 авг - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил закупить для муниципалитетов области новую коммунальную технику на общую сумму 400 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона."По поручению Олега Мельниченко будет закуплена новая коммунальная техника на 400 миллионов рублей. О выделении дополнительных средств на обновление парка спецмашин губернатор проинформировал на совещании в региональном правительстве в среду... Глава региона подчеркнул, что специальная техника приобретается поэтапно. Особое внимание - сельским населённым пунктам", - говорится в сообщении.Уточняется, что городам Кузнецку и Каменке губернатор поручил выделить по 100 миллионов рублей."Прошу не затягивать и в течение двух недель подготовить предложения. Новая техника должна быть передана муниципальному предприятию, чтобы она не оказалась в частных руках. Составьте перечень, оформите документацию, чтобы до конца октября мы смогли спецтехнику уже купить, и в зиму Кузнецк и Каменка вошли с обновленным автопарком", - цитирует пресс-служба слова Мельниченко в адрес глав администраций этих муниципалитетов.По данным пресс-службы, еще 200 миллионов рублей будет направлено на приобретение дорожных машин для других населенных пунктов.

https://ria.ru/20220810/leningrad-1808563442.html

кузнецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, олег мельниченко, кузнецк, каменка