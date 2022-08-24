https://ria.ru/20220824/tekhnika-1811945541.html
Пензенский губернатор поручил закупить коммунальную технику на 400 млн руб
Пензенский губернатор поручил закупить коммунальную технику на 400 млн руб - РИА Новости, 24.08.2022
Пензенский губернатор поручил закупить коммунальную технику на 400 млн руб
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил закупить для муниципалитетов области новую коммунальную технику на общую сумму 400 миллионов рублей,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:00
2022-08-24T20:00
2022-08-24T20:00
пензенская область
жкх
олег мельниченко
кузнецк
каменка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740614037_0:110:3071:1837_1920x0_80_0_0_d5300c1f0f1153c1a371eea1ca8fd36c.jpg
ПЕНЗА, 24 авг - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил закупить для муниципалитетов области новую коммунальную технику на общую сумму 400 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона."По поручению Олега Мельниченко будет закуплена новая коммунальная техника на 400 миллионов рублей. О выделении дополнительных средств на обновление парка спецмашин губернатор проинформировал на совещании в региональном правительстве в среду... Глава региона подчеркнул, что специальная техника приобретается поэтапно. Особое внимание - сельским населённым пунктам", - говорится в сообщении.Уточняется, что городам Кузнецку и Каменке губернатор поручил выделить по 100 миллионов рублей."Прошу не затягивать и в течение двух недель подготовить предложения. Новая техника должна быть передана муниципальному предприятию, чтобы она не оказалась в частных руках. Составьте перечень, оформите документацию, чтобы до конца октября мы смогли спецтехнику уже купить, и в зиму Кузнецк и Каменка вошли с обновленным автопарком", - цитирует пресс-служба слова Мельниченко в адрес глав администраций этих муниципалитетов.По данным пресс-службы, еще 200 миллионов рублей будет направлено на приобретение дорожных машин для других населенных пунктов.
https://ria.ru/20220810/leningrad-1808563442.html
кузнецк
каменка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740614037_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_ff96388ff2a6024658a47d835f9b2b59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, олег мельниченко, кузнецк, каменка
Пензенская область, ЖКХ, Олег Мельниченко, Кузнецк, Каменка
Пензенский губернатор поручил закупить коммунальную технику на 400 млн руб
Пензенский губернатор поручил закупить коммунальную технику на 400 миллионов рублей
ПЕНЗА, 24 авг - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил закупить для муниципалитетов области новую коммунальную технику на общую сумму 400 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
"По поручению Олега Мельниченко
будет закуплена новая коммунальная техника на 400 миллионов рублей. О выделении дополнительных средств на обновление парка спецмашин губернатор проинформировал на совещании в региональном правительстве в среду... Глава региона подчеркнул, что специальная техника приобретается поэтапно. Особое внимание - сельским населённым пунктам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что городам Кузнецку
и Каменке
губернатор поручил выделить по 100 миллионов рублей.
"Прошу не затягивать и в течение двух недель подготовить предложения. Новая техника должна быть передана муниципальному предприятию, чтобы она не оказалась в частных руках. Составьте перечень, оформите документацию, чтобы до конца октября мы смогли спецтехнику уже купить, и в зиму Кузнецк и Каменка вошли с обновленным автопарком", - цитирует пресс-служба слова Мельниченко в адрес глав администраций этих муниципалитетов.
По данным пресс-службы, еще 200 миллионов рублей будет направлено на приобретение дорожных машин для других населенных пунктов.