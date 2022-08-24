На Тайване подтвердили приближение китайского дрона к островам Цзиньмэнь
Минобороны Тайваня подтвердило приближение китайского дрона к островам Цзиньмэнь
Мужчина с флагом Тайваня. Архивное фото
ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Министерство обороны Тайваня подтвердило приближение китайского дрона к военному посту на одном из островов архипелага Цзиньмэнь после того, как в китайских социальных сетях распространились фото и видео тайваньских военнослужащих, которые пытаются камнями сбить снимающий их объект.
Ранее в китайской социальной сети Weibo распространились фотографии, на которых военнослужащие тайваньской армии, подняв головы, смотрят в объектив камеры, снимающей их сверху, при этом на фото отчетливо видны лица военных, из чего пользователи сделали вывод, что фото сняты дроном с близкого расстояния. Вместе с фотографиями распространилось видео, снятое с такого же ракурса, на котором военные пытаются сбить снимающий их объект камнями. По мнению многих пользователей, беспилотник принадлежит Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
"Во второй половине дня 16 августа у острова Эрдань было зафиксировано вторжение гражданского дрона. Дежурные солдаты проявили повышенную бдительность и провели все необходимые процедуры по реагированию", - говорится в сообщении официального представителя армейского командования обороны Цзиньмэнь Чжан Жуншуня, опубликованном на сайте оборонного ведомства Тайваня.
По словам Чжан Жуншуня, после того как военнослужащие начали кидать в дрон камни, он немедленно удалился.
"Цель вторжения дронов Компартии Китая заключается в том, чтобы, во-первых, проверить нашу реакцию на них, а во-вторых, распространить видео и фото нашей армии в социальных сетях, создав ее искаженный образ", - говорится в сообщении.
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Вместе с тем официальный представитель армейского командования обороны Цзиньмэнь в среду сообщил изданию Taiwan News, что военные не стали выпускать предупредительные сигнальные ракеты, так как дрон не приблизился к воздушному пространству острова, и ограничились радиопредупреждениями.
Острова Цзиньмэнь находятся под управлением Тайваня, но расположены ближе к китайской восточной провинции Фуцзянь. При этом материковый Китай считает острова частью городского округа Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь. Газета South China Morning Post отмечает, что с 1950-х годов ни один военный самолет материкового Китая, включая беспилотники, не совершал облет островов Цзиньмэнь, однако после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси ВС Тайваня стали фиксировать прилеты к островам китайских беспилотников.