https://ria.ru/20220824/tayvan-1811883808.html

На Тайване подтвердили приближение китайского дрона к островам Цзиньмэнь

На Тайване подтвердили приближение китайского дрона к островам Цзиньмэнь - РИА Новости, 24.08.2022

На Тайване подтвердили приближение китайского дрона к островам Цзиньмэнь

Министерство обороны Тайваня подтвердило приближение китайского дрона к военному посту на одном из островов архипелага Цзиньмэнь после того, как в китайских... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:41

2022-08-24T16:41

2022-08-24T16:41

в мире

тайвань

китай

фуцзянь

народно-освободительная армия китая

визит пелоси на тайвань

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Министерство обороны Тайваня подтвердило приближение китайского дрона к военному посту на одном из островов архипелага Цзиньмэнь после того, как в китайских социальных сетях распространились фото и видео тайваньских военнослужащих, которые пытаются камнями сбить снимающий их объект.Ранее в китайской социальной сети Weibo распространились фотографии, на которых военнослужащие тайваньской армии, подняв головы, смотрят в объектив камеры, снимающей их сверху, при этом на фото отчетливо видны лица военных, из чего пользователи сделали вывод, что фото сняты дроном с близкого расстояния. Вместе с фотографиями распространилось видео, снятое с такого же ракурса, на котором военные пытаются сбить снимающий их объект камнями. По мнению многих пользователей, беспилотник принадлежит Народно-освободительной армии Китая (НОАК)."Во второй половине дня 16 августа у острова Эрдань было зафиксировано вторжение гражданского дрона. Дежурные солдаты проявили повышенную бдительность и провели все необходимые процедуры по реагированию", - говорится в сообщении официального представителя армейского командования обороны Цзиньмэнь Чжан Жуншуня, опубликованном на сайте оборонного ведомства Тайваня.По словам Чжан Жуншуня, после того как военнослужащие начали кидать в дрон камни, он немедленно удалился."Цель вторжения дронов Компартии Китая заключается в том, чтобы, во-первых, проверить нашу реакцию на них, а во-вторых, распространить видео и фото нашей армии в социальных сетях, создав ее искаженный образ", - говорится в сообщении.Вместе с тем официальный представитель армейского командования обороны Цзиньмэнь в среду сообщил изданию Taiwan News, что военные не стали выпускать предупредительные сигнальные ракеты, так как дрон не приблизился к воздушному пространству острова, и ограничились радиопредупреждениями.Острова Цзиньмэнь находятся под управлением Тайваня, но расположены ближе к китайской восточной провинции Фуцзянь. При этом материковый Китай считает острова частью городского округа Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь. Газета South China Morning Post отмечает, что с 1950-х годов ни один военный самолет материкового Китая, включая беспилотники, не совершал облет островов Цзиньмэнь, однако после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси ВС Тайваня стали фиксировать прилеты к островам китайских беспилотников.

https://ria.ru/20220824/kitay-1811837316.html

https://ria.ru/20220822/tayvan-1811194958.html

https://ria.ru/20220823/tayvan-1811583969.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, китай, фуцзянь, народно-освободительная армия китая, визит пелоси на тайвань, нэнси пелоси