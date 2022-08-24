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Мэр Горловки сообщил о ранении двух мирных жителей при обстреле поселка - РИА Новости, 24.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/svo-1811727438.html
Мэр Горловки сообщил о ранении двух мирных жителей при обстреле поселка
Мэр Горловки сообщил о ранении двух мирных жителей при обстреле поселка - РИА Новости, 24.08.2022
Мэр Горловки сообщил о ранении двух мирных жителей при обстреле поселка
Два мирных жителя Горловки в Донецкой Народной Республике получили ранения при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T08:00
2022-08-24T09:36
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Два мирных жителя Горловки в Донецкой Народной Республике получили ранения при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Несколько минут спустя он сообщил о еще одном пострадавшем на улице Петровского.Кроме того, под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры в Никитовском районе, "серьезные повреждения получило здание школы-интерната № 25".Как сообщило в Telegram представительство ДНР в СЦКК, украинские войска с 07:20 по 07:52 выпустили по Горловке 22 снаряда натовского калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерию калибра 155 миллиметров используют страны НАТО. Так, США, Австралия и Канада передали Киеву более ста дальнобойных гаубиц M-777 под такие снаряды. Украинские войска регулярно используют их для обстрела городов, также удары наносили по Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220823/kuzbass-1811524189.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика
08:00 24.08.2022 (обновлено: 09:36 24.08.2022)
 
Мэр Горловки сообщил о ранении двух мирных жителей при обстреле поселка

Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении двух человек при обстреле ВСУ поселка Короленко

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Два мирных жителя Горловки в Донецкой Народной Республике получили ранения при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.

"По предварительной информации, в результате обстрела поселка Короленко (Центрально-Городской район Горловки) со стороны укронацистов ранения по улице Чкалова получил мирный житель", — написал чиновник в Telegram-канале.

Несколько минут спустя он сообщил о еще одном пострадавшем на улице Петровского.
Кроме того, под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры в Никитовском районе, "серьезные повреждения получило здание школы-интерната № 25".
Как сообщило в Telegram представительство ДНР в СЦКК, украинские войска с 07:20 по 07:52 выпустили по Горловке 22 снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
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Артиллерию калибра 155 миллиметров используют страны НАТО. Так, США, Австралия и Канада передали Киеву более ста дальнобойных гаубиц M-777 под такие снаряды. Украинские войска регулярно используют их для обстрела городов, также удары наносили по Запорожской АЭС.
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