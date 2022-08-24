https://ria.ru/20220824/svo-1811727438.html

Мэр Горловки сообщил о ранении двух мирных жителей при обстреле поселка

Мэр Горловки сообщил о ранении двух мирных жителей при обстреле поселка - РИА Новости, 24.08.2022

Мэр Горловки сообщил о ранении двух мирных жителей при обстреле поселка

Два мирных жителя Горловки в Донецкой Народной Республике получили ранения при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T08:00

2022-08-24T08:00

2022-08-24T09:36

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg

ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Два мирных жителя Горловки в Донецкой Народной Республике получили ранения при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Несколько минут спустя он сообщил о еще одном пострадавшем на улице Петровского.Кроме того, под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры в Никитовском районе, "серьезные повреждения получило здание школы-интерната № 25".Как сообщило в Telegram представительство ДНР в СЦКК, украинские войска с 07:20 по 07:52 выпустили по Горловке 22 снаряда натовского калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерию калибра 155 миллиметров используют страны НАТО. Так, США, Австралия и Канада передали Киеву более ста дальнобойных гаубиц M-777 под такие снаряды. Украинские войска регулярно используют их для обстрела городов, также удары наносили по Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220823/kuzbass-1811524189.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, горловка, донецкая народная республика