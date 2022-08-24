https://ria.ru/20220824/svo-1811724146.html

ВСУ трижды обстреляли Донецк

ВСУ трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.08.2022

ВСУ трижды обстреляли Донецк

Украинские войска атаковали Куйбышевский и Кировский районы Донецка, использовав в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра и два — натовского... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T06:11

2022-08-24T06:11

2022-08-24T07:35

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Украинские войска атаковали Куйбышевский и Кировский районы Донецка, использовав в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра и два — натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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в мире, донецк (днр), украина, сша, нато