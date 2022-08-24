https://ria.ru/20220824/svo-1811716809.html

В Белом доме заявили, что время работает против Украины

В Белом доме заявили, что время работает против Украины - РИА Новости, 24.08.2022

В Белом доме заявили, что время работает против Украины

Время работает против Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T01:36

2022-08-24T01:36

2022-08-24T02:17

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

дмитрий медведев

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Время работает против Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.По его словам, США и союзники не отказываются от поиска новых путей помощи Украине.Президент Владимир Путин заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца", и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, владимир путин, дмитрий медведев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, россия