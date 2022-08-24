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В Белом доме заявили, что время работает против Украины - РИА Новости, 24.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/svo-1811716809.html
В Белом доме заявили, что время работает против Украины
В Белом доме заявили, что время работает против Украины - РИА Новости, 24.08.2022
В Белом доме заявили, что время работает против Украины
Время работает против Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T01:36
2022-08-24T02:17
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
дмитрий медведев
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Время работает против Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.По его словам, США и союзники не отказываются от поиска новых путей помощи Украине.Президент Владимир Путин заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца", и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.
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в мире, владимир путин, дмитрий медведев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, США, Россия
01:36 24.08.2022 (обновлено: 02:17 24.08.2022)
 
В Белом доме заявили, что время работает против Украины

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что время работает против Украины

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Время работает против Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.
"Мы знаем, что время не на стороне Украины. Мы понимаем срочность, и мы продолжим стараться соответствовать", - сказал он в интервью CNN.
По его словам, США и союзники не отказываются от поиска новых путей помощи Украине.
Президент Владимир Путин заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца", и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДмитрий МедведевДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаСШАРоссия
 
 
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