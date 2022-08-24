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Власти Запорожской области отвергли ультиматум Зеленского по ЗАЭС

Власти Запорожской области отвергли ультиматум Зеленского по ЗАЭС - РИА Новости, 24.08.2022

Власти Запорожской области отвергли ультиматум Зеленского по ЗАЭС

Выполнять ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по выводу Вооруженных сил России с территории Запорожской АЭС никто не будет, так как это... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T01:25

2022-08-24T01:25

2022-08-24T12:13

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Выполнять ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по выводу Вооруженных сил России с территории Запорожской АЭС никто не будет, так как это самоубийственное решение, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее Зеленский призвал мировое сообщество надавить на Москву, чтобы российские войска принудительно ушли с территории ЗАЭС.По его словам, сегодня защиту АЭС от украинских обстрелов обеспечивают российские системы ПВО.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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