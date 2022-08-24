01:25 24.08.2022 (обновлено: 12:13 24.08.2022)
Власти Запорожской области отвергли ультиматум Зеленского по ЗАЭС
Член Запорожской ВГА Рогов заявил о невозможности выполнить ультиматум Зеленского по ЗАЭС
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСухое хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС в Энергодаре
Сухое хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Выполнять ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по выводу Вооруженных сил России с территории Запорожской АЭС никто не будет, так как это самоубийственное решение, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Ультиматум Зеленского в переводе на человеческий язык обозначает только одно: вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы и держать в заложниках весь мир. Отдавать атомную станцию, по которой боевики Зеленского стреляют на протяжении четырех месяцев, равносильно самоубийству, и такое решение не будет принято", — отметил Рогов.
По его словам, сегодня защиту АЭС от украинских обстрелов обеспечивают российские системы ПВО.
"Это является единственной гарантией безопасности на АЭС от террористических посягательств боевиков Зеленского. Зеленский — это обанкротившийся мошенник, заливающий землю кровью простых людей и зарабатывающий на этом. Россия — это суверенное государство и никто не смеет с ней говорить языком ультиматумов", — подчеркнул Рогов.
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.