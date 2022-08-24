Рейтинг@Mail.ru
Власти Запорожской области отвергли ультиматум Зеленского по ЗАЭС - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/svo-1811716559.html
Власти Запорожской области отвергли ультиматум Зеленского по ЗАЭС
Власти Запорожской области отвергли ультиматум Зеленского по ЗАЭС - РИА Новости, 24.08.2022
Власти Запорожской области отвергли ультиматум Зеленского по ЗАЭС
Выполнять ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по выводу Вооруженных сил России с территории Запорожской АЭС никто не будет, так как это... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T01:25
2022-08-24T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
россия
запорожская область
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809457230_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_4a8548120722ba3e527997d2ac8735fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Выполнять ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по выводу Вооруженных сил России с территории Запорожской АЭС никто не будет, так как это самоубийственное решение, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее Зеленский призвал мировое сообщество надавить на Москву, чтобы российские войска принудительно ушли с территории ЗАЭС.По его словам, сегодня защиту АЭС от украинских обстрелов обеспечивают российские системы ПВО.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809457230_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c8be3a32dd8e0e9bdcb174a89964a8e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, россия, запорожская область, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС
01:25 24.08.2022 (обновлено: 12:13 24.08.2022)
 
Власти Запорожской области отвергли ультиматум Зеленского по ЗАЭС

Член Запорожской ВГА Рогов заявил о невозможности выполнить ультиматум Зеленского по ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСухое хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС в Энергодаре
Сухое хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сухое хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Выполнять ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по выводу Вооруженных сил России с территории Запорожской АЭС никто не будет, так как это самоубийственное решение, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее Зеленский призвал мировое сообщество надавить на Москву, чтобы российские войска принудительно ушли с территории ЗАЭС.

"Ультиматум Зеленского в переводе на человеческий язык обозначает только одно: вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы и держать в заложниках весь мир. Отдавать атомную станцию, по которой боевики Зеленского стреляют на протяжении четырех месяцев, равносильно самоубийству, и такое решение не будет принято", — отметил Рогов.

По его словам, сегодня защиту АЭС от украинских обстрелов обеспечивают российские системы ПВО.

"Это является единственной гарантией безопасности на АЭС от террористических посягательств боевиков Зеленского. Зеленский — это обанкротившийся мошенник, заливающий землю кровью простых людей и зарабатывающий на этом. Россия — это суверенное государство и никто не смеет с ней говорить языком ультиматумов", — подчеркнул Рогов.

В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала