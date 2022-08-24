https://ria.ru/20220824/sud-1811955072.html

В Албании суд оставил задержанных граждан России и Украины под стражей

В Албании суд оставил задержанных граждан России и Украины под стражей - РИА Новости, 24.08.2022

В Албании суд оставил задержанных граждан России и Украины под стражей

Суд округа Эльбасан в Албании в среду оставил под стражей двух граждан России и одного гражданина Украины по делу о проникновении на военный объект, передает... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T20:58

2022-08-24T20:58

2022-08-24T20:58

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БЕЛГРАД, 24 авг - РИА Новости. Суд округа Эльбасан в Албании в среду оставил под стражей двух граждан России и одного гражданина Украины по делу о проникновении на военный объект, передает телеканал Top Channel.Задержанные 20 августа на охраняемом, но нуждающемся в модернизации оборонном предприятии Светлана Тимофеева 33 лет и Михаил Зорин 23 лет, оба с российскими паспортами, и третий гражданин с паспортом Украины Федор Алпатов заявили полиции, что они фотографы и блогеры, снимают заброшенные военные объекты. Прокуратура города Эльбасан начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.Срок, на который назначена мера пресечения не уточняется, обвинение по статье "Передача секретной информации" с граждан РФ и Украины снято. Защитники также требовали судебного переводчика на украинский язык для Алпатова, требование не было выполнено. Консул Украины в Албании Светлана Богданова пришла в здание суда, но в зал заседания допущена не была.Согласно обнародованным материалам по делу, всем троим вменяют преступления по статье 213 уголовного кодекса Албании "Сбор секретной информации, подрывающий суверенитет и национальную безопасность государства", совершенный группой лиц по предварительному сговору, и гражданину РФ Михаилу Зорину, который распылил аэрозоль, дополнительно вменяют часть 5 статьи 237 за нападение на лицо при исполнении служебных обязанностей на территории объекта, где лицо исполняет свои обязанности. По каждой из этих статей минимальный срок от трех до 10 лет заключения.Албанские СМИ ожидают, что инцидент будет обсуждаться на неформальной встрече в Евросоюзе в конце августа в контексте запрета на безвизовый въезд и на выдачу шенгенских виз для граждан РФ. В настоящее время безвизовый въезд для россиян в Албанию действует ежегодно с 1 мая по 30 сентября.

https://ria.ru/20220821/albaniya-1811097685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, украина, албания