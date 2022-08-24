В Албании суд оставил задержанных граждан России и Украины под стражей
Top Channel: в Албании суд оставил задержанных граждан России и Украины под стражей
Судебный молоток. Архивное фото
БЕЛГРАД, 24 авг - РИА Новости. Суд округа Эльбасан в Албании в среду оставил под стражей двух граждан России и одного гражданина Украины по делу о проникновении на военный объект, передает телеканал Top Channel.
Задержанные 20 августа на охраняемом, но нуждающемся в модернизации оборонном предприятии Светлана Тимофеева 33 лет и Михаил Зорин 23 лет, оба с российскими паспортами, и третий гражданин с паспортом Украины Федор Алпатов заявили полиции, что они фотографы и блогеры, снимают заброшенные военные объекты. Прокуратура города Эльбасан начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.
"Суд округа Эльбасан оставил двух граждан России и гражданина Украины, арестованных в Грамше, под стражей. Судья Пайриме Фетаху признала арест законным, обвинения основанными на доказательствах. Адвокаты обвиняемых оценивают ходатайство прокуратуры о мере пресечения и выдвинутые обвинения как необоснованные", - передает телеканал.
Срок, на который назначена мера пресечения не уточняется, обвинение по статье "Передача секретной информации" с граждан РФ и Украины снято. Защитники также требовали судебного переводчика на украинский язык для Алпатова, требование не было выполнено. Консул Украины в Албании Светлана Богданова пришла в здание суда, но в зал заседания допущена не была.
Согласно обнародованным материалам по делу, всем троим вменяют преступления по статье 213 уголовного кодекса Албании "Сбор секретной информации, подрывающий суверенитет и национальную безопасность государства", совершенный группой лиц по предварительному сговору, и гражданину РФ Михаилу Зорину, который распылил аэрозоль, дополнительно вменяют часть 5 статьи 237 за нападение на лицо при исполнении служебных обязанностей на территории объекта, где лицо исполняет свои обязанности. По каждой из этих статей минимальный срок от трех до 10 лет заключения.
Албанские СМИ ожидают, что инцидент будет обсуждаться на неформальной встрече в Евросоюзе в конце августа в контексте запрета на безвизовый въезд и на выдачу шенгенских виз для граждан РФ. В настоящее время безвизовый въезд для россиян в Албанию действует ежегодно с 1 мая по 30 сентября.
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