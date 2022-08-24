https://ria.ru/20220824/sud-1811908922.html
На Ставрополье будут судить женщину, истязавшую двухлетнюю дочь
На Ставрополье будут судить женщину, истязавшую двухлетнюю дочь - РИА Новости, 24.08.2022
На Ставрополье будут судить женщину, истязавшую двухлетнюю дочь
Суд на Ставрополье рассмотрит уголовное дело в отношении 23-летней жительницы краевого центра, которая истязала, связывала и плохо кормила свою двухлетнюю дочь, РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:32
2022-08-24T17:32
2022-08-24T17:32
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 24 авг - РИА Новости. Суд на Ставрополье рассмотрит уголовное дело в отношении 23-летней жительницы краевого центра, которая истязала, связывала и плохо кормила свою двухлетнюю дочь, сообщает следственное управление СК по региону."Следствием установлено, что с ноября 2021 года по февраль 2022 года обвиняемая, находясь у себя дома, систематически применяла физическое насилие в отношении своей 2-летней дочери, связывала ей руки и ноги, не обеспечивала малолетнюю полноценным питанием и одеждой", - говорится в сообщении.Отмечается, что в апреле 2022 года женщина совершила кражу 3,5 тысячи рублей."Она обвиняется в совершении преступлений по статьям УК РФ "истязание", "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка", "кража". Следователем СК России было собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказано в релизе.После возбуждения уголовного дела ребенок был помещен в детский дом, добавили в СК.
https://ria.ru/20220819/priyut-1810680330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край
Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Ставропольский край
На Ставрополье будут судить женщину, истязавшую двухлетнюю дочь
Жительница Ставрополя, истязавшая двухлетнюю дочь, предстанет перед судом