https://ria.ru/20220824/sud-1811908922.html

На Ставрополье будут судить женщину, истязавшую двухлетнюю дочь

На Ставрополье будут судить женщину, истязавшую двухлетнюю дочь - РИА Новости, 24.08.2022

На Ставрополье будут судить женщину, истязавшую двухлетнюю дочь

Суд на Ставрополье рассмотрит уголовное дело в отношении 23-летней жительницы краевого центра, которая истязала, связывала и плохо кормила свою двухлетнюю дочь, РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T17:32

2022-08-24T17:32

2022-08-24T17:32

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 24 авг - РИА Новости. Суд на Ставрополье рассмотрит уголовное дело в отношении 23-летней жительницы краевого центра, которая истязала, связывала и плохо кормила свою двухлетнюю дочь, сообщает следственное управление СК по региону."Следствием установлено, что с ноября 2021 года по февраль 2022 года обвиняемая, находясь у себя дома, систематически применяла физическое насилие в отношении своей 2-летней дочери, связывала ей руки и ноги, не обеспечивала малолетнюю полноценным питанием и одеждой", - говорится в сообщении.Отмечается, что в апреле 2022 года женщина совершила кражу 3,5 тысячи рублей."Она обвиняется в совершении преступлений по статьям УК РФ "истязание", "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка", "кража". Следователем СК России было собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказано в релизе.После возбуждения уголовного дела ребенок был помещен в детский дом, добавили в СК.

https://ria.ru/20220819/priyut-1810680330.html

россия

ставропольский край

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край