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На Ставрополье будут судить женщину, истязавшую двухлетнюю дочь - РИА Новости, 24.08.2022
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На Ставрополье будут судить женщину, истязавшую двухлетнюю дочь
На Ставрополье будут судить женщину, истязавшую двухлетнюю дочь - РИА Новости, 24.08.2022
На Ставрополье будут судить женщину, истязавшую двухлетнюю дочь
Суд на Ставрополье рассмотрит уголовное дело в отношении 23-летней жительницы краевого центра, которая истязала, связывала и плохо кормила свою двухлетнюю дочь, РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:32
2022-08-24T17:32
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 24 авг - РИА Новости. Суд на Ставрополье рассмотрит уголовное дело в отношении 23-летней жительницы краевого центра, которая истязала, связывала и плохо кормила свою двухлетнюю дочь, сообщает следственное управление СК по региону."Следствием установлено, что с ноября 2021 года по февраль 2022 года обвиняемая, находясь у себя дома, систематически применяла физическое насилие в отношении своей 2-летней дочери, связывала ей руки и ноги, не обеспечивала малолетнюю полноценным питанием и одеждой", - говорится в сообщении.Отмечается, что в апреле 2022 года женщина совершила кражу 3,5 тысячи рублей."Она обвиняется в совершении преступлений по статьям УК РФ "истязание", "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка", "кража". Следователем СК России было собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказано в релизе.После возбуждения уголовного дела ребенок был помещен в детский дом, добавили в СК.
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россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край
Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Ставропольский край
17:32 24.08.2022
 
На Ставрополье будут судить женщину, истязавшую двухлетнюю дочь

Жительница Ставрополя, истязавшая двухлетнюю дочь, предстанет перед судом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЯТИГОРСК, 24 авг - РИА Новости. Суд на Ставрополье рассмотрит уголовное дело в отношении 23-летней жительницы краевого центра, которая истязала, связывала и плохо кормила свою двухлетнюю дочь, сообщает следственное управление СК по региону.
"Следствием установлено, что с ноября 2021 года по февраль 2022 года обвиняемая, находясь у себя дома, систематически применяла физическое насилие в отношении своей 2-летней дочери, связывала ей руки и ноги, не обеспечивала малолетнюю полноценным питанием и одеждой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в апреле 2022 года женщина совершила кражу 3,5 тысячи рублей.
"Она обвиняется в совершении преступлений по статьям УК РФ "истязание", "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка", "кража". Следователем СК России было собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказано в релизе.
После возбуждения уголовного дела ребенок был помещен в детский дом, добавили в СК.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 11:19
СК заинтересовался информацией об избиении ребенка в приюте в Подмосковье
 
РоссияПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Ставропольский край
 
 
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